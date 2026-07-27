Al-Nassr traverse l'une de ses périodes les plus délicates avant le coup d'envoi de la nouvelle saison. Entre vide administratif, pressions financières étouffantes et immobilisme sur le marché des transferts, le champion de la Roshn Saudi League se retrouve dans une situation qui ne reflète pas l'ampleur des attentes de ses supporters, lesquels espéraient bâtir sur les acquis de la saison passée.

Selon le journal saoudien « Al-Yaum », Al-Nassr est devenu l'un des trois seuls clubs de la Roshn Saudi League à n'avoir conclu aucun transfert lors du mercato estival en cours, aux côtés d'Al-Hazm et d'Al-Riyadh, malgré l'association de son nom à plusieurs joueurs ces dernières semaines.

Le club vit une situation de vide administratif après l'annonce par son président Abdullah Al-Majed de la fin officielle de sa mission et de son refus de poursuivre durant la période de prolongation réglementaire, ce qui ouvre la voie à une nouvelle direction appelée à régler des dossiers en suspens avant le début de la saison.

La crise d'Al-Nassr ne se limite pas au seul volet administratif : elle s'étend à d'importantes pressions financières résultant de l'accumulation des dettes, ce qui s'est directement répercuté sur ses mouvements sur le marché des transferts et l'a contraint à reporter des transferts qui étaient dans leur phase finale.

En effet, bien que le club ait obtenu l'accord du milieu de terrain espagnol Samu Costa, star du Real Majorque, pour porter le maillot d'Al-Nassr, le transfert n'a toujours pas abouti en raison des circonstances actuelles, tandis que la direction a préféré concentrer ses efforts sur les dossiers internes, en premier lieu la prolongation du contrat d'Abdulrahman Ghareeb.

Sur le plan sportif, l'équipe entame une nouvelle étape sous la direction de l'entraîneur australien Ange Postecoglou, qui a succédé au Portugais Jorge Jesus, ce dernier ayant mené l'équipe à reconquérir le titre de la Roshn Saudi League.

Malgré la réussite d'Al-Nassr dans son retour sur les podiums nationaux la saison passée, la défaite en finale de la Ligue des champions d'Asie Elite a laissé un sentiment de projet inachevé, ce qui a rehaussé le niveau des exigences des supporters en matière de renforts solides susceptibles de doper les chances de l'équipe dans la compétition continentale la saison prochaine.