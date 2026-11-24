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L’Espagne a signé lundi la deuxième plus large victoire de l’histoire de la Coupe du monde U17 de la FIFA en écrasant les Fidji 15-0 au Qatar. Rafa Cruz, Roberto Tomas et Guillermo Trujillano ont tous inscrit un triplé. Cette déroute dans le groupe H constitue la plus lourde défaite des Fidji dans la compétition et aggrave leurs difficultés défensives.

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L’Espagne déroule au Qatar

L’Espagne a dominé les Fidji dès le coup d’envoi, le 23 novembre, menant 9-0 à la pause avant d’inscrire six autres buts en seconde période. Cruz a terminé avec cinq buts, après avoir bouclé son triplé en 21 minutes. Tomas et Trujillano ont chacun transformé un penalty pour compléter leur propre triplé. Marco Company, le remplaçant Yeremaiah Ramos et Jorge Dominguez Lituba, auteur d’un doublé, ont complété cette victoire record de l’équipe européenne.

Un écart historique qui révèle un immense fossé

Ce succès 15-0 est la plus large victoire de l’Espagne en Coupe du monde U17 de la FIFA. Il dépasse son précédent record, établi lors d’un succès 13-0 contre la Nouvelle-Zélande en 1997. Dans toute l’histoire de la compétition, seule la victoire 16-0 du Maroc contre la Nouvelle-Calédonie lors de l’édition 2025 présente un écart plus important.

Pour les Fidji, cette défaite marque un sévère revers lors de leur deuxième participation consécutive sur la scène mondiale. Déjà battus 6-0 par le Maroc le 20 novembre, les Fidji ont encaissé 21 buts en seulement deux matches du groupe H, sans en marquer un seul. Ce total dépasse déjà les 20 buts concédés durant toute leur campagne 2025 face à la Tunisie (6-0), à la Belgique (7-0) et à l’Argentine (7-0). Leur bilan s’élève ainsi à 41 buts encaissés et aucun marqué en cinq matches de Coupe du monde.

Une préparation perturbée freine la progression des Fidji

Des signes inquiétants étaient déjà apparus lors du dernier stage de préparation des Fidji aux Émirats arabes unis. Selon Oceania Football Center (OFCe), les Fidji ont subi trois défaites consécutives en amical contre le Vietnam (2-0), le Tadjikistan (5-1) et le Venezuela (9-0) avant de se rendre au Qatar. Ils ont ainsi encaissé 37 buts en cinq matches depuis le 9 novembre.

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Des perturbations en dehors du terrain ont encore compliqué leur campagne. Stephane Auvray, sélectionneur de l’équipe nationale senior, a pris en charge les U17 à la dernière minute après le départ de Sunil Kumar pour le PNG Hekari FC. Malgré le retour du capitaine Maikah Dau et la présence de plusieurs joueurs ayant participé au tournoi de l’an dernier, ces lourdes défaites montrent l’ampleur du travail à accomplir dans la formation des jeunes aux Fidji.

Les Fidji en quête d’un premier but

Les Fidji termineront leur campagne dans le groupe H contre la République populaire de Chine le jeudi 26 novembre, à l’Aspire Zone, au Qatar. La qualification pour la phase à élimination directe étant pratiquement hors de portée, l’équipe d’Auvray cherchera à resserrer sa défense et à livrer une prestation bien plus compétitive. Surtout, les Fidji veulent éviter de terminer une deuxième Coupe du monde consécutive sans marquer.