De Ligt et Guendouzi candidats pour le Trophée Raymond Kopa

Les dix nommés pour le titre du meilleur jeune de l’année ont été divulgués par France Football. Matthijs De Ligt émerge le grand favori.

Qui succédera à Kylian Mbappé comme détenteur du trophée Raymond Kopa de Football ? Ça ne sera pas Mbappé lui-même. Pour une histoire d’une poignée de jours (11), l’attaquant du PSG ne peut prétendre à un doublé.

Dix joueurs ont été retenus pour ce prix et parmi lesquels un Français, en la personne de Mattéo Guendouzi. Une belle récompense pour cet ancien Lorientais, qui ne cesse de progresser et qui a reçu sa première convocation en Bleu il y a deux mois.

Guendouzi n’est cependant pas le favori pour rafler la mise. Celui que l’on pressent pour ce titre est le Néerlandais de la , Matthijs De Ligt. Auteur d’une saison exceptionnelle avec l’ , ce grand blond a impressionné toute l’Europe. Cristiano Ronaldo l’a même adoubé et milité personnellement pour sa venue à Turin.

Outre De Ligt, Joao Felix peut aussi viser ce trophée Raymond Kopa. Le Portugais a fait objet d’un transfert mirobolant l’été dernier, mais cela ne l’a guère perturbé et il continue à monter à Madrid ce qu’il proposait à .

Jadon Sancho, Vinicius Jr e Moise Kean font aussi partie des nommés. Mais on les voit mal inscrire leur nom au palmarès de cette distinction, de même que le Sud-Coréen Kang In-Lee, le Nigérian Chukwueze et et l’Ukrainien Andrei Lounine.

Les nommés pour le trophée Raymond Kopa

Joao Felix (Atletico Madrid)

Jadon Sancho ( )

Moïse Kean ( )

Samuel Chukwueze ( )

Kang In-Lee (Valence)

Matthijs De Ligt (Juventus)

Vinicius Jr ( )

Kai Havertz ( )

Mateto Guendouzi ( )

Andrei Lounine (Valladolid)