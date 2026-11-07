Manchester City a perdu son troisième match consécutif en Premier League anglaise, en s'inclinant sur la pelouse de son hôte Nottingham Forest sur le score de 3-1 samedi soir, lors de la dixième journée.

L'équipe de l'entraîneur Enzo Maresca n'a pas réussi à renouer avec la victoire, après les défaites face à Aston Villa et Brighton, et a dû avaler l'amertume d'un troisième revers, concédé contre Nottingham.

Les locaux ont débuté la rencontre avec force et ont inscrit un but précoce à la sixième minute par l'intermédiaire de Jair Cunha.

Douze minutes plus tard, Liam Delap, ancien joueur de Manchester City, a renforcé l'avance de Nottingham Forest avec le deuxième but.

Au début de la seconde période, et plus précisément à la 52e minute, Manchester City a réduit l'écart par l'intermédiaire de Rayan Cherki.

Liam Delap est revenu pour inscrire son deuxième but personnel, et le troisième pour les locaux, à la 73e minute.

Avec cette victoire, le total de Nottingham est passé à 9 points, à la 16e place, tandis que le total de Manchester City est resté bloqué à 21 points, à la deuxième place, avec un retard de 6 points sur Arsenal, le leader.