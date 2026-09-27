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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Troisième coup dur : une nouvelle star quitte le camp de l'Arabie saoudite lors de la Coupe du Golfe 27

Oman vs Arabie saoudite
Oman
Arabie saoudite
Gulf Cup
H. Kadesh
Oman
Arabie saoudite

Nouveau choc

Les coups durs s'enchaînent pour la sélection saoudienne à la Coupe du Golfe Arabique « Gulf 27 », l'Arabie saoudite ayant essuyé un nouveau choc avec le départ de l'un de ses joueurs du camp d'entraînement en raison d'une blessure. Les soucis de l'entraîneur grec Georgios Donis s'accumulent ainsi avant de poursuivre la course au titre.

Lire aussi : De retour lors de la cinquième édition : Oman offre à la sélection saoudienne un exploit absent depuis 47 ans

Ce nouveau coup dur intervient moins de 24 heures après la large victoire décrochée par la sélection saoudienne face à Oman sur le score de 3-0, samedi soir, dans le cadre des rencontres de la deuxième journée, scellant ainsi sa qualification pour les demi-finales. Mais les blessures ont gâché la joie de la victoire et bouleversé les calculs du staff technique.

La rencontre face à Oman a été marquée par la blessure d'Alaa Al Hajji au niveau du genou, tandis que Hassan Kadesh s'est blessé au muscle de la cuisse, ce qui a suscité l'inquiétude au sein du camp saoudien, en particulier à l'approche des tours décisifs de la compétition.

Donis a révélé, lors de la conférence de presse d'après-match, que la blessure d'Al Hajji semblait sérieuse, prévoyant une absence d'environ trois semaines, tandis qu'il a affirmé attendre les résultats des examens médicaux pour déterminer l'ampleur de la blessure de Kadesh et la possibilité de son maintien avec la sélection.

Après quelques heures d'attente, le staff médical de la sélection saoudienne a annoncé l'écartement de Hassan Kadesh du camp d'entraînement à la suite de la blessure contractée face à Oman, devenant ainsi le troisième joueur à quitter la liste saoudienne en raison d'une blessure, après Nawaf Al Aqidi et Alaa Al Hajji.

Al Aqidi s'était blessé au coude lors de la rencontre face au Koweït en première journée, avant qu'Al Hajji et Kadesh ne le rejoignent, poursuivant la série d'absences dans les rangs de la sélection saoudienne, désormais contrainte de composer avec le manque d'effectif et de préserver l'état de forme des autres joueurs avant la demi-finale.

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