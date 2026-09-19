Pascal Groß n’a pas été retenu dans l’énorme liste de Jürgen Klopp pour la sélection allemande, mais cela ne l’a pas empêché de signer une nouvelle prestation de classe en Premier League. Lors du sensationnel succès 3-0 contre l’incroyable Arsenal FC, le joueur de 35 ans a inscrit le but du 1-0 (31e) pour les Seagulls et délivré la passe décisive sur le but du score final, marqué par l’ancien joueur de Stuttgart Chema Andres.

Grâce à cette troisième victoire de la saison, Groß et Brighton sont ainsi remontés à la troisième place de Premier League. Arsenal, en revanche, a perdu la tête du classement et occupe la première place avec douze points, soit deux de plus que l’équipe de Hürzeler. Avec 16 buts, Brighton a marqué aussi souvent que le leader Manchester City et Arsenal réunis (8 chacun).

« Je pense qu’Arsenal peut considérer cela comme un accident. Leur forme était bonne jusqu’ici cette saison, mais c’était vraiment une performance choquante », a déclaré l’ancien joueur de Premier League Curtis Davies, consultant pour la BBC.

Mikel Arteta et Fabian Hürzeler : qu’ont dit les entraîneurs ?

« Un résultat vraiment décevant et une performance décevante », a déclaré l’entraîneur champion Mikel Arteta à Sky Sports. « Brighton a passé la vitesse supérieure par rapport à nous. Nous avons été extrêmement faibles techniquement et nous n’avons pas respecté le match. » L’Espagnol a félicité le vainqueur avec fair-play et a parlé d’une « leçon importante ».

« C’était une victoire particulière. Pas seulement parce que nous avons joué contre la meilleure équipe d’Angleterre, mais aussi à cause de la performance. Je suis vraiment fier de mon équipe », a déclaré Hürzeler, qui avait un compliment particulier à adresser à Groß : « Il prend du plaisir sur le terrain et marque des buts. On peut vraiment lui faire totalement confiance, et il rend ses coéquipiers autour de lui nettement meilleurs. »

Pour les Gunners, chez qui Kai Havertz a disputé l’intégralité de la rencontre, il ne s’agissait pas seulement de la première défaite de la saison toutes compétitions confondues, mais aussi du tout premier point perdu après sept victoires jusque-là. Dimanche, City pourrait porter son avance sur Arsenal à trois points. Les Skyblues reçoivent l’AFC Sunderland de Granit Xhaka.

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Qui a pris le dessus dans le duel du bas de tableau entre Tottenham et Aston Villa ?

Dans le bas du classement, la crise du grand rival d’Arsenal, Tottenham Hotspur, s’est entre-temps poursuivie. Les Spurs ont certes inscrit leurs premiers buts de la saison en Premier League lors du duel face à Aston Villa, mais ils ont perdu leur match à domicile 3-2 contre le vainqueur de la Ligue Europa.

L’ancien joueur de Fribourg Johan Manzambi a signé ses premières implications sur des buts pour Villa à l’occasion de sa première titularisation. L’international suisse a lui-même inscrit le 1-0 pour les visiteurs, puis a servi l’ancien prêté du Bayern Nicolas Jackson pour le 2-0. Emiliano Buendia a assuré une forme de décision avec le 3-0, avant que les Spurs ne réduisent l’écart par Conor Gallagher et Jan Paul van Hecke.

Le Tottenham du manager Roberto De Zerbi est ainsi retombé à la 18e place, synonyme de relégation. En fonction des résultats de Fulham et du promu Coventry, une chute à la dernière place menace.

L’Aston Villa d’Unai Emery a en revanche fêté sa première victoire de la saison et bondi à la 15e place.

Matthias Jaissle et Newcastle United ont infligé samedi à la surprenante équipe promue de Hull City sa première défaite. Lors du succès 2-1 des Magpies, Joe Willock et Lewis Hall ont marqué dès l’entame. Yoane Wissa a même manqué le 3-0 sur penalty peu avant la pause. Malgré une nette domination dans le jeu et 21 tirs, Hull n’a pu faire mieux que réduire l’écart par Mohamed-Ali Cho. Les deux équipes comptent huit points et occupent le haut du ventre mou.















