Trophée Yachine : Navas et Donnarumma encore en concurrence

Les deux gardiens du Paris Saint-Germain figurent parmi les dix nommés pour le trophée Yachine, décerné chaque année par France Football.

Ce vendredi, France Football a dévoilé les noms des nommés pour ses différents trophées annuels : Ballon d'Or masculin, Ballon d'Or féminin, trophée Kopa et trophée Yachine. Ils étaient donc nombreux à scruter les noms des heureux élus en espérant y trouver le leur. Et comme toujours, les heureux sont moins nombreux que les déçus.

Si trois joueurs français sont nommés pour le Ballon d'Or masculin (Kylian Mbappé, Karim Benzema et N'Golo Kanté), le Paris Saint-Germain est l'un des clubs les mieux représentés. Et notamment en ce qui concerne le trophée Yachine. Et pour cause, deux des dix nommés sont Parisiens : Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

Navas-Donnarumma, en concurrence jusqu'au bout

Car oui, ces dernières saisons, le Paris Saint-Germain comptait déjà un excellent gardien dans son effectif en la personne de Keylor Navas. Mais depuis cet été, le club francilien a décidé qu'un portier de talent ne lui suffisait plus, et s'est ainsi attaché les services de Gianluigi Donnarumma, élu meilleur joueur du dernier Euro 2020.





Sans surprise, les deux concurrents sont donc nommés parmi les dix meilleurs de l'année 2021 à leur poste, et peuvent espérer remporter le trophée Yachine. Toutefois, la concurrence s'annonce particulièrement rude, avec les présences de derniers remparts ayant eux aussi brillé et soulevé des trophées collectifs ces derniers mois.

En plus des deux portiers du PSG, Emiliano Martinez (Aston Villa, Argentine), Manuel Neuer (Bayern Munich, Allemagne), Jan Oblak (Atlético de Madrid, Slovénie), Samir Handanovic (Inter Milan, Serbie), Ederson (Manchester City, Brésil), Kasper Schmeichel (Leicester, Danemark), Edouard Mendy (Chelsea, Sénégal) et Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgique) ont été récompensés pour leurs bonnes performances. Un casting de rêve, donc, et un favori qui se dégage en la personne d'Edouard Mendy.