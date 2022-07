Trophée des Champions - PSG-Nantes : Kombouaré veut imiter Lille !

À moins d’une semaine du Trophée des Champions entre le PSG et Nantes, Antoine Kombouaré estime que l’exploit est possible.

Un exploit, puis un autre ? Nantes a frappé un grand coup en remportant la Coupe de France la saison passée, grâce à une victoire finale face à l’OGC Nice (1-0) de Christophe Galtier. Un succès qui permettra aux Canaris de disputer dimanche le Trophée des Champions face au champion de France : Paris, entraîné par… Christophe Galtier.

"On se prépare pour créer l’exploit"

En face, Antoine Kombouaré connaît donc la formule pour battre son homologue parisien. Et malgré l’armada offensive qui se dresse face à lui - Neymar, Messi et Mbappé pour ne citer qu’eux -, l’ancien coach… du PSG estime que son équipe a une chance de réaliser un nouvel exploit. D’autant plus que son équipe a déjà battu les Rouge et Bleu en fin de saison dernière (3-1), en Ligue 1.

"On a envie de faire un gros match même si on s’attend, avec l’arrivée de Galtier, à des joueurs qui vont vouloir charmer leur entraîneur, se montrer sous leur meilleur jour. On s’attend à un match très difficile mais on se prépare, comme la saison dernière, pour créer l’exploit, c’est ce que j’aime", a expliqué le Kanak - qui se verrait donc bien imiter Lille (tombeur du PSG lors du dernier Trophée des Champions, ndlr) - lors d’une interview accordée aux médias du club.

Les Parisiens sont prévenus

"Le Trophée des Champions est dans les têtes depuis la reprise, a confirmé celui qui a été licencié par le PSG en décembre 2011. Ça va peut-être nous arriver qu’une fois dans notre vie de disputer un Trophée des Champions. Il faut partir dans l'esprit de jouer pour gagner ce match. On a préparé l'équipe pour qu'elle soit prête pour ce rendez-vous." Et elle le sera sans doute ! Les Parisiens sont prévenus.