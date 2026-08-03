La préparation touche à sa fin, les premiers matches officiels ont été disputés et le marché des transferts bat son plein. La nouvelle saison d’Eredivisie est désormais vraiment à nos portes. Dans une série de présentations de la saison, nous passons cette semaine au crible les dix-huit clubs d’Eredivisie. Dans cet article, place à l’Ajax. Nous analysons son été sur le marché des transferts, nous penchons sur le style de jeu de Míchel, désignons un joueur qui peut surprendre et livrons quelques autres prédictions (audacieuses) pour la nouvelle saison.

Míchel, nouveau entraîneur de l’Ajax, fait face à une mission extrêmement difficile : refaire des Amstellodamois un candidat au titre. Pour renforcer l’effectif, le choix s’est délibérément porté sur des joueurs expérimentés capables de faire immédiatement la différence. Les prochains mois diront si ce changement de cap suffit à ramener l’Ajax au sommet.

La saison 2025/26 a été pour l’Ajax une saison à oublier au plus vite. Après avoir laissé échapper le titre de champion des Pays-Bas d’un cheveu sous Francesco Farioli, son successeur John Heitinga devait remettre en place un football attractif. Mais à peu près tous les choix effectués se sont révélés mauvais. En une seule saison, pas moins de trois entraîneurs principaux différents se sont succédé à la tête de l’équipe et c’est finalement avec beaucoup de peine que le club a décroché, via les barrages pour l’Europe, un billet pour le tour préliminaire de la Conference League.

Le directeur technique Jordi Cruijff a ensuite frappé fort. Un grand ménage a été effectué et, avec pas moins de cinq recrues, l’Ajax s’est offert une solide dose d’expérience et de leadership. L’objectif est limpide : le club doit à nouveau lutter pour les trophées et combler l’écart avec le PSV. Il sera donc particulièrement intéressant de voir si Míchel parvient à façonner, à partir d’un effectif qui semble sur le papier bien mieux équilibré que la saison dernière, une équipe capable de convaincre semaine après semaine.

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Transferts dans le sens des arrivées et des départs

Alors que la direction de l’Ajax avait surtout misé, à l’été 2025, sur des recrues techniquement habiles, l’accent a d’abord été mis ces dernières semaines sur l’expérience. Avec Julian Brandt, Marcos Leonardo, Paulo Henrique et Tolu Arokodare, les Amstellodamois ont apporté la routine et la qualité nécessaires, tandis que l’arrivée de Marc-André Ter Stegen est évoquée depuis des semaines. Daley Blind, lui aussi, devra jouer un rôle important grâce à son expérience. Pour Leonardo, l’Ajax a même déboursé près de vingt millions d’euros.

Cependant, certains de ces joueurs présentent aussi des risques. Ainsi, le Ter Stegen de 34 ans n’a disputé que douze matches officiels au cours des deux dernières années en raison de blessures, tandis que Blind a désormais 36 ans. Ne freine-t-il pas le développement de Youri Baas et Dies Janse ?

Cruijff a entre-temps poursuivi sa sélection avec fermeté. Les gros salaires Wout Weghorst et Branco van den Boomen sont partis libres, tandis que Sivert Mannsverk a été vendu pour une indemnité de transfert modeste. Pour le grand talent Sean Steur, l’Ajax a encaissé pas moins de 23,5 millions d’euros. En outre, les départs des joueurs prêtés Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu et Viteszlav Jaros ont également libéré une marge salariale importante. C’est aussi le cas de Chuba Akpom, transféré à Ipswich Town pour plus de 9 millions d’euros.

L’Ajax veut en tout cas encore se renforcer dans les prochaines semaines avec un nouveau milieu défensif, mais semble aussi devoir tenir compte d’un départ de Mika Godts. Le Belge suscite un vif intérêt du Paris Saint-Germain, qui dispose déjà d’un accord personnel de principe avec le joueur phare des Amstellodamois et a formulé une offre d’ouverture de 45 millions d’euros pour lui.

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Résultats de la préparation

Comme l’Ajax entrait en lice dès le deuxième tour préliminaire de la Conference League, le club a commencé tôt sa préparation pour la nouvelle saison. Ces dernières semaines, Míchel s’est surtout concentré sur l’assimilation de ses principes de jeu.

Les résultats avaient à cet égard une importance secondaire. L’Ajax a entamé sa préparation par une défaite 3-1 contre le Panathinaïkos, avant de reprendre confiance grâce à des victoires contre l’AEK Larnaca (1-0), l’Olympiakos (1-0) et Burnley (2-1). Entre-temps, un match nul 1-1 a également été obtenu face au VfL Bochum. Lors du deuxième tour préliminaire de la Conference League, l’équipe de Míchel a en outre nettement écarté le FK Vojvodina. Sur l’ensemble des deux matches, le club serbe a été balayé sur le score total de 8-2. Marcos Leonardo et Tolu Arokodare ont inscrit dimanche leurs premiers buts officieux sous les couleurs amstellodamoises contre le FC Volendam (1-3).

Les jeunes grands talents Pharell Nash (18 ans), Jinairo Johnson (19 ans), Mohamed Abdalla (16 ans) et Abdellah Ouazane (17 ans) ont tous eu l’occasion, ces dernières semaines, de se montrer auprès du technicien espagnol. Parmi eux, c’est surtout Ouazane qui a fait forte impression. Le milieu de terrain a délivré une superbe passe décisive lors du match aller contre Vojvodina, avant d’inscrire le but de la victoire lors du match amical contre Burnley.

Oscar Gloukh s’est lui aussi mis en évidence. Après une première saison décevante à Amsterdam, l’Israélien a envoyé un signal clair à Míchel avec un triplé lors du match retour contre Vojvodina.

Le style de jeu

Le style de jeu de Míchel est clair. L’Ajax doit prendre l’initiative. La possession de balle en constitue le point de départ. L’entraîneur espagnol veut que son équipe joue haut, presse tôt et crée des occasions grâce à beaucoup de mouvements sans ballon. La récupération immédiate du ballon fait également partie intégrante de sa philosophie.

Avec le ballon, l’Ajax part d’un 4-3-3 avec un milieu défensif devant la défense. À partir de là, l’un des latéraux se projette au milieu de terrain, tandis que l’autre vient se placer à côté des défenseurs centraux. Cela crée une relance avec trois défenseurs centraux et un milieu défensif chargés d’assurer l’équilibre défensif. Le bloc offensif se compose de deux ailiers, du latéral projeté et de deux milieux à vocation offensive qui doivent créer le danger entre les lignes et autour de la surface de réparation. L’avant-centre Marcos Leonardo doit, lui, rester autant que possible dans l’axe. On attend du Brésilien qu’il agisse avant tout comme finisseur.

Défensivement, Míchel opte pour une équipe compacte, avec de faibles distances entre les lignes. À partir de cette base, l’Ajax presse régulièrement haut dans un 4-4-2, avec le numéro 10 qui vient évoluer aux côtés de l’attaquant.

Pour l’instant, Míchel est satisfait de la manière dont son équipe assimile ces principes. « Je dis toujours que lorsqu’un joueur va de l’avant pour presser, il donne de l’énergie à l’équipe. Si je me mets à courir avec une certaine détermination pour récupérer un ballon, l’équipe ressent que nous avons l’énergie nécessaire pour le reconquérir. Cette énergie doit circuler en permanence. Dans chaque action, vous montrez à votre coéquipier que vous voulez l’aider. »

« Et pour attaquer, nous n’avons pas besoin d’un, pas de deux, pas de trois, pas de quatre, pas de dix, mais de onze joueurs. Nous voulons onze joueurs pour attaquer. Cela doit se faire avec une conviction totale et une certaine joie », a-t-il récemment déclaré sur le site officiel de l’Ajax.

Pour exécuter ce style de jeu de manière optimale, il faut des joueurs techniquement habiles et tactiquement intelligents, capables d’identifier les espaces et de savoir les exploiter. Cela explique aussi pourquoi l’Ajax s’est tourné cet été vers des joueurs comme Julian Brandt, Daley Blind, Caio Henrique et, presque certainement, Marc-André Ter Stegen.

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Le joueur clé

La venue de Julian Brandt à l’Ajax a peut-être bien été le secret le mieux gardé de cet été des transferts. Le milieu offensif de trente ans a signé libre à Amsterdam et entame ainsi, après sept saisons au Borussia Dortmund, sa première aventure à l’étranger.

Sur le papier, l’international allemand à 48 sélections appartient immédiatement au cercle des tout meilleurs atouts de l’Eredivisie. La question est surtout de savoir dans quel état physique Brandt se trouve réellement, mais s’il atteint son niveau, l’Ajax disposera d’un joueur capable de faire basculer des matches grâce à sa technique, sa créativité et sa vision du jeu.

C’est exactement le type de joueur qui a souvent manqué à l’Ajax au milieu de terrain la saison dernière. Le jeu offensif paraissait régulièrement poussif et trop prévisible, si bien que les Amstellodamois s’en remettaient fréquemment à la classe individuelle de Mika Godts. Avec Brandt, Míchel dispose d’un milieu offensif capable d’être trouvé sous forte pression, de trouver des solutions dans les petits espaces et de lancer des joueurs face au gardien d’une seule passe en profondeur. Marcos Leonardo est un avant-centre qui peut en profiter.

Alors qu’un gros transfert de Godts au PSG devient de plus en plus réaliste et que le flou demeure sur son éventuel successeur, Brandt semble destiné à devenir le joueur le plus créatif de l’Ajax.

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Qui va exploser ?

Si Abdellah Ouazane parvient à prolonger sa dynamique de la préparation, il a tout pour devenir cette saison une sensation au milieu de terrain de l’Ajax. La concurrence au poste de numéro 10 est solide avec l’arrivée de Julian Brandt et la présence d’Oscar Gloukh, mais le jeune Ouazane de dix-sept ans peut aussi très bien évoluer comme numéro 8. En outre, il a beaucoup à apprendre des milieux plus expérimentés de l’effectif.

Après la victoire amicale contre Burnley, Míchel s’est montré élogieux envers le talent dans les colonnes d’Ajax Life et semble vouloir lui offrir de nombreuses chances la saison prochaine. « Les prestations d’Ouazane sont top. Il doit encore progresser, mais c’est assurément un joueur qui peut nous aider. »

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À partir de quand la saison sera-t-elle réussie ?

L’Ajax a bouclé la saison passée avec un retard de pas moins de 28 points sur le PSV, champion des Pays-Bas. Pourtant, il y a quelques mois, le directeur technique Jordi Cruijff a affiché l’ambition très élevée de lutter immédiatement à nouveau pour le titre cette saison.

Cet été, ces paroles ont été suivies d’effets. Avec plusieurs recrues expérimentées et de qualité, l’Ajax a montré que le club voulait immédiatement repartir à l’attaque. Cette ambition s’explique d’ailleurs très bien. Les Pays-Bas ont définitivement perdu la sixième place du classement des coefficients UEFA au profit du Portugal, ce qui signifie que l’Eredivisie ne disposera plus, à partir de l’été 2027, que d’un seul billet direct pour la Ligue des champions.

Après plusieurs saisons décevantes, les supporters aspirent de nouveau à voir une équipe qui lutte pour les trophées. Les attentes ont donc nettement grimpé à la faveur de cet été ambitieux sur le marché des transferts. Jouer sérieusement le titre semble ainsi constituer l’objectif minimal pour Míchel et l’Ajax.

Prédictions (audacieuses)

Joueur de l’année : Julian Brandt. Si l’Allemand reste en forme, il deviendra immédiatement le cerveau créatif de l’Ajax. Sa vision du jeu, sa technique et son expérience feront passer le milieu de terrain à un niveau supérieur.

Plus grande déception : Maher Carrizo. L’Ajax a fortement investi l’hiver dernier sur l’Argentin, mais pour l’instant il ne doit pas encore s’attendre à une place de titulaire. La patience de Carrizo sera à nouveau mise à rude épreuve la saison prochaine avec un rôle de remplaçant. Ce n’est pas tant que Carrizo manque lui-même de qualités, mais il y a tout simplement d’autres joueurs devant lui dans la hiérarchie.

Meilleure recrue : Julian Brandt. Qui d’autre ? L’Ajax récupère libre un international allemand à 48 sélections, qui a performé pendant des années au plus haut niveau. Le créatif pourrait bien être le meilleur transfert estival d’Eredivisie.

Meilleur buteur : Marcos Leonardo. Le Brésilien est un buteur confirmé. Avec Brandt à la passe et suffisamment de ballons venant des ailes, il deviendra de loin le meilleur buteur de l’Ajax lors de la saison 2026/27.

Résultat européen : Demi-finale de Conference League. L’Ajax dispose de davantage de qualité individuelle que beaucoup de participants et peut donc aller loin. Mais pour gagner réellement le trophée, tout devra se mettre parfaitement en place.

Classement final en Eredivisie : Deuxième place. L’Ajax a reçu cet été une importante injection de qualité, mais le PSV reste pour l’instant l’équipe à battre. Il est logique de s’attendre à ce que la défense du PSV soit encore considérablement renforcée dans les prochaines semaines. L’effectif des Eindhovenois regorge toujours de qualité individuelle et dispose d’un nombre exceptionnel de joueurs capables de faire la différence. Si des cadres comme Joey Veerman, Sergiño Dest et Ricardo Pepi ne quittent le club que tardivement durant le mercato, sans être remplacés par des joueurs d’un niveau équivalent, la course au titre pourrait malgré tout s’ouvrir en grand.

À l’approche de la première journée d’Eredivisie, nous mettons cette semaine les dix-huit clubs à l’honneur. Vous voulez savoir quand la présentation de saison de votre club préféré sera publiée ? Demandez-le dans les commentaires. Et partagez aussi vos prédictions (audacieuses) sur l’Ajax.































