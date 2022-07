Trophée, recrutement ambitieux, comment Mourinho a transformé la Roma

José Mourinho a un projet ambitieux avec la Roma et construit une équipe de niveau Ligue des champions dans la capitale italienne.

L'objectif est de faire mieux que la sixième place obtenue la saison dernière, ce qui leur permettra de disputer l'Europa League cette année.

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur portugais est à un an de son projet avec la Roma, qui a un plan de trois ans, et il a déjà mis fin à 14 ans de disette de trophées pour les Giallorossi.

Le triomphe en Europa League a non seulement offert à la Roma son premier trophée depuis la Coppa Italia 2008, mais a également fait de Mourinho le premier entraîneur portugais à remporter les trois trophées de l'UEFA existants.

L'objectif de Mourinho est de ramener la Roma en Ligue des champions pour la première fois depuis 2018/19.

L'équipe n'y est pas parvenue au cours de la saison écoulée, mais des améliorations ont été apportées et l'équipe en cours de construction permet d'être optimiste.

De grosses dépenses

Mourinho est de retour à la Roma, le club ayant dépensé plus que toute autre équipe de Serie A la saison dernière, à l'exception de la Juventus qui a dépensé autant.

"Nous sommes heureux de ce que nous sommes en train de construire. L'esprit d'équipe est important", a déclaré Mourinho la saison dernière.

Construire une équipe dans le but de revenir au tableau de l'élite européenne n'est pas une tâche bon marché et la Roma a dépensé plus de 126 millions d'euros la saison dernière.

Des joueurs comme Rui Patricio, Tammy Abraham et Eldor Shomurodov sont venus renforcer ses rangs.

La construction de l'équipe se poursuit cet été et l'arrivée de Paulo Dybala est le joyau de ce projet qui vise à passer à la vitesse supérieure.

L'Argentin, qui a quitté la Juventus pour un transfert gratuit, est censé apporter la qualité de star nécessaire à une équipe solide qui manquait de ce petit quelque chose.

Il cherche à se réinventer et à se relancer en tant qu'homme principal dans le schéma offensif de Mourinho.

Nemanja Matic a également été transféré gratuitement de Manchester United pour ajouter de l'expérience et de la qualité au milieu du terrain, tandis que sept millions d'euros ont été dépensés pour le défenseur Zeki Celik de Lille.

En cette deuxième année du projet, tout ce qui n'est pas une qualification en Ligue des champions serait un échec pour Mourinho et la Roma.