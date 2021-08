Trop gourmand financièrement, Dario Benedetto n'ira pas à São Paulo

Déjà d'accord avec l'OM pour un prêt, le club brésilien n'a pas été en mesure de s'aligner sur les prétentions salariales de l'attaquant argentin.

Devenu indésirable aux yeux de Jorge Sampaoli, Dario Benedetto a été autorisé à négocier avec le club brésilien de São Paulo. Un prêt était évoqué pour l'Argentin ces dernières semaines. Toutefois, comme révélé par Goal, le club pauliste n'a pas su s'entendre avec l'ancien de Boca Junior, jugé trop gourmand financièrement.

En effet, un accord verbal existait entre les deux clubs, mais le statu quo dont fait preuve le clan de Dario Benedetto est venu compliquer les choses. São Paulo est prudent lorsqu'il discute et a tout fait pour ne pas faire capoter l’opération. Finalement, le deal n'aboutira pas, comme l'a confirmé Muricy Ramalho, membre de la direction.

"Nous n'avons pas échoué pour Benedetto"

"Il n'y avait pas moyen. Si je vous dis les montants, alors qu'on parle d'un prêt, vous me direz que ce n'est pas possible. Nous essayons, nous essayons. Mais le club va s'effondrer si on fait des deals comme ça. Nous devons être tranquilles", a d'abord confié le dirigeant, interrogé par le média ESPN Brésil.

"Nous cherchons, je regarde des vidéos toute la journée, pour trouver des possibilités à l'étranger. Mais quand on parle de la partie économique, ça devient effrayant. Nous n'avons pas échoué pour Benedetto. Si je vous parle du montant, vous allez me dire que nous avons eu raison", a-t-il ajouté, lucide quant à ses possibilités.

La saison dernière, Dario Benedetto a disputé 41 matches dont 23 comme titulaire, marquant six buts et délivrant trois passes décisives. Désormais barré par la concurrence suite à l'arrivée d'Arkadiusz Milik, il est disposé à changer d'air. Mais visiblement pas à n'importe quel prix... Et pas du côté de São Paulo.