Troisième triplé en 26 jours ! Nicolo Tresoldi poursuit sa série époustouflante

Tresoldi a inscrit les trois buts du Club Bruges lors de sa victoire 3-2 contre le VV Saint-Trond en Jupiler Pro League, prolongeant ainsi son incroyable série des dernières semaines.

L’attaquant avait déjà marqué trois fois contre l’Inter Milan (4-3), lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. Fin septembre, il avait également réussi un triplé avec l’équipe d’Allemagne U21 face à Malte (4-1). Tresoldi compte donc trois triplés en 26 jours.

Autres chiffres impressionnants pour le joueur de 22 ans : en quatre matches disputés en octobre, il a déjà marqué sept fois pour Bruges. Cette saison, il totalise 12 buts en 14 matches.

Contre Saint-Trond, Tresoldi a frappé deux fois juste avant la pause, du pied gauche puis du droit (41e, 43e), permettant au tenant du titre de mener 2-0 à la mi-temps. Après la réduction du score d’Ilias Sebaoui sur penalty pour les visiteurs (55e), Tresoldi a redonné deux buts d’avance aux siens à la 75e minute. Saint-Trond n’a pu réduire l’écart une nouvelle fois que dans le temps additionnel, par Shogo Taniguchi (90e+3).

« La sensation est un peu différente, mais marquer trois buts reste toujours quelque chose de spécial. Je vais encore pouvoir ramener un ballon de match à la maison », a déclaré l’international allemand U21 avant de monter dans la voiture de ses parents, le ballon à la main.

Grâce à ce succès, Bruges reste deuxième et talonne le leader, La Gantoise. Après neuf journées, un point sépare les deux équipes. Avec sept buts, Tresoldi partage la tête du classement des buteurs avec Norman Bassette, de Westerlo.

Jusqu’à quand Nicolo Tresoldi est-il sous contrat à Bruges ?

Tresoldi est arrivé à Bruges en 2025 en provenance de Hanovre 96 pour 7,5 millions d’euros. Son contrat court jusqu’en 2029. Mais ses performances suscitent des convoitises. Plusieurs clubs renommés chercheraient activement à le recruter. Alors que le BVB, l’Inter, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Tottenham Hotspur et Arsenal ont été évoqués ces derniers mois, l’AC Milan serait actuellement le club le plus déterminé à recruter le buteur.

La Gazzetta dello Sport a récemment rapporté que le transfert de Tresoldi était devenu un dossier suivi personnellement par le propriétaire du club, Gerry Cardinale. L’Américain aurait demandé à la direction sportive d’étudier les conditions d’un éventuel transfert bien avant le remarquable triplé de Tresoldi contre le rival local, l’Inter, en Ligue des champions. Des contacts auraient ensuite été établis avec les conseillers du joueur pour sonder la possibilité d’un accord.

Cardinale souhaiterait être personnellement tenu au courant des avancées. Reste toutefois à savoir si le club tentera de le recruter en janvier ou seulement l’été prochain.

Par ses caractéristiques, Tresoldi correspond bien au profil recherché par Milan. Après plusieurs années de résultats sportifs décevants, le club milanais veut rebâtir une grande équipe. Actuellement quatrième de Serie A, il cible donc des joueurs possédant déjà un certain niveau, mais disposant encore d’une marge de progression. Plusieurs rapports de recrutement attribuent ces qualités à Tresoldi, selon la Gazzetta.

Nicolo Tresoldi pourrait jouer pour l’Allemagne, l’Italie ou l’Argentine

Les Rossoneri disposent peut-être d’un atout particulier dans la course à la signature de Tresoldi : fervent supporter de Milan, le joueur veut absolument porter le maillot rouge et noir au cours de sa carrière, comme l’a récemment révélé son père, Emanuele Tresoldi : « Il est tombé amoureux de Kaka, Inzaghi et Pato, et il a été impossible de l’en dissuader. » Un transfert à l’Inter serait donc compliqué : « Je ne suis pas sûr qu’il l’accepterait. Ses sentiments de supporter pourraient prendre le dessus. Son rêve est de porter le maillot de l’AC Milan. »

Avec Bruges, Tresoldi a jusqu’ici remporté le championnat de Belgique et la Supercoupe.

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La question de son prochain club, s’il venait effectivement à partir, n’est pas la seule qui suscite actuellement l’intérêt autour de Tresoldi. Sa décision est également très attendue : préférera-t-il jouer pour l’équipe d’Allemagne ou pour la Squadra Azzurra ? Absent récemment de la liste de 44 joueurs du sélectionneur allemand Jürgen Klopp, il a néanmoins joué pour les U21 allemands, avec lesquels il a déjà marqué 16 buts en 27 sélections. Il ne veut prendre de décision sur son avenir international qu’après le championnat d’Europe juniors de l’été prochain. Sa mère étant argentine, il pourrait également jouer pour l’Albiceleste.



