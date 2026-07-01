Troussard et Tielemans se disputent… La tension monte en Belgique face au Sénégal

Le match Belgique-Sénégal de la Coupe du monde 2026 a été émaillé d’une vive tension au sein des « Diables Rouges » après une altercation entre Leandro Trossard et le capitaine Youri Tielemans.

L’incident a éclaté lors de la pause hydratation en seconde période : les deux joueurs se sont livrés à une vive altercation verbale sur la pelouse, avant que plusieurs coéquipiers et membres du staff n’interviennent pour les séparer et éviter que la situation ne dégénère.

Cette tension illustre la pression intense qui pèse sur les Diables Rouges, d’autant que l’incident a éclaté après l’encaissement de deux buts sénégalais. L’équipe a néanmoins égalisé dans les dernières minutes, le match se concluant sur le score de 2-2.

Cet incident interroge sur l’ambiance au sein de la sélection belge, actuellement traversée par l’une de ses périodes les plus délicates.

Rappelons que le vainqueur de cette rencontre affrontera en huitièmes de finale le gagnant du match États-Unis – Bosnie-Herzégovine.

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