Trois titres nationaux consécutifs ne sont qu'un début : le PSV pourrait bien devenir le Bayern Munich des Pays-Bas. Chaque jour, sur Voetbalzone, nous proposons trois thèses sur les grands clubs néerlandais. De plus, les équipes qui ne font pas partie du trio de tête traditionnel font régulièrement l'objet d'une attention particulière. Pensez-vous que le PSV pourra continuer à dominer l'Eredivisie dans les années à venir, ou est-ce trop ambitieux ? Donnez votre avis dans les commentaires !

L'équipe de l'entraîneur Peter Bosz a été sacrée championne des Pays-Bas dimanche sans même entrer en jeu. Grâce au match nul de Feyenoord à l'extérieur contre le FC Volendam (0-0), le PSV est désormais hors d'atteinte pour le reste de la saison. Le 27e titre national de l'histoire du club, et le troisième d'affilée, est donc acquis. La question est de savoir si le PSV pourra poursuivre cette domination en Eredivisie et devenir le Bayern Munich des Pays-Bas. Bosz et le directeur technique Earnest Stewart, entre autres, se sont exprimés sur ce sujet lors d'une interview accordée à ESPN après le titre.

Bosz estime qu'il y a peu de chances que le PSV domine les Pays-Bas pendant des années, mais il pense que c'est possible. « Aux Pays-Bas, on perd ses meilleurs joueurs chaque année. Après l'année prochaine, il ne restera plus qu'un seul club assuré de participer à la Ligue des champions. Cela signifie que les véritables millions ne reviendront plus qu'à un seul club. À un moment donné, le Bayern de Munich a réussi à débaucher les meilleurs joueurs de ses concurrents. Si vous y parvenez, vous creusez un écart difficile à combler », explique-t-il en référence à la rivalité avec l'Ajax et Feyenoord.

Le directeur technique Stewart indique que la direction du PSV n'hésite pas à faire la comparaison avec le Bayern de Munich. « Je l'espère bien. Ce n'est pas un gros mot ici », dit-il. « Le Bayern est un exemple, non seulement pour nous, mais pour de très nombreuses équipes, en matière de bonne gestion, de bons choix, de tout. Nous avons eu l'occasion de jouer contre eux et nous en sommes capables. »

En janvier dernier, le PSV a affronté le grand club allemand lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Une chose a marqué Stewart. « J'ose à peine le dire, mais tout le monde reçoit des cadeaux avant un match de Ligue des champions, on s'échange ça entre nous. Rien que le cadeau du Bayern de Munich, c'est hors du commun. Un stylo Montblanc. Ils ne le font pas pour une seule personne, mais pour au moins une dizaine de personnes. Ce n'est pas non plus exagéré, mais vraiment professionnel. Une déclaration : voilà qui nous sommes, nous sommes le Bayern de Munich. »

Un stylo Montblanc est considéré comme l’un des symboles ultimes du luxe, du savoir-faire et du statut social. Les modèles d’entrée de gamme commencent à deux ou trois cents euros, tandis que les éditions de luxe ou limitées peuvent atteindre plusieurs milliers d’euros. Porter un Montblanc dans la poche de poitrine est souvent perçu comme un signe de réussite.

Stewart a pour objectif de remporter à nouveau le titre national avec le PSV la saison prochaine. « Quand on est champion dix fois d’affilée, ça va vite. On devient alors le PSV des Pays-Bas », dit-il avec un clin d’œil. À Eindhoven, les adversaires reçoivent une réplique en verre du Philips Stadion. « Nous leur offrons notre stade en verre. C’est magnifique aussi. Pas encore le nouveau stade. »