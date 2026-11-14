Trois postes en balance, deux changements certains et une incertitude autour de Calafiori : les choix de Mancini pour Belgique-Italie

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La Belgique et l’Italie jouent leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations lors de leur confrontation directe. Roberto Mancini se pose de nombreuses questions sur sa composition d’équipe : il a perdu deux titulaires importants du match remporté contre la France et procédera à plusieurs changements.

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La belle victoire 3-1 obtenue à San Siro contre la France a offert à Roberto Mancini et à l’Italie la première place provisoire du groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations 2026-2027. Mais pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, il faudra tout de même éviter la défaite lors du match décisif contre la Belgique, prévu au stade Roi Baudouin de Bruxelles dimanche 15 novembre à 20 h 45.



DEUX RÉSULTATS SUR TROIS - Pour se qualifier, il faudra terminer à l’une des deux premières places du groupe. L’Italie occupe actuellement la tête, devant la France, avec laquelle elle est à égalité à 10 points, tandis que la Belgique suit avec 9 points. L’Italie peut donc se permettre de perdre si la France s’incline, mais aussi de faire match nul (quel que soit le résultat des Français) contre l’équipe entraînée par Van Bommel.

En conférence de presse, Mancini a toutefois répondu au sélectionneur belge, qui plaidait pour une approche prudente de l’Italie, en affirmant sa volonté d’adopter une attitude très offensive : « Rester là à attendre ne fait pas partie de notre mentalité, d’autant que le risque est de voir l’équilibre basculer en un instant sans parvenir ensuite à revenir. Nous jouons toujours avec l’idée de gagner, car c’est le courage qui permet d’y arriver. »

CAMBIAGHI ET FRATTESI, DEUX CHANGEMENTS FORCÉS - Mancini devrait donc aligner, dans la mesure du possible, une équipe proche de celle vue contre la France : un 4-3-3 de base, avec des joueurs de couloir entreprenants en attaque comme en défense. Deux changements seront inévitables, puisque Mancini a perdu Frattesi (problème musculaire) et Cambiaghi (douleur à la cheville) après le match.

CALAFIORI À ÉVALUER - Outre ces deux absents certains, Mancini a confirmé en conférence de presse qu’un doute subsistait concernant un autre titulaire indiscutable, Riccardo Calafiori. Le défenseur d’Arsenal, désormais installé au poste de latéral gauche dans le dispositif italien également, n’est pas au mieux et aurait besoin de souffler. Son état sera évalué demain : « Calafiori fait partie des joueurs à évaluer. »

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LES CERTITUDES - Les certitudes de Mancini sont Donnarumma dans les buts (confirmé comme capitaine malgré sa bourde contre la France), Bastoni (qui n’est pas suspendu, le carton jaune affiché à l’écran étant une erreur) et Scalvini en défense, Barella et Tonali au milieu, ainsi que Pio Esposito devant, véritable moteur de l’attaque.

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TROIS POSTES EN BALANCE - Deux choix restent d’abord ouverts : le premier concerne le poste de latéral droit, où Palestra tente de concurrencer Kayode, qui s’est néanmoins montré entreprenant à San Siro. Le deuxième porte sur le remplacement de Frattesi : Doumbia a l’avantage pour le remplacer poste pour poste comme milieu relayeur, mais Fagioli gagne du terrain pour occuper le rôle de meneur de jeu reculé, Tonali étant alors déplacé au poste de relayeur. Le troisième choix concerne l’aile droite de l’attaque, où Vergara est prêt à remplacer Sebastiano Esposito, titulaire au coup d’envoi contre la France. Ce choix pourrait aussi dépendre du remplaçant de Cambiaghi.

LE RÔLE DE DIMARCO - Le remplacement de Cambiaghi est étroitement lié à la présence ou non de Calafiori sur le terrain, car Mancini a répété qu’il envisageait depuis longtemps de faire jouer Dimarco plus haut sur le côté. Si le latéral d’Arsenal joue, Dimarco occupera le poste d’ailier, avec Vergara de l’autre côté du terrain, plus habile en un contre un. Si Calafiori ne peut pas jouer, l’option la plus solide pourrait être de faire reculer Dimarco au poste de latéral et de placer devant lui un joueur habile en un contre un : Vergara passerait alors à gauche (et Sebastiano Esposito à droite). Autre possibilité : faire débuter dès le coup d’envoi un très jeune joueur comme Alphadjo Cisse ou Mattia Liberali.

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BELGIQUE-ITALIE : LES COMPOSITIONS PROBABLES



BELGIQUE (4-3-3) : Lammens ; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper ; Tielemans, Raskin, De Bruyne ; Moreira, De Ketelaere, Doku. Sélectionneur : Van Bommel.



ITALIE (4-3-3) : Donnarumma ; Kayode/Palestra, Scalvini, Bastoni, Calafiori ; Doumbia/Fagioli, Tonali, Barella ; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Sélectionneur : Mancini.