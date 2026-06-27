Troisième recrutement estival : Al-Ahli (Arabie saoudite) renforce son effectif

Le club saoudien d’Al-Ahli a réalisé l’un des transferts phares de ce mercato estival en finalisant l’arrivée de l’international arménien Edward Spirtayan, en provenance de Krasnodar, afin de renforcer son effectif pour la nouvelle saison.

Le club saoudien avait déjà officialisé deux recrues estivales : le défenseur gambien Aboubakar Sidi Kinteh, arrivé de Tromsø (Norvège), puis le milieu de terrain saoudien Mishaal Al-Mutairi, en provenance d’Abha.

Selon le journaliste italien de référence Fabrizio Romano, le club saoudien a finalisé l’ensemble des accords avec Krasnodar et s’est mis d’accord avec le joueur et ses représentants. Son arrivée en Arabie saoudite ne serait plus qu’une question de formalités administratives et de signature des contrats.

Selon le journaliste, les examens médicaux sont déjà planifiés et l’officialisation interviendra dans les prochains jours.

Il a par ailleurs démenti les rumeurs d’un intérêt de Como, affirmant que le club italien n’a jamais ouvert de négociations avec le joueur, tandis que l’Al-Ahly, sur demande du directeur sportif Roy Pedro Braz, poursuivait la finalisation du dossier.

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Selon le journaliste transalpin, le montant de l’opération s’élèverait à 25 millions de dollars, ce qui permet à l’Al-Ahly de poursuivre son renforcement avec des recrues de premier plan avant l’entame de la saison, dans l’optique de briguer tous les titres nationaux et continentaux.

Spirtcian, l’une des plus grandes stars du football arménien de ces dernières années, a brillé sous les couleurs de Krasnodar, attirant l’intérêt de plusieurs clubs européens avant que les Rouge et Blanc ne remportent la course à sa signature.