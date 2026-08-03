La préparation touche à sa fin, les premiers matches officiels ont été disputés et le marché des transferts bat son plein. La nouvelle saison d’Eredivisie est désormais vraiment à nos portes. Dans une série de présentations de saison, nous passons cette semaine au crible les dix-huit clubs d’Eredivisie. Dans cet article, place à l’Ajax. Nous analysons son été sur le marché des transferts, nous nous penchons sur le style de jeu de Míchel, nous désignons un joueur susceptible de créer la surprise et formulons quelques autres prédictions, parfois audacieuses, pour la nouvelle saison.

Míchel, nouvel entraîneur de l’Ajax, fait face à une mission extrêmement difficile : refaire des Amstellodamois un candidat au titre. Pour renforcer l’effectif, le club a volontairement misé sur des joueurs expérimentés capables de faire immédiatement la différence. Reste à voir, dans les prochains mois, si ce changement de cap suffira à ramener l’Ajax au sommet.

La saison 2025/26 a été, pour l’Ajax, à oublier au plus vite. Après avoir laissé échapper le titre de champion d’un cheveu sous Francesco Farioli, son successeur John Heitinga devait remettre en place un football attractif. Mais à peu près chacun des choix effectués s’est révélé mauvais. En une seule saison, pas moins de trois entraîneurs principaux différents se sont succédé à la tête du groupe, et c’est au forceps que le club a finalement décroché, via les barrages pour l’Europe, un ticket pour le tour préliminaire de la Conference League.

Le directeur technique Jordi Cruijff a alors frappé fort. Un important tri a été effectué dans l’effectif et, avec pas moins de cinq recrues, l’Ajax s’est offert une bonne dose d’expérience et de leadership. L’objectif est limpide : le club doit à nouveau jouer les premiers rôles et réduire l’écart avec le PSV. Il sera donc particulièrement intéressant de voir si Míchel parvient à façonner, à partir d’un effectif qui paraît bien mieux équilibré sur le papier que la saison dernière, une équipe capable de convaincre semaine après semaine.

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Arrivées et départs

Alors que la direction de l’Ajax ciblait surtout, à l’été 2025, des recrues techniquement douées, l’accent a d’abord été mis ces dernières semaines sur l’expérience. Avec Julian Brandt, Marcos Leonardo, Paulo Henrique et Tolu Arokodare, les Amstellodamois ont fait venir l’expérience et la qualité nécessaires, tandis que l’arrivée de Marc-André ter Stegen est dans l’air depuis des semaines. Daley Blind, lui aussi, devra jouer un rôle important grâce à son expérience. Pour Leonardo, l’Ajax a même déboursé près de vingt millions d’euros.

Il existe toutefois aussi des risques liés à certains de ces joueurs. Ainsi, ter Stegen, 34 ans, n’a disputé que douze matches officiels lors des deux dernières années en raison de blessures, tandis que Blind a désormais 36 ans. Ne freine-t-il pas le développement de Youri Baas et Dies Janse ?

Cruijff a entre-temps fortement poursuivi sa revue d’effectif. Les gros salaires Wout Weghorst et Branco van den Boomen sont partis libres, tandis que Sivert Mannsverk a été vendu pour une indemnité de transfert modeste. Pour le grand talent Sean Steur, l’Ajax a encaissé pas moins de 23,5 millions d’euros. En outre, le départ des joueurs prêtés Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu et Viteszlav Jaros a également libéré une marge importante dans la masse salariale. Cela vaut aussi pour Chuba Akpom, qui a rejoint Ipswich Town pour plus de 9 millions d’euros.

L’Ajax veut en tout cas encore se renforcer dans les prochaines semaines avec un nouveau milieu défensif, mais semble aussi devoir envisager un départ de Mika Godts. Le Belge suscite un vif intérêt du Paris Saint-Germain, qui a déjà trouvé un accord de principe sur le plan personnel avec le joueur phare des Amstellodamois et a formulé une première offre de 45 millions d’euros pour lui.

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Résultats de la préparation

Comme l’Ajax est entré en lice dès le deuxième tour préliminaire de la Conference League, il a entamé très tôt sa préparation à la nouvelle saison. Pour Míchel, ces dernières semaines ont surtout servi à inculquer son style de jeu.

Les résultats étaient secondaires. L’Ajax a ouvert sa préparation par une défaite 3-1 contre le Panathinaïkos, avant de reprendre confiance grâce à des victoires face à l’AEK Larnaca (1-0), l’Olympiakos (1-0) et Burnley (2-1). Entre-temps, le club a également fait match nul 1-1 contre le VfL Bochum. Au deuxième tour préliminaire de la Conference League, l’équipe de Míchel a en outre largement dominé le FK Vojvodina. Sur les deux matches, le club serbe a été balayé sur le score cumulé de 8-2. Marcos Leonardo et Tolu Arokodare ont inscrit dimanche leurs premiers buts non officiels sous les couleurs amstellodamoises contre le FC Volendam (1-3).

Les jeunes grands talents Pharell Nash (18 ans), Jinairo Johnson (19 ans), Mohamed Abdalla (16 ans) et Abdellah Ouazane (17 ans) ont tous eu l’occasion de se montrer ces dernières semaines auprès du technicien espagnol. Parmi eux, c’est surtout Ouazane qui a fait forte impression. Le milieu de terrain a délivré une belle passe décisive lors du match aller contre Vojvodina, avant d’inscrire ensuite le but de la victoire lors du match amical face à Burnley.

Oscar Gloukh s’est lui aussi mis en évidence. Après une première saison décevante à Amsterdam, l’Israélien a adressé un signal clair à Míchel avec un triplé lors du match retour contre Vojvodina.

Le style de jeu

Le style de jeu de Míchel est clair. L’Ajax doit prendre l’initiative. La possession du ballon en constitue la base. L’entraîneur espagnol veut que son équipe évolue haut sur le terrain, presse tôt et crée des occasions grâce à de nombreux mouvements sans ballon. La récupération immédiate du ballon fait également partie intégrante de sa philosophie de jeu.

Avec le ballon, l’Ajax part d’un 4-3-3 avec un milieu défensif devant la défense. À partir de là, l’un des latéraux se projette au milieu de terrain, tandis que l’autre se place à côté des défenseurs centraux. Il en résulte une relance avec trois défenseurs centraux et un milieu défensif qui assurent l’équilibre défensif. Le bloc offensif se compose de deux ailiers, du latéral projeté et de deux milieux à vocation offensive qui doivent apporter le danger entre les lignes et autour de la surface de réparation. L’avant-centre Marcos Leonardo doit, lui, rester le plus possible en pointe. On attend surtout du Brésilien qu’il agisse en finisseur.

Défensivement, Míchel opte pour une équipe compacte, avec de faibles distances entre les lignes. À partir de cette base, l’Ajax presse régulièrement haut dans un 4-4-2, avec le numéro 10 qui vient jouer aux côtés de l’attaquant.

Pour l’instant, Míchel se dit satisfait de la manière dont son équipe assimile ces principes. « Je dis toujours que lorsqu’un joueur va vers l’avant pour presser, il donne de l’énergie à l’équipe. Si je cours avec une certaine détermination pour récupérer un ballon, l’équipe sent que nous avons l’énergie pour le récupérer. Cette énergie doit circuler en permanence. Dans chaque action, tu montres à ton coéquipier que tu veux aider. »

« Et pour attaquer, nous n’avons pas besoin d’un, ni de deux, ni de trois, ni de quatre, ni de dix, mais de onze joueurs. Nous voulons onze joueurs pour attaquer. Cela doit se faire avec une conviction totale et une certaine joie », a-t-il récemment déclaré sur le site du club de l’Ajax.

Pour mettre pleinement en œuvre ce style de jeu, il faut des joueurs techniquement habiles et intelligents tactiquement, capables d’identifier les espaces et de savoir les exploiter. Cela explique aussi pourquoi l’Ajax s’est tourné cet été vers des joueurs comme Julian Brandt, Daley Blind, Caio Henrique et, presque à coup sûr, Marc-André ter Stegen.

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Le joueur clé

L’arrivée de Julian Brandt à l’Ajax a peut-être été le secret le mieux gardé de ce mercato estival. Le milieu offensif de trente ans a signé libre à Amsterdam et s’apprête ainsi, après sept saisons au Borussia Dortmund, à vivre sa première aventure à l’étranger.

Sur le papier, l’international allemand aux 48 sélections fait immédiatement partie des tout meilleurs joueurs de l’Eredivisie. La grande question concerne surtout son état de forme réel, mais s’il atteint son niveau, l’Ajax disposera d’un joueur capable de faire basculer des matches grâce à sa technique, sa créativité et sa vision du jeu.

C’est exactement le type de joueur qui a souvent manqué au milieu de terrain de l’Ajax la saison dernière. Le jeu offensif a régulièrement paru laborieux et trop prévisible, ce qui a conduit les Amstellodamois à s’appuyer fréquemment sur la classe individuelle de Mika Godts. Avec Brandt, Míchel dispose d’un milieu offensif capable d’être servi sous une forte pression, de trouver des solutions dans les petits espaces et de mettre des joueurs face au gardien d’une seule passe en profondeur. Marcos Leonardo est un attaquant qui peut en profiter.

Alors qu’un transfert majeur de Godts au PSG semble de plus en plus réaliste et que le flou demeure quant à un éventuel successeur, Brandt semble destiné à devenir le joueur le plus créatif de l’Ajax.

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Qui va éclore ?

Si Abdellah Ouazane parvient à confirmer sur la lancée de sa préparation, il a tout pour devenir cette saison une révélation au milieu de terrain de l’Ajax. La concurrence au poste de numéro 10 est relevée avec l’arrivée de Julian Brandt et la présence d’Oscar Gloukh, mais Ouazane, 17 ans, peut également très bien évoluer comme numéro 8. Il a en outre beaucoup à apprendre des milieux plus expérimentés présents dans l’effectif.

Après la victoire amicale contre Burnley, Míchel s’est montré élogieux au sujet du talent dans les colonnes d’Ajax Life et semble prêt à lui offrir de nombreuses opportunités la saison prochaine. « Les performances d’Ouazane sont excellentes. Il doit encore continuer à se développer, mais c’est certainement un joueur qui peut nous aider. »

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À partir de quand la saison sera-t-elle réussie ?

L’Ajax a bouclé la saison dernière avec un retard de pas moins de 24 points sur le PSV, champion des Pays-Bas. Pourtant, le directeur technique Jordi Cruijff avait affiché il y a quelques mois la très forte ambition de lutter de nouveau immédiatement pour le titre cette saison.

Ces paroles ont été appuyées cet été. Avec plusieurs recrues expérimentées et de grande qualité, l’Ajax a montré que le club voulait repartir immédiatement à l’attaque. Cette ambition s’explique d’ailleurs très bien. Les Pays-Bas ont définitivement perdu la sixième place du classement des coefficients de l’UEFA au profit du Portugal, ce qui signifie que l’Eredivisie ne disposera plus, à partir de l’été 2027, que d’un seul billet direct pour la Ligue des champions.

Après plusieurs saisons décevantes, les supporters aspirent de nouveau à voir une équipe qui lutte pour les trophées. Les attentes ont donc nettement augmenté en raison de cet été ambitieux sur le marché des transferts. Se mêler sérieusement à la lutte pour le titre semble dès lors être l’objectif minimal pour Míchel et l’Ajax.

Prédictions (audacieuses)

Joueur de l’année : Julian Brandt. Si l’Allemand reste en forme, il deviendra immédiatement le cerveau créatif de l’Ajax. Sa vision du jeu, sa technique et son expérience feront passer le milieu de terrain à un niveau supérieur.

Plus grande déception : Maher Carrizo. L’Ajax a fortement investi cet hiver sur l’Argentin, mais pour l’instant, il ne semble pas devoir compter sur une place de titulaire. La patience de Carrizo sera une nouvelle fois mise à l’épreuve la saison prochaine avec un rôle de remplaçant. Ce n’est pas tant que Carrizo manque lui-même de qualités, mais simplement que d’autres joueurs le devancent dans la hiérarchie.

Meilleure recrue : Julian Brandt. Qui d’autre ? L’Ajax fait signer libre un international allemand aux 48 sélections qui a évolué pendant des années au plus haut niveau. Le créatif pourrait bien être le meilleur transfert estival de l’Eredivisie.

Meilleur buteur : Marcos Leonardo. Le Brésilien est un buteur confirmé. Avec Brandt à la baguette et suffisamment de munitions venant des côtés, il sera de loin le meilleur buteur de l’Ajax lors de la saison 2026/27.

Parcours européen : Demi-finale de Conference League. L’Ajax dispose de davantage de qualité individuelle que beaucoup des participants et peut donc aller loin. Mais pour réellement remporter le trophée, il faudra que tout s’aligne parfaitement.

Classement final en Eredivisie : Deuxième place. L’Ajax a reçu cet été une importante injection de qualité, mais le PSV reste pour l’instant l’équipe à battre. Il est probable que la défense du PSV soit encore considérablement renforcée dans les semaines à venir. L’effectif des Eindhovenois regorge toujours de qualité individuelle et dispose d’un nombre exceptionnel de joueurs capables de faire la différence. Si des cadres comme Joey Veerman, Sergiño Dest et Ricardo Pepi ne partent que tard dans la période des transferts sans remplaçants de niveau équivalent, la course au titre pourrait malgré tout être totalement relancée.

À l’approche de la première journée d’Eredivisie, nous mettons cette semaine en lumière les dix-huit clubs du championnat. Vous voulez savoir quand la présentation de saison de votre club favori sera publiée ? Demandez-le dans les commentaires. Et partagez aussi vos prédictions, même audacieuses, sur l’Ajax.































