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Manchester United est trop fort pour descendre, a déclaré Paul Ince à GOAL. L’ancien joueur a précisé ce qui constituerait une réussite pour le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino à l’issue de sa première saison. L’Argentin hérite d’un effectif qui stagne dans la zone de relégation de Premier League, mais qui reste considéré comme capable de se qualifier pour une compétition européenne.

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Pochettino a travaillé avec Messi et Kane

Michael Carrick a mené Manchester United à la troisième place et à une qualification pour la Ligue des champions après avoir terminé la saison 2025-2026 comme entraîneur intérimaire à Old Trafford. Ces résultats lui ont valu un contrat de deux ans.

Quelques semaines seulement après la signature de cet accord, celui-ci a été rompu et un nouveau changement a été opéré sur le banc. L’expérience est désormais privilégiée au potentiel : Pochettino a travaillé avec les lauréats du Ballon d’Or Lionel Messi et Harry Kane au cours de sa carrière.

Alors que les pistes Eddie Howe et Antonio Conte avaient été évoquées à un moment donné, la confiance est finalement accordée à un Sud-Américain qui a quitté la sélection des États-Unis après être passé par Southampton, Tottenham, Chelsea et le Paris Saint-Germain.

Manchester United est dans la zone de relégation

Pochettino doit avoir un impact immédiat, car United est tombé à la 18e place du classement de Premier League , avec seulement huit points après dix journées. Il reste encore largement le temps de corriger certaines erreurs et de remonter au classement.

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Ince s’attend à une remontée et juge peu probable que Manchester United reste englué dans la lutte pour le maintien. L’équipe serait « meilleure » que Brighton et Bournemouth, pourtant bien placés au classement. À des joueurs comme le capitaine Bruno Fernandes et les recrues estivales Youri Tielemans et Andrey Santos de le prouver.

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À quelle place Manchester United terminera-t-il la saison ?

La lutte pour le maintien a alimenté bien des gros titres et des débats animés. Mais Ince, ancien joueur de Manchester United sacré champion, qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec freebets.com, a répondu à GOAL lorsqu’on lui a demandé ce qui constituerait une réussite pour Pochettino : « Ils ne vont pas descendre. »

« Parce que c’est Manchester United, tout le monde en fait trop. C’est formidable pour la presse, pour les consultants et les anciens joueurs, mais ils ont une équipe suffisamment bonne. Si vous regardez le match contre Villa, ils se sont créé énormément d’occasions et auraient facilement pu gagner. »

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« Ils ont largement les moyens de sortir de là. Je pense que s’ils peuvent finir peut-être septièmes ou huitièmes et essayer de se qualifier pour une compétition européenne cette année, ce serait une saison réussie pour Pochettino. »

« Ils ont assurément les joueurs pour y parvenir. Ne me dites pas que l’effectif de Man United n’est pas meilleur que celui de Brighton, de Bournemouth ou d’Everton. L’effectif est meilleur. Il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait. »

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« Donc, si Poch peut trouver ce qui manque, j’aimerais les voir remonter rapidement au classement. Le seul problème, quand on est là en bas, et je l’ai déjà vécu, c’est que l’état d’esprit est différent. »

« Quand on se retrouve avec Man United parmi les trois derniers, il faut des gens prêts à se battre, à travailler dur et à lutter. Il ne suffit pas de jouer un joli football. Ce sera donc intéressant de voir comment cela évolue. Mais je n’ai aucune inquiétude. S’ils peuvent finir septièmes ou huitièmes et se qualifier pour une compétition européenne, alors je pense que ce sera une saison réussie pour Pochettino. »

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Calendrier de Manchester United : de gros défis à venir

Pochettino devra relever plusieurs défis importants avant l’ouverture du prochain mercato, en janvier, lorsqu’il aura l’occasion de renouveler un effectif qui ne donne pas satisfaction. Son premier match à la tête de United sera un déplacement à Anfield dimanche pour affronter Liverpool, un adversaire qu’il connaît bien .

Manchester United affrontera également Newcastle, Coventry, Arsenal, Nottingham Forest et Sunderland avant la fin de l’année civile, ainsi que le Sporting et le RB Leipzig en Ligue des champions.