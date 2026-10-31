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Jan Paul van HeckeGetty
Jonathan van Haaster
Traduit par

Troisième victoire de suite pour Tottenham Hotspur après un attentat sur Micky van de Ven et une tête de Jan Paul van Hecke qui fait mouche

Tottenham vs Crystal Palace
Tottenham
Crystal Palace
Premier League
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Tottenham Hotspur a signé samedi soir sa troisième victoire consécutive en Premier League. Dans le derby londonien face à Crystal Palace, les Spurs se sont imposés 2-0, notamment grâce à un but de la tête de Jan Paul van Hecke. Pour l’entraîneur Pierre Sage, très contesté à Palace, il s’agissait peut-être de son dernier match à la tête de l’équipe.

Les Spurs, dont la charnière centrale était composée de Van Hecke et Micky van de Ven, ont bénéficié d’un coup de pouce dès le début du match. Jean-Philippe Mateta a planté ses crampons dans le talon de Van de Ven. Il semblait d’abord s’en tirer avec un carton jaune, mais l’arbitre Michael Oliver l’a finalement expulsé après intervention de la VAR.

Après ce carton rouge, Palace ne s’est presque plus approché du gardien des Spurs, Antonín Kinský. L’inévitable ouverture du score est arrivée au milieu de la première période. L’ancien joueur de l’Ajax Mohammed Kudus a déposé un corner au second poteau, où Archie Gray a surgi pour tromper Dean Henderson de la tête : 1-0.

Palace a parfois été complètement dépassé, sans que cela se reflète au tableau d’affichage. Les joueurs du nord de Londres ont manqué occasion sur occasion avant de finalement inscrire le deuxième but en seconde période. Henderson a d’abord brillamment détourné sur la barre la tête de Van Hecke, lancé vers le ballon, mais n’a rien pu faire sur la nouvelle tentative du joueur originaire de Zélande : 2-0.

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Henderson est ensuite parvenu à empêcher le 3-0. D’un superbe réflexe, il a privé Conor Gallagher d’un beau but, au grand dépit de ce dernier. Kudus a cru inscrire le troisième but, mais sa réalisation a été annulée pour hors-jeu.

Tottenham décroche ainsi sa troisième victoire consécutive en Premier League, qui est aussi sa troisième au total. Son calendrier des prochaines semaines paraît en outre relativement favorable : Leeds United (à l’extérieur), Ipswich Town (à domicile), Sunderland (à l’extérieur) et Fulham (à domicile), avant la réception de son rival Arsenal.

Palace n’occupe désormais que la dix-huitième place, et il reste à voir si Sage disposera de davantage de temps pour redresser la situation. Le club engagé en Ligue Europa aura une autre tâche difficile le week-end prochain avec la réception de Liverpool à Selhurst Park. En milieu de semaine, il recevra le TSG Hoffenheim de Wouter Burger.

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