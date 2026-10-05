Quelques semaines seulement après son transfert colossal vers l'Etihad Stadium, la star sénégalaise Iliman Ndiaye a laissé entendre la possibilité d'un retour dans son ancien club, un rebondissement choc survenu quelques jours seulement après la condamnation de Manchester City dans l'affaire du fair-play financier.

Manchester City avait annoncé début septembre dernier le recrutement de l'attaquant international en provenance d'Everton, avec un contrat de cinq ans, dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 60 millions de livres sterling, auxquels s'ajoutent 5 millions de bonus, après avoir réussi à le souffler à Tottenham Hotspur.

Un message d'amour à Marseille

Mais Ndiaye, qui a quitté l'Olympique de Marseille il y a trois ans, a ouvert la porte à un retour surprise dans le sud de la France.

Les propos de Ndiaye au quotidien français « La Provence » sont venus alimenter les spéculations, lui qui a déclaré : « Les chants des supporters marseillais qui me réclament de revenir ? Je suis heureux de les entendre. »

Et il a ajouté au mystère : « Je ne pense pas que l'histoire soit terminée, mais on verra. Je dis seulement que je ne sais pas où les choses vont me mener, mais on verra de toute façon. »

Le joueur confirme ainsi qu'il a une mission qu'il n'a pas encore accomplie au stade Vélodrome, où il a passé la saison 2023/24 en provenance de Sheffield United, avant de rejoindre Everton un an seulement plus tard.

Lors de son expérience à Marseille, il a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives en 46 matchs, et a contribué à la qualification de l'équipe en demi-finale de la Ligue Europa, malgré une saison nationale décevante que l'équipe a terminée à la huitième place, échouant à se qualifier pour une coupe d'Europe.

Un timing suspect

Le timing des propos de Ndiaye soulève de nombreuses interrogations, car il intervient quelques jours seulement après l'annonce par la Premier League, mardi, de la condamnation de Manchester City pour l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre lui dans l'affaire des infractions au fair-play financier, un verdict dont le club a fait appel.

Depuis son arrivée à City, Ndiaye a disputé 4 matchs toutes compétitions confondues, dont deux comme titulaire en Premier League face à Coventry City et Sunderland, sans marquer ni délivrer la moindre passe décisive jusqu'à présent.

Manchester City se prépare à retrouver la compétition avec un test de feu à l'extérieur face à Liverpool le dimanche 11 octobre, après la fin de la trêve internationale, pour le premier match de l'équipe depuis le prononcé officiel du verdict de condamnation, avant de recevoir le Paris Saint-Germain trois jours plus tard en Ligue des champions.







