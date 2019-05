Trophées UNFP - Kylian Mbappé et Christophe Galtier plébiscités ?

Alors que la cérémonie de remise des Trophées UNFP aura lieu ce dimanche, un sondage donne Kylian Mbappé et Christophe Galtier larges vainqueurs.

Récompensant les meilleurs éléments du championnat de , la cérémonie de remise des Trophées UNFP fait figure d'évènement de prestige lors de chaque fin d'exercice. Très populaire auprès des supporters, cette dernière se déroulera ce dimanche, au lendemain de l'avant dernière journée de . Comme chaque année, des joueurs particulièrement talentueux seront au coude à coude, pas facile donc de faire un choix parmi les différents nommés.

Néanmoins, selon un sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama, force est de constater que la catégorie du meilleur joueur de Conforama et celle du meilleur entraîneur de Ligue 1 Confarama ne devraient pas être très disputées. Ainsi, alors qu'ils étaient logiquement favoris à l'annonce des nommés, Kylian Mbappé (PSG) et Christophe Galtier devraient être récompensés dimanche soir.

Mbappé et Galtier largement en tête

De son côté, le jeune attaquant français arriverait en tête du sondage avec 60 % de l'ensemble des suffrages, très loin devant Nicolas Pépé ( , 14 %), Neymar (PSG, 11 %), Ángel Di María (PSG, 5 %) et enfin Hatem Ben Arfa (Rennes, 5 %).

Tandis que pour sa part, le technicien du LOSC, dauphin du PSG en Ligue 1, récolterait 38 % des voix. C'est plus du double que son premier poursuivant en la personne Bruno Genesio (OL, 18 %), pourtant souvent décrié ces derniers mois et voué à être remplacé par le Brésilien Sylvinho. Suivent Thomas Tuchel (PSG, 16 %), Thierry Laurey ( , 11 %) et David Guion (Reims, 10 %).