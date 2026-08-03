La préparation touche à sa fin, les premiers matches officiels ont été disputés et le marché des transferts bat son plein. La nouvelle saison d’Eredivisie est désormais vraiment à nos portes. Dans une série de présentations de la saison, nous passons cette semaine au crible les dix-huit clubs d’Eredivisie. Dans cet article, place à l’Ajax. Nous analysons son été sur le marché des transferts, nous penchons sur le style de jeu de Míchel, désignons un joueur qui peut créer la surprise et livrons quelques autres prédictions (audacieuses) pour la nouvelle saison.

Míchel, nouveau entraîneur de l’Ajax, fait face à une mission extrêmement délicate : refaire du club amstellodamois un candidat au titre. Pour renforcer l’effectif, le choix s’est délibérément porté sur des joueurs expérimentés capables de faire immédiatement la différence. Il faudra voir dans les mois à venir si ce changement de cap sera suffisant pour ramener l’Ajax au sommet.

La saison 2025/26 a été, pour l’Ajax, une campagne à oublier très vite. Après avoir laissé filer le titre de champion des Pays-Bas d’un cheveu sous Francesco Farioli, son successeur John Heitinga devait remettre en place un football attractif. Mais à peu près chaque décision prise s’est révélée mauvaise. En une seule saison, pas moins de trois entraîneurs principaux différents se sont succédé à la tête de l’équipe et, au forceps, un billet pour le tour préliminaire de la Conference League a finalement été décroché via les barrages européens.

Le directeur technique Jordi Cruijff a ensuite frappé fort. Un tri important a été effectué dans l’effectif et, avec pas moins de cinq recrues, l’Ajax s’est offert une forte dose d’expérience et de leadership. L’objectif est limpide : le club doit de nouveau jouer les premiers rôles et combler son retard sur le PSV. Il sera donc particulièrement intéressant de voir si Míchel parvient à transformer un effectif qui, sur le papier, paraît bien mieux équilibré que la saison dernière, en une équipe capable de convaincre semaine après semaine.

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Transferts à l’arrivée et au départ

Alors que la direction de l’Ajax misait surtout sur des recrues techniquement habiles à l’été 2025, l’accent a d’abord été mis ces dernières semaines sur l’expérience. Avec Julian Brandt, Marcos Leonardo, Paulo Henrique, Tolu Arokodare et Marc-André Ter Stegen, le club amstellodamois a attiré la dose nécessaire de vécu et de qualité. Daley Blind doit lui aussi jouer un rôle important grâce à son expérience. Pour Leonardo, l’Ajax a même déboursé près de vingt millions d’euros.

Il existe toutefois aussi des risques liés à certains de ces joueurs. Ter Stegen, 34 ans, n’a ainsi disputé que douze matches officiels au cours des deux dernières années en raison de blessures, tandis que Blind a désormais 36 ans. Ne risque-t-il pas de freiner le développement de Youri Baas et Dies Janse ?

Dans le même temps, Cruijff a procédé à un sérieux écrémage. Les gros salaires Wout Weghorst et Branco van den Boomen sont partis libres, tandis que Sivert Mannsverk a été vendu pour une somme de transfert modeste. Pour le grand talent Sean Steur, l’Ajax a encaissé pas moins de 23,5 millions d’euros. Par ailleurs, les départs des joueurs prêtés Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu et Viteszlav Jaros ont aussi libéré de l’espace dans la masse salariale. C’est également le cas de Chuba Akpom, transféré à Ipswich Town pour un peu plus de 9 millions d’euros.

L’Ajax veut en tout cas encore se renforcer dans les prochaines semaines avec un nouveau milieu défensif, mais semble aussi devoir envisager un départ de Mika Godts. Le Belge suscite un vif intérêt du Paris Saint-Germain, qui a déjà trouvé un accord de principe sur le plan personnel avec le joueur phare du club amstellodamois et a formulé une offre d’ouverture de 45 millions d’euros pour lui.

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Résultats de la préparation

L’Ajax étant entré en lice dès le deuxième tour préliminaire de la Conference League, il a débuté tôt sa préparation pour la nouvelle saison. Ces dernières semaines ont surtout servi à Míchel à inculquer son style de jeu.

Les résultats étaient, dans ce cadre, secondaires. L’Ajax a entamé sa préparation par une défaite 3-1 contre le Panathinaïkos, avant de reprendre confiance grâce à des victoires face à l’AEK Larnaca (1-0), l’Olympiakos (1-0) et Burnley (2-1). Entre-temps, le club a également fait match nul 1-1 contre le VfL Bochum. Au deuxième tour préliminaire de la Conference League, l’équipe de Míchel a en outre dominé très nettement le FK Vojvodina. Sur l’ensemble des deux rencontres, le club serbe a été balayé sur le score cumulé de 8-2. Marcos Leonardo et Tolu Arokodare ont inscrit dimanche leurs premiers buts non officiels sous les couleurs amstellodamoises contre le FC Volendam (1-3).

Les jeunes grands talents Pharell Nash (18 ans), Jinairo Johnson (19 ans), Mohamed Abdalla (16 ans) et Abdellah Ouazane (17 ans) ont tous eu l’occasion de se montrer ces dernières semaines aux yeux du technicien espagnol. Parmi eux, c’est surtout Ouazane qui a fait forte impression. Le milieu de terrain a délivré une belle passe décisive lors du match aller face à Vojvodina, avant d’inscrire le but de la victoire lors du match amical contre Burnley.

Oscar Gloukh s’est lui aussi signalé. Après une première saison décevante à Amsterdam, l’Israélien a adressé un message clair à Míchel avec un triplé lors du match retour contre Vojvodina.

Le style de jeu

Le style de jeu de Míchel est clair. L’Ajax doit prendre l’initiative. La possession du ballon en est le point de départ. L’entraîneur espagnol veut que son équipe évolue haut sur le terrain, exerce un pressing précoce et se crée des occasions grâce à beaucoup de mouvements sans ballon. La récupération immédiate du ballon constitue également un élément important de sa philosophie de jeu.

Avec le ballon, l’Ajax part d’un système en 4-3-3 avec un milieu défensif devant la défense. À partir de là, l’un des latéraux monte au milieu de terrain, tandis que l’autre se place aux côtés des défenseurs centraux. Cela donne une première relance avec trois défenseurs centraux et un milieu défensif chargés d’assurer l’équilibre défensif. Le bloc offensif se compose de deux ailiers, du latéral monté et de deux milieux à vocation offensive qui doivent créer du danger entre les lignes et autour de la surface de réparation. L’avant-centre Marcos Leonardo doit, lui, rester le plus possible dans l’axe. On attend du Brésilien qu’il agisse avant tout comme finisseur.

Défensivement, Míchel opte pour une équipe compacte, avec de faibles distances entre les lignes. À partir de là, l’Ajax presse régulièrement haut dans un 4-4-2, le numéro 10 venant se placer aux côtés de l’attaquant.

Pour l’instant, Míchel se dit satisfait de la manière dont son équipe assimile ces principes. « Je dis toujours que lorsqu’un joueur avance pour aller presser, il donne de l’énergie à l’équipe. Si je me mets à courir avec une certaine détermination pour récupérer un ballon, l’équipe sent que nous avons l’énergie pour récupérer ce ballon. Cette énergie doit circuler en permanence. Dans chaque action, vous montrez à votre coéquipier que vous voulez aider. »

« Et pour attaquer, nous n’avons pas besoin d’un, ni de deux, ni de trois, ni de quatre, ni de dix, mais de onze joueurs. Nous voulons onze joueurs pour attaquer. Cela doit se faire avec une conviction totale et une certaine joie », a-t-il récemment déclaré sur le site officiel de l’Ajax.

Pour exécuter au mieux cette façon de jouer, il faut des joueurs techniquement habiles et tactiquement intelligents, capables d’identifier les espaces et de savoir les exploiter. Cela explique aussi pourquoi l’Ajax s’est tourné cet été vers des joueurs comme Julian Brandt, Daley Blind, Caio Henrique et Marc-André Ter Stegen.

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Le joueur-clé

L’arrivée de Julian Brandt à l’Ajax a peut-être été le secret le mieux gardé de cet été des transferts. Le milieu offensif de 30 ans a signé libre à Amsterdam et entame ainsi, après sept saisons au Borussia Dortmund, sa première expérience à l’étranger.

Sur le papier, l’international allemand aux 48 sélections fait immédiatement partie des véritables attractions de l’Eredivisie. La question est surtout de savoir dans quelle condition physique se trouve réellement Brandt, mais s’il atteint son niveau, l’Ajax disposera d’un joueur capable de faire basculer des matches grâce à sa technique, sa créativité et sa vision du jeu.

C’est exactement le type de joueur qui a souvent manqué à l’Ajax au milieu de terrain la saison dernière. Le jeu offensif paraissait régulièrement laborieux et trop prévisible, si bien que le club amstellodamois s’en remettait fréquemment à la classe individuelle de Mika Godts. Avec Brandt, Míchel dispose d’un milieu offensif capable d’être servi sous forte pression, de trouver des solutions dans les petits espaces et de mettre des joueurs face au gardien sur une seule passe en profondeur. Marcos Leonardo est un attaquant qui peut en profiter.

Alors qu’un gros transfert de Godts au PSG devient de plus en plus réaliste et que le flou demeure autour d’un éventuel successeur, Brandt semble parti pour devenir le joueur le plus créatif de l’Ajax.

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Qui va éclore ?

Si Abdellah Ouazane parvient à prolonger sur sa lancée de la préparation, il a tout pour devenir cette saison une sensation au milieu de terrain de l’Ajax. La concurrence au poste de numéro 10 est rude avec l’arrivée de Julian Brandt et la présence d’Oscar Gloukh, mais Ouazane, 17 ans, peut aussi très bien évoluer comme numéro 8. De plus, il a beaucoup à apprendre des milieux de terrain plus expérimentés de l’effectif.

Après la victoire amicale contre Burnley, Míchel s’est montré élogieux au sujet du talent dans les colonnes de Ajax Life et semble prêt à lui offrir de nombreuses opportunités la saison prochaine. « Les performances d’Ouazane sont de très haut niveau. Il doit encore progresser, mais c’est assurément un joueur qui peut nous aider. »

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À partir de quand la saison est-elle réussie ?

L’Ajax a bouclé la saison dernière avec un retard de pas moins de 28 points sur le PSV, champion des Pays-Bas. Pourtant, le directeur technique Jordi Cruijff a affiché il y a quelques mois la très grande ambition de lutter de nouveau immédiatement pour le titre cette saison.

Cet été, ces paroles ont été suivies d’actes. Avec plusieurs recrues expérimentées et de qualité, l’Ajax a montré que le club voulait repartir à l’attaque sans attendre. Cette ambition s’explique d’ailleurs facilement. Les Pays-Bas ont définitivement perdu la sixième place du classement UEFA au coefficient au profit du Portugal, ce qui signifie que l’Eredivisie n’aura plus qu’un seul billet direct pour la Ligue des champions à partir de l’été 2027.

Après plusieurs saisons décevantes, les supporters aspirent de nouveau à voir une équipe jouer les trophées. Les attentes ont donc nettement augmenté après cet été ambitieux sur le marché des transferts. Se mêler sérieusement à la lutte pour le titre semble ainsi être l’objectif minimal pour Míchel et l’Ajax.

Prédictions (audacieuses)

Joueur de l’année : Julian Brandt. Si l’Allemand reste en forme, il deviendra immédiatement le cerveau créatif de l’Ajax. Sa vision du jeu, sa technique et son expérience élèveront le niveau du milieu de terrain.

Plus grande déception : Maher Carrizo. L’Ajax a beaucoup investi dans l’Argentin l’hiver dernier, mais il ne semble toujours pas devoir compter sur une place de titulaire dans l’immédiat. La patience de Carrizo sera une nouvelle fois mise à rude épreuve la saison prochaine avec un rôle de remplaçant. Ce n’est pas tant que Carrizo manque lui-même de qualités, mais simplement que d’autres joueurs sont au-dessus de lui dans la hiérarchie.

Meilleure recrue : Julian Brandt. Qui d’autre ? L’Ajax s’offre libre un international allemand aux 48 sélections qui a performé pendant des années au plus haut niveau. Le créatif pourrait bien s’avérer être le meilleur transfert de l’été en Eredivisie.

Meilleur buteur : Marcos Leonardo. Le Brésilien est un buteur confirmé. Avec Brandt à la passe et suffisamment d’approvisionnement depuis les ailes, il sera de loin le meilleur buteur de l’Ajax lors de la saison 2026/27.

Résultat européen : Demi-finale de la Conference League. L’Ajax dispose de davantage de qualité individuelle que beaucoup des participants et peut donc aller loin. Pour remporter réellement le trophée, tout devra toutefois s’aligner parfaitement.

Classement final en Eredivisie : Deuxième place. L’Ajax a bénéficié cet été d’une importante injection de qualité, mais le PSV reste pour l’instant l’équipe à battre. Il est logique de s’attendre à ce que la défense du PSV soit encore fortement renforcée dans les prochaines semaines. L’effectif du club d’Eindhoven regorge toujours de qualité individuelle et compte un nombre exceptionnel de joueurs capables de faire la différence. Si des cadres comme Joey Veerman, Sergiño Dest et Ricardo Pepi ne quittaient le club que tard dans la période des transferts sans remplaçants de niveau équivalent, alors la course au titre s’ouvrirait malgré tout très largement.

Toutes les autres présentations de la saison

À l’approche de la première journée d’Eredivisie, nous mettons cette semaine en lumière les dix-huit clubs. Voici ci-dessous les présentations de clubs déjà publiées :

ADO La Haye

AZ

Cambuur

Excelsior

Feyenoord

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

FC Groningue

NEC

Curieux de savoir quand la présentation de la saison de votre club préféré sera publiée ? Demandez-le dans les commentaires. Et partagez aussi vos prédictions (audacieuses) sur l’Ajax.