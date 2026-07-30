Chelsea a annoncé la signature du défenseur français Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace, permettant au club londonien de continuer à renforcer son effectif en vue de la nouvelle saison sous la direction de son entraîneur espagnol Xabi Alonso.

Selon le communiqué de Chelsea, Lacroix, âgé de 26 ans, a signé un contrat courant jusqu'en 2032, devenant ainsi la troisième recrue de l'équipe lors de l'actuelle fenêtre de transferts estivale, après les arrivées de Morgan Rogers et Marco Balestra.

Chelsea n'a pas dévoilé le montant de la transaction, mais la BBC a précisé qu'il s'élevait à 52 millions de livres sterling.

Chelsea poursuit ses démarches sur le marché des transferts, le club menant actuellement des négociations pour recruter l'attaquant de Brighton Danny Welbeck et le milieu de terrain de Brentford Jordan Henderson, tout en finalisant des transferts conclus en 2025 avec l'ailier Geovany Quenda et l'attaquant Emmanuel Emega.

L'arrivée du défenseur français fait suite à son parcours remarquable avec Crystal Palace, qu'il avait rejoint en 2024 en provenance du club allemand Wolfsburg pour 15,5 millions de livres sterling, devenant l'un des éléments essentiels du dispositif de l'entraîneur Oliver Glasner.

Lacroix a disputé 55 matches avec Crystal Palace dans les différentes compétitions et a contribué à une saison historique pour le club, ce dernier ayant été sacré champion de la Ligue Europa Conférence, premier grand titre européen de l'histoire du club.

Le défenseur français a également renforcé son statut international lors de sa participation avec l'équipe de France à la Coupe du monde 2026, après avoir disputé 3 matches dans la compétition, dont la confrontation face à l'Angleterre lors du match pour la troisième place, à l'issue duquel l'équipe de France a terminé le tournoi à la quatrième place.

Les premiers mots de Lacroix après sa signature

Lacroix a déclaré, après son arrivée à Stamford Bridge : « Je suis extrêmement heureux de faire partie de ce club formidable. Tout le monde connaît l'histoire de Chelsea et sa tradition de la gagne, et en faire partie représente un immense moment de fierté pour moi. »

Il a ajouté : « Lorsque j'ai parlé avec l'entraîneur, j'ai vu que nous avions la même direction et le même désir pour ce club. Nous voulons gagner, et quand on voit la qualité des joueurs présents ici et tout ce qui entoure le club, atteindre cet objectif est possible. »

Le défenseur français a poursuivi : « L'ambition est de soulever des trophées, et j'ai hâte de contribuer à y parvenir. »