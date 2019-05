Trophées UNFP Ligue 1 - Delort, Bamba et Coulibaly nommés en avril

L'UNFP a dévoilé les trois joueurs nomminés pour remporter le titre de joueur du mois d'avril en Ligue 1. Ils ont tous brillé face au PSG.

On connaît désormais la liste des trois joueurs nommés par l'UNFP pour le trophée de joueur du mois d'avril, la dernière récompense de ce type de la saison. Il s'agit du Montpelliérain Andy Delort, du Lillois Jonathan Bamba et enfin du Nantais Kalifa Coulibaly, qui ont tous trois brillé avec leur club respectif ces dernières semaines. Une nouvelle fois, la lauréat sera donc un attaquant, alors que seul Kenny Lala (en décembre) est parvenu à remporter cette distinction en occupant un autre poste sur le terrain.

📢 Déterminants en avril, voici les 3 joueurs nommés pour le Trophée de joueur du mois de @Ligue1Conforama !

Andy Delort a marqué à quatre reprises au cours des cinq rencontres disputées par son équipe en avril, permettant aux Héraultais de préserver un mince espoir de qualification européenne. Le match contre Saint-Etienne ce samedi sera décisif pour eux s'ils veulent retrouver la scène continentale la saison prochaine. L'Europe semble promise en revanche à Jonathan Bamba et aux Lillois.

Avec deux buts en quatre matches et deux très larges victoires face au PSG (5-1) et Nîmes (5-0), l'ancien stéphanois a été l'un des fers de lance de l'attaque de son équipe, toute proche de décrocher la deuxième place. Enfin, Kalifa Coulibaly a lui aussi brillé - et lui aussi battu le PSG en avril (3-2) -, inscrivant trois réalisations pour des Canaris qui finissent la saison en trombe avec des victoires contre , le PSG, Amiens et Marseille.

Le mois d'avril verra donc sacré un joueur qui ne l'a pas encore été cette saison ; un septième joueur différent à être distingué en neuf mois. Seul Kylian Mbappé (août et février) et Nicolas Pépé (septembre et janvier) ont été élus à deux reprises. Emiliano Sala (octobre), Wahbi Khazri (novembre), Kenny Lala (décembre) et Mario Balotelli (mars) complètent le palmarès de cette saison 2018-2019.