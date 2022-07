Trophée des champions | PSG-Nantes : Messi et Neymar soignent leurs stats, des records pour Ramos et Verratti

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après la victoire du PSG contre Nantes au Trophée des champions.

● Paris a remporté son 11e Trophée des Champions, améliorant le record qu'il détenait déjà. Le PSG s'est adjugé 9 des 10 dernières éditions de la compétition.

● Paris a marqué sur coup franc direct lors de 4 des 6 dernières éditions du Trophée des Champions (Dani Alves en 2017, Angel Di Maria en 2018 et 2019, Neymar ce soir).

● Lionel Messi a été décisif lors de chacun de ses 3 matches avec Paris contre Nantes toutes compétitions confondues : un but le 20 novembre 2021, une passe décisive le 19 février 2022 et un but ce soir.

● Neymar a marqué 11 buts lors de ses 10 derniers matches avec Paris toutes compétitions confondues, c'est autant que lors des 37 précédents. Il n'avait plus inscrit un but sur coup franc direct avec le PSG depuis le 7 décembre 2019 face à Montpellier, mettant fin à une série de 47 tentatives sans trouver le chemin des filets sur l'exercice.

● Sergio Ramos est le premier défenseur à marquer lors du Trophée des Champions depuis Dani Alves, déjà avec Paris, en 2017.

● Sergio Ramos (36 ans et 4 mois) est devenu le plus vieux buteur lors du Trophée des Champions, dépassant Dani Alves (34 ans et 2 mois). L'Espagnol est également devenu le deuxième plus vieux buteur du PSG en compétition officielle derrière Claude Makelélé (36 ans et 9 mois).

● Marco Verratti a disputé (et gagné) à 9 reprises le Trophée des Champions, améliorant deux records qu'il détenait déjà dans l'histoire de la compétition.

● Le défenseur de Nantes Jean-Charles Castelletto est le premier joueur à recevoir un carton rouge lors du Trophée des Champions depuis Maxime Gonalons avec Lyon lors de l'édition 2015.

● Christophe Galtier a débuté son mandat à Paris avec une victoire par 4 buts d'écart, égalant le plus large succès pour un entraîneur lors de sa première avec le PSG établi par Thomas Tuchel qui s'était également imposé 4-0 lors du Trophée des Champions 2018 contre Monaco.