La préparation touche à sa fin, les premiers matches officiels ont été disputés et le marché des transferts bat son plein. La nouvelle saison d’Eredivisie est désormais vraiment à nos portes. Dans une série de présentations de saison, nous passons cette semaine au crible les dix-huit clubs d’Eredivisie. Dans cet article, place à l’Ajax. Nous analysons l’été des transferts, nous penchons sur le style de jeu de Míchel, désignons un joueur susceptible de surprendre et formulons quelques autres prédictions (audacieuses) pour la nouvelle saison.

En tant que nouvel entraîneur de l’Ajax, Míchel fait face à une mission extrêmement difficile : refaire des Amstellodamois un candidat au titre. Pour renforcer l’effectif, le choix s’est délibérément porté sur des joueurs expérimentés capables de faire immédiatement la différence. Reste à voir dans les mois à venir si ce changement de cap suffira à ramener l’Ajax au sommet.

La saison 2025/26 a été pour l’Ajax une saison à oublier au plus vite. Après avoir laissé échapper le titre de champion d’un cheveu sous Francesco Farioli, son successeur John Heitinga devait redonner au club un football attrayant. Mais à peu près chaque décision prise s’est révélée mauvaise. En une seule saison, pas moins de trois entraîneurs principaux différents se sont succédé à la tête de l’équipe et, au terme de grandes difficultés, un billet pour le tour préliminaire de la Conference League a finalement été décroché via les barrages pour les compétitions européennes.

Le directeur technique Jordi Cruijff a ensuite frappé fort. Un important tri a été effectué et, avec pas moins de cinq recrues, l’Ajax s’est offert une bonne dose d’expérience et de leadership. L’objectif est limpide : le club doit de nouveau lutter pour les trophées et réduire l’écart avec le PSV. Il sera donc particulièrement intéressant de voir si Míchel parvient à transformer un effectif qui, sur le papier, paraît bien mieux équilibré que la saison dernière, en une équipe convaincante semaine après semaine.

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Transferts entrants et sortants

Alors que la direction de l’Ajax visait surtout des recrues techniquement habiles à l’été 2025, l’accent a été mis ces dernières semaines avant tout sur l’expérience. Avec Julian Brandt, Marcos Leonardo, Paulo Henrique et Tolu Arokodare, les Amstellodamois ont ajouté la dose nécessaire de vécu et de qualité, tandis que l’arrivée de Marc-André Ter Stegen est dans l’air depuis des semaines. Daley Blind doit lui aussi jouer un rôle important grâce à son expérience. Pour Leonardo, l’Ajax a même déboursé près de vingt millions d’euros.

Il existe toutefois aussi des risques concernant certains de ces joueurs. Ainsi, Ter Stegen, 34 ans, n’a disputé que douze matches officiels au cours des deux dernières années en raison de ses blessures, tandis que Blind a désormais 36 ans. Ne freine-t-il pas le développement de Youri Baas et Dies Janse ?

Cruijff a entre-temps poursuivi un tri sévère. Les gros salaires Wout Weghorst et Branco van den Boomen sont partis libres, tandis que Sivert Mannsverk a été vendu pour une indemnité de transfert modeste. Pour le grand talent Sean Steur, l’Ajax a encaissé pas moins de 23,5 millions d’euros. En outre, le départ des joueurs prêtés Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu et Viteszlav Jaros a également libéré une marge importante dans la masse salariale. Cela vaut aussi pour Chuba Akpom, transféré à Ipswich Town pour un peu plus de 9 millions d’euros.

L’Ajax souhaite en tout cas encore se renforcer dans les prochaines semaines avec un nouveau milieu défensif, mais semble par ailleurs devoir tenir compte d’un départ de Mika Godts. Le Belge suscite un intérêt appuyé du Paris Saint-Germain, qui a déjà trouvé un accord de principe sur les conditions personnelles avec l’élément moteur des Amstellodamois et a formulé une offre d’ouverture de 45 millions d’euros pour lui.

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Résultats en préparation

Comme l’Ajax entrait déjà en lice au deuxième tour préliminaire de la Conference League, il a commencé tôt sa préparation pour la nouvelle saison. Ces dernières semaines ont surtout servi à Míchel à inculquer son style de jeu.

Les résultats étaient d’importance secondaire. L’Ajax a entamé sa préparation par une défaite 3-1 contre le Panathinaïkos, avant de voir la confiance grandir grâce à des victoires contre l’AEK Larnaca (1-0), l’Olympiakos (1-0) et Burnley (2-1). Entre-temps, un match nul 1-1 a également été concédé contre le VfL Bochum. Au deuxième tour préliminaire de la Conference League, l’équipe de Míchel a en outre écarté de manière convaincante le FK Vojvodina. Sur les deux matches, le club serbe a été balayé sur le score cumulé de 8-2. Marcos Leonardo et Tolu Arokodare ont inscrit dimanche leurs premiers buts non officiels sous le maillot amstellodamois contre le FC Volendam (1-3).

Les jeunes grands talents Pharell Nash (18 ans), Jinairo Johnson (19 ans), Mohamed Abdalla (16 ans) et Abdellah Ouazane (17 ans) ont tous eu ces dernières semaines l’occasion de se montrer auprès du technicien espagnol. Parmi eux, c’est surtout Ouazane qui a fait forte impression. Le milieu de terrain a délivré une belle passe décisive lors du match aller contre Vojvodina, avant d’inscrire le but de la victoire lors du match amical contre Burnley.

Oscar Gloukh s’est également illustré. Après une première saison décevante à Amsterdam, l’Israélien a envoyé un signal clair à Míchel avec un triplé lors du match retour contre Vojvodina.

Le style de jeu

Le style de jeu de Míchel est clair. L’Ajax doit prendre l’initiative. La possession du ballon en est le point de départ. L’entraîneur espagnol veut que son équipe évolue haut sur le terrain, presse tôt et se crée des occasions grâce à de nombreux déplacements sans ballon. La récupération immédiate du ballon fait également partie intégrante de sa philosophie de jeu.

En possession, l’Ajax part d’un 4-3-3 avec un milieu défensif devant la défense. À partir de là, l’un des latéraux monte au milieu de terrain, tandis que l’autre se place aux côtés des défenseurs centraux. Il en résulte une construction avec trois défenseurs centraux et un milieu défensif chargés d’assurer la couverture défensive. Le bloc offensif se compose de deux ailiers, du latéral avancé et de deux milieux à vocation offensive qui doivent créer du danger entre les lignes et autour de la surface de réparation. L’avant-centre Marcos Leonardo doit, lui, rester autant que possible en pointe. On attend du Brésilien qu’il fasse surtout parler ses qualités de finisseur.

Défensivement, Míchel opte pour une équipe compacte, avec de faibles distances entre les lignes. À partir de là, l’Ajax presse régulièrement haut dans un 4-4-2, avec le numéro 10 qui vient évoluer aux côtés de l’attaquant.

Pour l’instant, Míchel est satisfait de la manière dont son équipe assimile ces principes. « Je dis toujours que lorsqu’un joueur va de l’avant pour mettre la pression, il donne de l’énergie à l’équipe. Si je cours avec une certaine détermination pour récupérer un ballon, l’équipe sent que nous avons l’énergie pour reprendre ce ballon. Cette énergie doit circuler en permanence. Dans chaque action, vous montrez à votre coéquipier que vous voulez aider. »

« Et pour attaquer, nous n’avons pas besoin d’un, ni de deux, ni de trois, ni de quatre, ni de dix, mais de onze joueurs. Nous voulons onze joueurs pour attaquer. Cela doit se faire avec une conviction totale et une certaine joie », a-t-il récemment déclaré sur le site officiel de l’Ajax.

Pour exécuter ce style de jeu de manière optimale, il faut des joueurs techniquement habiles et intelligents tactiquement, capables d’identifier les espaces et de savoir les exploiter. Cela explique aussi pourquoi l’Ajax s’est tourné cet été vers des joueurs comme Julian Brandt, Daley Blind, Caio Henrique et, presque certainement, Marc-André Ter Stegen.

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Le joueur clé

L’arrivée de Julian Brandt à l’Ajax a peut-être été le secret le mieux gardé de cet été des transferts. Le milieu offensif de 30 ans a signé libre à Amsterdam et s’apprête ainsi, après sept saisons au Borussia Dortmund, à vivre sa première expérience à l’étranger.

Sur le papier, l’international allemand aux 48 sélections fait immédiatement partie des tout meilleurs joueurs d’Eredivisie. La question est surtout de savoir dans quelle mesure Brandt est réellement en forme, mais s’il atteint son niveau, l’Ajax dispose d’un joueur capable de faire basculer des matches grâce à sa technique, sa créativité et sa vision du jeu.

C’est précisément le type de joueur qui a souvent manqué au milieu de terrain de l’Ajax la saison dernière. Le jeu offensif paraissait régulièrement laborieux et trop prévisible, au point que les Amstellodamois s’en remettaient fréquemment à la classe individuelle de Mika Godts. Avec Brandt, Míchel dispose d’un milieu offensif qui peut être trouvé sous forte pression, qui trouve des solutions dans les petits espaces et qui peut mettre des joueurs face au gardien d’une seule passe en profondeur. Marcos Leonardo est un attaquant qui peut en profiter.

Alors qu’un grand transfert de Godts au PSG devient de plus en plus réaliste et que le flou demeure sur son éventuel successeur, Brandt semble destiné à devenir le joueur le plus créatif de l’Ajax.

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Qui va exploser ?

Si Abdellah Ouazane parvient à prolonger sur sa lancée de la préparation, il a tout pour devenir cette saison une sensation au milieu de terrain de l’Ajax. La concurrence au poste de numéro 10 est relevée avec l’arrivée de Julian Brandt et la présence d’Oscar Gloukh, mais Ouazane, 17 ans, peut aussi très bien évoluer en numéro 8. De plus, il a beaucoup à apprendre des milieux plus expérimentés présents dans l’effectif.

Après la victoire amicale contre Burnley, Míchel s’est montré élogieux au sujet du talent dans les colonnes de Ajax Life et semble vouloir lui offrir de nombreuses chances la saison prochaine. « Les performances de Ouazane sont au top. Il doit encore continuer à se développer, mais c’est assurément un joueur qui peut nous aider. »

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Quand la saison sera-t-elle réussie ?

L’Ajax a bouclé la saison dernière avec un retard de pas moins de 28 points sur le champion PSV. Pourtant, le directeur technique Jordi Cruijff a affiché il y a quelques mois l’ambition immense de lutter à nouveau immédiatement pour le titre cette saison.

Ces paroles ont été suivies d’actes cet été. Avec plusieurs recrues expérimentées et de grande qualité, l’Ajax a montré que le club voulait repartir immédiatement à l’attaque. Cette ambition s’explique d’ailleurs aisément. Les Pays-Bas ont définitivement perdu la sixième place au classement des coefficients de l’UEFA au profit du Portugal, ce qui signifie que l’Eredivisie ne disposera plus que d’un seul billet direct pour la Ligue des champions à partir de l’été 2027.

Après plusieurs saisons décevantes, les supporters aspirent de nouveau à voir une équipe lutter pour les trophées. Les attentes ont donc fortement grimpé à la faveur d’un été des transferts ambitieux. Faire une réelle tentative pour le titre semble ainsi être l’objectif minimal de Míchel et de l’Ajax.

Prédictions (audacieuses)

Joueur de l’année : Julian Brandt. Si l’Allemand reste en forme, il deviendra immédiatement le cerveau créatif de l’Ajax. Sa vision du jeu, sa technique et son expérience feront passer le milieu de terrain à un niveau supérieur.

Plus grande déception : Maher Carrizo. L’Ajax a fortement investi sur l’Argentin l’hiver dernier, mais il ne doit pour l’instant pas encore s’attendre à une place dans le onze de départ. La patience de Carrizo sera de nouveau mise à l’épreuve la saison prochaine avec un rôle de remplaçant. Ce n’est pas tant que Carrizo manque lui-même de qualités, mais il y a tout simplement d’autres joueurs devant lui dans la hiérarchie.

Meilleure recrue : Julian Brandt. Qui d’autre ? L’Ajax attire gratuitement un international allemand aux 48 sélections qui a performé pendant des années au plus haut niveau. Le créatif pourrait bien s’avérer être le meilleur transfert de l’été en Eredivisie.

Meilleur buteur : Marcos Leonardo. Le Brésilien est un buteur confirmé. Avec Brandt à la passe et suffisamment de centres venus des ailes, il sera de loin le meilleur buteur de l’Ajax lors de la saison 2026/27.

Parcours européen : Demi-finale de Conference League. L’Ajax dispose de davantage de qualité individuelle que beaucoup de participants et peut donc aller loin. Pour remporter réellement le trophée, il faudra toutefois que tout s’aligne parfaitement.

Classement final en Eredivisie : Deuxième place. L’Ajax a reçu une importante injection de qualité cet été, mais le PSV reste pour l’instant l’équipe à battre. Il est permis de penser que la défense du PSV sera encore considérablement renforcée dans les prochaines semaines. L’effectif des Eindhovenois regorge toujours de qualité individuelle et compte un nombre exceptionnel de joueurs capables de faire la différence. Si des cadres comme Joey Veerman, Sergiño Dest et Ricardo Pepi ne quittent le club que tard dans le mercato sans remplaçants équivalents, la course au titre sera malgré tout totalement relancée.

À l’approche de la première journée d’Eredivisie, nous mettons cette semaine les dix-huit clubs en lumière. Curieux de savoir quand la présentation de saison de ton club préféré sera publiée ? Demande-le dans les commentaires. Et partage aussi tes prédictions (audacieuses) sur l’Ajax.































