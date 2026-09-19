Pascal Groß n’a pas été retenu dans l’énorme liste de Jürgen Klopp pour l’équipe d’Allemagne, mais cela ne l’a pas empêché de livrer une nouvelle prestation de très haut niveau en Premier League. Lors du sensationnel succès 3-0 contre Meiser FC Arsenal, le joueur de 35 ans a inscrit le but du 1-0 (31e) pour les Seagulls et délivré la passe décisive sur le but du score final, marqué par l’ancien joueur de Stuttgart Chema Andres.

Grâce à ce troisième succès de la saison, Groß et Brighton ont grimpé à la troisième place de Premier League. Arsenal, en revanche, a perdu la tête du classement et occupe la deuxième place avec douze points, soit deux unités d’avance sur l’équipe de Hürzeler. Avec 16 buts, Brighton a marqué aussi souvent que le leader Manchester City et Arsenal réunis (8 chacun).

« Je pense qu’Arsenal peut classer cela comme un accident. Sa forme était bonne jusqu’ici cette saison, mais c’était vraiment une prestation choquante », a déclaré l’ancien joueur de Premier League Curtis Davies en tant que consultant pour la BBC.

Mikel Arteta et Fabian Hürzeler : qu’ont dit les entraîneurs ?

« Un résultat vraiment décevant et une prestation décevante », a déclaré l’entraîneur champion Mikel Arteta à Sky Sports. « Brighton avait passé la vitesse supérieure par rapport à nous. Nous avons été extrêmement faibles techniquement et nous n’avons pas respecté le match. » L’Espagnol a félicité le vainqueur avec fair-play et parlé d’une « leçon importante ».

« C’était une victoire particulière. Pas seulement parce que nous avons joué contre la meilleure équipe d’Angleterre, mais aussi en raison de la prestation. Je suis vraiment fier de mon équipe », a déclaré Hürzeler, qui avait aussi un éloge particulier pour Groß : « Il prend du plaisir sur le terrain et marque des buts. On peut vraiment compter entièrement sur lui, et il rend clairement meilleurs les coéquipiers autour de lui. »

Pour les Gunners, avec un Kai Havertz qui a disputé l’intégralité de la rencontre, ce n’était pas seulement la première défaite de la saison toutes compétitions confondues, mais aussi le tout premier point perdu après jusque-là sept victoires. Dimanche, City pourrait porter son avance sur Arsenal à trois points. Les Skyblues reçoivent l’AFC Sunderland de Granit Xhaka.

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Qui s’est imposé dans le duel du bas de tableau entre Tottenham et Aston Villa ?

Dans le bas du classement, la crise du grand rival d’Arsenal, Tottenham Hotspur, s’est entre-temps poursuivie. Certes, les Spurs ont inscrit leurs premiers buts de la saison en Premier League dans ce duel avec Aston Villa, mais ils ont perdu à domicile 3-2 contre le vainqueur de la Ligue Europa.

L’ancien joueur de Fribourg Johan Manzambi a signé à cette occasion ses premières implications sur des buts pour Villa, lors de sa première titularisation. L’international suisse a lui-même inscrit le 1-0 pour les visiteurs et a offert le 2-0 à l’ancien prêté du Bayern Nicolas Jackson. Emiliano Buendia a porté le score à 3-0 pour pratiquement sceller le sort de la rencontre, avant que les Spurs ne réduisent l’écart par Conor Gallagher et Jan Paul van Hecke.

Le Tottenham du manager Roberto De Zerbi est ainsi retombé à la 19e place, synonyme de relégation, après que le promu Coventry City a pris ses trois premiers points de la saison grâce à son premier but de l’exercice sur le terrain du Nottingham Forest d’Oliver Glasner, et l’a dépassé. Si Fulham prenait des points dimanche à domicile contre Manchester United, les Spurs seraient même lanterne rouge.

L’Aston Villa d’Unai Emery, en revanche, a fêté sa première victoire de la saison et bondi à la 15e place.

Matthias Jaissle et Newcastle United ont infligé samedi à la surprise Hull City sa première défaite. Lors du succès 2-1 des Magpies, Joe Willock et Lewis Hall ont marqué dès l’entame. Yoane Wissa a même manqué le 3-0 sur penalty juste avant la pause. Malgré une large part de possession et 21 tirs, Hull n’a pu faire mieux que le but de l’honneur inscrit par Mohamed-Ali Cho. Les deux équipes comptent huit points et occupent le haut du milieu de tableau.















