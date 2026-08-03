La préparation touche à sa fin, les premiers matches officiels ont été disputés et le marché des transferts bat son plein. La nouvelle saison d’Eredivisie est désormais vraiment à nos portes. Dans une série de présentations de saison, nous passons cette semaine au crible les dix-huit clubs d’Eredivisie. Cet article est consacré à l’Ajax. Nous analysons son été sur le marché des transferts, nous penchons sur le style de jeu de Míchel, nous désignons un joueur susceptible de surprendre et nous formulons quelques autres prédictions (audacieuses) pour la nouvelle saison.

Míchel, nouveau entraîneur de l’Ajax, fait face à une mission extrêmement difficile : refaire des Amstellodamois un candidat au titre. Le renforcement de l’effectif s’est volontairement concentré sur des joueurs expérimentés capables de faire immédiatement la différence. Reste à voir, dans les prochains mois, si ce changement de cap suffira à ramener l’Ajax au sommet.

La saison 2025/26 a été, pour l’Ajax, une campagne à oublier au plus vite. Après avoir laissé filer le titre de champion des Pays-Bas d’un cheveu sous Francesco Farioli, son successeur John Heitinga devait remettre en place un football attractif. Mais à peu près chacun des choix effectués s’est révélé mauvais. En une seule saison, pas moins de trois entraîneurs principaux différents se sont succédé à la tête de l’équipe et, au bout du compte, le club a péniblement décroché, via les barrages pour l’Europe, un billet pour les tours préliminaires de la Conference League.

Le directeur technique Jordi Cruijff a ensuite frappé fort. Un grand tri a été effectué et, avec pas moins de cinq recrues, l’Ajax a ajouté une bonne dose d’expérience et de leadership à son effectif. L’objectif est limpide : le club doit à nouveau jouer les premiers rôles et réduire l’écart avec le PSV. Il sera donc particulièrement intéressant de voir si Míchel parvient à transformer un effectif qui, sur le papier, semble bien mieux équilibré que la saison dernière, en une équipe capable de convaincre semaine après semaine.

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Transferts entrants et sortants

Alors que la direction de l’Ajax visait surtout des recrues techniquement douées à l’été 2025, l’accent a d’abord été mis ces dernières semaines sur l’expérience. Avec Julian Brandt, Marcos Leonardo, Paulo Henrique, Tolu Arokodare et Marc-André Ter Stegen, les Amstellodamois ont attiré la dose nécessaire de vécu et de qualité. Daley Blind doit lui aussi jouer un rôle important grâce à son expérience. Pour Leonardo, l’Ajax a même déboursé près de vingt millions d’euros.

Ces joueurs comportent toutefois aussi des risques. Ainsi, Ter Stegen, 34 ans, n’a disputé que douze matches officiels au cours des deux dernières années en raison de blessures, tandis que Blind a désormais 36 ans. Ne freine-t-il pas le développement de Youri Baas et Dies Janse ?

Dans le même temps, Cruijff a poursuivi une sélection drastique. Les gros salaires Wout Weghorst et Branco van den Boomen sont partis libres, tandis que Sivert Mannsverk a été vendu pour une indemnité de transfert modeste. Pour le grand talent Sean Steur, l’Ajax a encaissé pas moins de 23,5 millions d’euros. En outre, les départs des joueurs prêtés Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu et Viteszlav Jaros ont également libéré une marge non négligeable dans la masse salariale. Il en va de même pour Chuba Akpom, transféré à Ipswich Town pour un peu plus de 9 millions d’euros.

L’Ajax souhaite en tout cas encore se renforcer dans les prochaines semaines avec un nouveau milieu défensif, mais semble aussi devoir prendre en compte un départ de Mika Godts. Le Belge suscite un intérêt appuyé du Paris Saint-Germain, qui a déjà trouvé un accord de principe sur le plan personnel avec le joueur phare des Amstellodamois et a formulé une première offre de 45 millions d’euros pour lui.

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Résultats de la préparation

L’Ajax ayant fait son entrée dès le deuxième tour préliminaire de la Conference League, il a entamé très tôt sa préparation pour la nouvelle saison. Pour Míchel, les dernières semaines ont surtout servi à faire assimiler son style de jeu.

Les résultats passaient au second plan. L’Ajax a lancé sa préparation par une défaite 3-1 contre le Panathinaïkos, avant de reprendre confiance grâce à des victoires face à l’AEK Larnaca (1-0), l’Olympiakos (1-0) et Burnley (2-1). Entre-temps, le club a aussi concédé un match nul 1-1 contre le VfL Bochum. Au deuxième tour préliminaire de la Conference League, l’équipe de Míchel s’est en outre nettement débarrassée du FK Vojvodina. Sur les deux matches, le club serbe a été balayé sur le score cumulé de 8-2. Marcos Leonardo et Tolu Arokodare ont inscrit dimanche leurs premiers buts officieux sous les couleurs amstellodamoises contre le FC Volendam (1-3).

Les jeunes grands talents Pharell Nash (18 ans), Jinairo Johnson (19 ans), Mohamed Abdalla (16 ans) et Abdellah Ouazane (17 ans) ont tous eu l’occasion, ces dernières semaines, de se montrer auprès du technicien espagnol. Parmi eux, c’est surtout Ouazane qui a fait forte impression. Le milieu de terrain a délivré une belle passe décisive lors du match aller contre Vojvodina, avant d’inscrire le but de la victoire lors du match amical face à Burnley.

Oscar Gloukh s’est lui aussi illustré. Après une première saison décevante à Amsterdam, l’Israélien a adressé un signal clair à Míchel avec un triplé lors du match retour contre Vojvodina.

Le style de jeu

Le style de jeu de Míchel est clair. L’Ajax doit prendre l’initiative. La possession de balle en est le point de départ. L’entraîneur espagnol veut que son équipe joue haut, exerce un pressing précoce et se crée des occasions grâce à beaucoup de mouvements sans ballon. La récupération immédiate du ballon constitue également un élément important de sa philosophie de jeu.

En possession, l’Ajax part d’un 4-3-3 avec un milieu défensif devant la défense. À partir de là, l’un des latéraux se projette vers le milieu de terrain, tandis que l’autre vient se placer aux côtés des défenseurs centraux. Cela donne une relance avec trois défenseurs centraux et un milieu défensif qui assurent l’équilibre défensif. Le bloc offensif se compose de deux ailiers, du latéral monté et de deux milieux à vocation offensive qui doivent créer du danger entre les lignes et aux abords de la surface. L’avant-centre Marcos Leonardo doit, lui, rester autant que possible en pointe. Le Brésilien est attendu avant tout comme finisseur.

Sur le plan défensif, Míchel opte pour une équipe compacte, avec de faibles distances entre les lignes. À partir de cette base, l’Ajax presse régulièrement haut dans un 4-4-2, avec le numéro 10 qui vient évoluer aux côtés de l’attaquant.

Pour l’instant, Míchel se dit satisfait de la manière dont son équipe assimile ces principes. « Je dis toujours que lorsqu’un joueur monte pour aller presser, il transmet de l’énergie à l’équipe. Si je cours avec une certaine détermination pour récupérer un ballon, l’équipe sent que nous avons l’énergie pour reprendre ce ballon. Cette énergie doit circuler en permanence. Dans chaque action, vous montrez à votre coéquipier que vous voulez l’aider. »

« Et pour attaquer, nous n’avons pas besoin d’un, ni de deux, ni de trois, ni de quatre, ni de dix, mais de onze joueurs. Nous voulons onze joueurs pour attaquer. Cela doit se faire avec une conviction totale et une certaine joie », déclarait-il récemment sur le site officiel de l’Ajax.

Pour exécuter ce style de jeu de manière optimale, il faut des joueurs techniquement habiles et tactiquement intelligents, capables d’identifier les espaces et de savoir les exploiter. Cela explique aussi pourquoi l’Ajax s’est tourné cet été vers des joueurs comme Julian Brandt, Daley Blind, Caio Henrique et Marc-André Ter Stegen.

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Le joueur clé

L’arrivée de Julian Brandt à l’Ajax a peut-être bien été le secret le mieux gardé de cet été sur le marché des transferts. Le milieu offensif de 30 ans s’est engagé librement à Amsterdam et entame ainsi, après sept saisons au Borussia Dortmund, sa première aventure à l’étranger.

Sur le papier, l’international allemand à 48 sélections fait immédiatement partie des attractions majeures de l’Eredivisie. La grande question concerne surtout son véritable état de forme, mais s’il atteint son niveau, l’Ajax disposera d’un joueur capable de faire basculer des matches grâce à sa technique, sa créativité et sa vision du jeu.

C’est exactement le type de joueur qui a souvent manqué à l’Ajax au milieu de terrain la saison dernière. Le jeu offensif paraissait régulièrement laborieux et trop prévisible, si bien que les Amstellodamois se reposaient fréquemment sur la classe individuelle de Mika Godts. Avec Brandt, Míchel dispose d’un milieu offensif capable de recevoir le ballon sous forte pression, de trouver des solutions dans les petits espaces et de lancer des joueurs face au gardien d’une seule passe en profondeur. Marcos Leonardo est un attaquant qui peut en profiter.

Alors qu’un gros transfert de Godts vers le PSG devient de plus en plus réaliste et que des incertitudes demeurent au sujet de son éventuel successeur, Brandt semble destiné à devenir le joueur le plus créatif de l’Ajax.

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Qui va exploser ?

Si Abdellah Ouazane parvient à prolonger la dynamique de sa préparation, il a tout en lui pour devenir cette saison une sensation dans l’entrejeu de l’Ajax. La concurrence au poste de numéro 10 est relevée avec l’arrivée de Julian Brandt et la présence d’Oscar Gloukh, mais Ouazane, 17 ans, peut aussi très bien évoluer comme numéro 8. En outre, il a beaucoup à apprendre des milieux de terrain plus expérimentés de l’effectif.

Après la victoire amicale contre Burnley, Míchel s’est montré élogieux à l’égard du talent dans les colonnes d’Ajax Life et semble prêt à lui offrir de nombreuses chances la saison prochaine. « Les performances d’Ouazane sont excellentes. Il doit encore continuer à se développer, mais c’est assurément un joueur qui peut nous aider. »

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Quand la saison sera-t-elle réussie ?

L’Ajax a bouclé la saison passée avec un retard de pas moins de 28 points sur le champion des Pays-Bas, le PSV. Pourtant, le directeur technique Jordi Cruijff avait affiché il y a quelques mois l’ambition immense de lutter à nouveau dès cette saison pour le titre.

Ces paroles ont été suivies d’actes cet été. Avec plusieurs recrues expérimentées et de qualité, l’Ajax a montré que le club voulait repartir à l’attaque immédiatement. Cette ambition s’explique d’ailleurs aisément. Les Pays-Bas ont définitivement perdu la sixième place du classement des coefficients UEFA au profit du Portugal, ce qui signifie que l’Eredivisie ne disposera plus, à partir de l’été 2027, que d’un seul billet direct pour la Ligue des champions.

Après plusieurs saisons décevantes, les supporters aspirent de nouveau à voir une équipe qui lutte pour les trophées. Les attentes ont donc fortement augmenté en raison de cet été ambitieux sur le marché des transferts. Jouer sérieusement le titre semble ainsi constituer l’objectif minimal pour Míchel et l’Ajax.

Prédictions (audacieuses)

Joueur de l’année : Julian Brandt. Si l’Allemand reste en forme, il deviendra immédiatement le cerveau créatif de l’Ajax. Sa vision du jeu, sa technique et son expérience feront franchir un cap au milieu de terrain.

Plus grande déception : Maher Carrizo. L’Ajax a lourdement investi sur l’Argentin l’hiver dernier, mais il ne doit pour l’instant pas compter sur une place de titulaire. La patience de Carrizo sera de nouveau mise à rude épreuve la saison prochaine avec un rôle de remplaçant. Ce n’est pas tant que Carrizo manque lui-même de qualités, mais simplement que d’autres joueurs sont plus haut dans la hiérarchie.

Meilleure recrue : Julian Brandt. Qui d’autre ? L’Ajax s’attache librement un international allemand à 48 sélections qui a évolué pendant des années au plus haut niveau. Le créatif pourrait bien s’avérer être le meilleur transfert de l’été en Eredivisie.

Meilleur buteur : Marcos Leonardo. Le Brésilien est un buteur confirmé. Avec Brandt à la passe et suffisamment de munitions venues des ailes, il sera de loin le meilleur buteur de l’Ajax lors de la saison 2026/27.

Parcours européen : Demi-finale de Conference League. L’Ajax dispose de davantage de qualité individuelle que beaucoup de participants et peut donc aller loin. Pour remporter effectivement le trophée, tout devra néanmoins parfaitement s’aligner.

Classement final en Eredivisie : Deuxième place. L’Ajax a reçu un gros apport de qualité cet été, mais le PSV reste pour l’instant l’équipe à battre. Il est probable que la défense du PSV soit encore nettement renforcée dans les prochaines semaines. L’effectif des Eindhovenois regorge toujours de qualité individuelle et compte un nombre exceptionnel de joueurs capables de faire la différence. Si des cadres comme Joey Veerman, Sergiño Dest et Ricardo Pepi ne partent que tard dans la période des transferts sans être remplacés par des joueurs de niveau équivalent, la course au titre pourrait malgré tout s’ouvrir en grand.

Toutes les autres présentations de saison

À l’approche de la première journée d’Eredivisie, nous mettons cette semaine les dix-huit clubs à l’honneur. Voici ci-dessous les présentations de clubs déjà publiées :

ADO Den Haag

AZ

Cambuur

Excelsior

Fortuna Sittard

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