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Le PSG devrait être privé de deux de ses joueurs les plus importants jusqu’à la fin de la saison. Le club parisien pourrait donc suivre de près le mercato hivernal.

Quelques instants plus tôt, il avait exulté après avoir donné provisoirement l’avantage aux visiteurs, 2-1, lors de la victoire 3-2 du Paris Saint-Germain à Nice samedi en début de soirée. Mais à la 39e minute, tout cela n’avait plus aucune importance.

Sur une action particulièrement malheureuse, Desire Doue s’était tordu le genou sans intervention adverse et avait crié de douleur , tandis que ses coéquipiers appelaient précipitamment le staff médical. Tous ont vite compris que Doue était gravement blessé. Le lendemain, le verdict est tombé pour le joueur de 21 ans et le PSG : presque un mois jour pour jour après que Khvicha Kvaratskhelia avait subi la même blessure en octobre , Doue s’est lui aussi rompu les ligaments croisés .

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« Reste fort, mon frère », a écrit Kvaratskhelia à Doue dans sa story Instagram peu après l’annonce de ce diagnostic accablant, désormais commun aux deux stars. « Nous allons traverser cette épreuve, bientôt nous retrouver ensemble sur le terrain, rire et faire ce que nous aimons le plus. Nous sommes tous à tes côtés. »

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Le PSG privé pendant des mois de deux piliers de ses deux sacres en Ligue des champions

Paris devrait donc se passer jusqu’à la fin de la saison de deux piliers de ses deux dernières saisons si réussies, marquées par deux sacres consécutifs en Ligue des champions. Pour Kvaratskhelia seulement, il reste un espoir de retour lors de la phase finale, fin mai.

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Quoi qu’il en soit, une question se pose : comment le PSG va-t-il réagir à l’absence, pendant des mois, de deux joueurs absolument essentiels à Luis Enrique, deux acteurs majeurs de la force offensive du champion de France ? Les Parisiens, connus pour dépenser sans compter, profiteront-ils du prochain mercato hivernal pour renforcer encore leur attaque ?

Commençons par les solutions dont dispose déjà le PSG. Avec Ousmane Dembele, un seul membre du redouté trio offensif parisien est encore apte à jouer. Le lauréat du Ballon d’Or 2025 est toutefois souvent gêné par les blessures. Sa cuisse l’a encore récemment fait souffrir et il n’a débuté que cinq rencontres depuis le début de la saison.

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Après les blessures de Kvaratskhelia et de Doue, il serait d’autant plus important pour le PSG que Dembele parvienne à surmonter ses problèmes physiques. De l’extérieur, il sera également très intéressant de voir comment les responsabilités accrues pèseront sur les autres joueurs offensifs.

Quelles solutions le PSG possède-t-il en interne ?

Car les options de qualité ne manquent pas, même si le remaniement de l’effectif l’été dernier a été considérable. Le départ de Bradley Barcola à Liverpool, que les Parisiens ont laissé partir , tombe évidemment très mal rétrospectivement. L’international français serait aujourd’hui un titulaire indiscutable, ce qu’il souhaitait être pour rester à Paris. Mais comme il devait souvent céder sa place à Dembele, Doue et Kvaratskhelia dans les plus grandes affiches, Barcola est parti chercher un nouveau défi à Liverpool.

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Trois autres joueurs offensifs ont quitté la capitale française l’été dernier : Goncalo Ramos pour Milan, le joueur formé au club Ibrahim Mbaye pour Aston Villa et Kang-in Lee pour l’Atlético de Madrid. Au total, le PSG a encaissé près de 290 millions d’euros grâce à ces départs. À peine la moitié de cette somme a été réinvestie, principalement dans les successeurs de Barcola et des autres partants.

Pour les ailes, le club a recruté deux jeunes joueurs prometteurs au fort potentiel : Mika Godts, 21 ans, arrivé de l’Ajax Amsterdam contre 45 millions d’euros, et Maghnes Akliouche, 24 ans, recruté à l’AS Monaco pour 50 millions d’euros. Tous deux ont déjà laissé leur empreinte, mais Akliouche s’est montré plus consistant.

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L’international français semble s’adapter plus facilement à l’effectif de stars du PSG et s’est déjà distingué à plusieurs reprises, surtout en Ligue des champions. Il a notamment inscrit un but spectaculaire lors du succès 4-2 sur le terrain de Manchester City en octobre, puis délivré deux passes décisives pendant la victoire 6-0 à Villarreal début novembre.

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Akliouche a donc déjà montré par séquences qu’il pourrait remplacer efficacement Kvaratskhelia et Doue, au moins de temps à autre. Godts, qui enthousiasmait souvent à l’Ajax, n’a en revanche pas encore réussi de manière satisfaisante sa transition de l’Eredivisie vers ce qui est peut-être actuellement la meilleure équipe du monde. L’international belge cherche encore ses marques au PSG. Le champion du monde Ferran Torres, arrivé du FC Barcelone contre 48,5 millions d’euros, n’a pas non plus réussi à convaincre régulièrement dans son nouveau club.

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Plusieurs jeunes joueurs peuvent espérer davantage de temps de jeu et d’occasions de faire leurs preuves. À commencer par Senny Mayulu, 20 ans, qui s’est fait remarquer avec quatre buts et deux passes décisives lors de ses cinq derniers matches officiels. Quentin Ndjantou, 19 ans, autre joueur formé au club, est également à l’affût, tout comme Dro Fernandez, 18 ans, arrivé du Barça à Paris au début de l’année.

Le PSG espère-t-il trouver un nouveau Kvaratskhelia ?

Il reste néanmoins tout à fait envisageable que, face à cette situation exceptionnelle et à cette avalanche de blessures, Enrique souhaite une nouvelle recrue offensive en janvier. Il y a près de deux ans, le PSG a réalisé un transfert hivernal marquant qui lui a réussi : en janvier 2025, les Français ont fait venir Kvaratskhelia du SSC Naples pour 80 millions d’euros. Dans les mois suivants, le Géorgien est devenu l’une des pièces décisives du premier sacre en Ligue des champions de l’histoire du club, attendu depuis si longtemps.

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Selon toute vraisemblance, Kvaratskhelia ne pourra plus contribuer à la conquête d’une troisième Ligue des champions consécutive. Un autre joueur d’exception, arrivé en cours de saison, pourrait-il le faire à sa place ? Junior Kroupi coûterait probablement aussi cher que Kvaratskhelia.

Après le mois cauchemardesque vécu par le PSG, le Français de l’AFC Bournemouth pourrait être le nom qui revient le plus souvent à Paris parmi les pistes du mercato hivernal. Kroupi brille par ses dribbles et son toucher de balle remarquable. Il est dangereux devant le but et extrêmement rapide. Il est aussi polyvalent : s’il évolue le plus souvent à l’avant-centre à Bournemouth, Kroupi peut également jouer sans difficulté sur l’aile gauche.

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C’est d’ailleurs à ce poste qu’il a récemment joué en équipe de France. Le grand Zinedine Zidane l’a fait débuter à la mi-novembre lors de la défaite 3-1 en Italie. Trois jours plus tard, Kroupi est entré en jeu sur le côté gauche pour un peu moins d’une demi-heure lors de la victoire 2-1 contre la Turquie et en a profité pour inscrire son premier but en sélection.

Marco Rose doit-il craindre un départ de Junior Kroupi ?

Le joueur de 20 ans, formé au FC Lorient avant de rejoindre Bournemouth en 2025, est très convoité. Plusieurs poids lourds de Premier League seraient sur les rangs, tout comme le PSG et le FC Barcelone. Comme l’a récemment rapporté The Athletic , le nouvel international pencherait plutôt pour un départ d’Angleterre, même si le Barça serait sa destination de rêve.

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Reste à savoir si les Catalans, en difficulté financière, seraient capables de payer l’indemnité de transfert de Kroupi, sous contrat avec Bournemouth jusqu’en 2030. Le PSG aurait donc une occasion de leur couper l’herbe sous le pied, surtout s’il passait à l’action dès cet hiver.

Mais cela ne ferait pas du tout les affaires d’un entraîneur allemand à succès : Marco Rose, qui vient d’enchaîner neuf victoires en matches officiels avec Bournemouth et a hissé son équipe à la cinquième place de Premier League , aimerait donner progressivement un rôle plus important à Kroupi. Le Français, doté d’un immense potentiel, a manqué les deux premiers mois de la saison à cause d’une blessure au pied et reprend peu à peu sa place depuis fin octobre.

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Kroupi pourrait apporter une nouvelle dimension au jeu déjà très efficace de l’équipe de Rose. Pour les Cherries, il serait donc d’autant plus fâcheux que le PSG passe réellement à l’action après la perte de ses deux stars.

Bonne nouvelle pour Bournemouth : les Parisiens ont bien sûr sorti de leurs dossiers de transfert les noms de plusieurs autres joueurs offensifs réputés et semblent observer la Bundesliga de très près. Le journal espagnol as cite Antonio Nusa, du RB Leipzig, parmi les principales pistes du PSG pour réagir à ces deux ruptures des ligaments croisés. Outre Kroupi et le Norvégien de 21 ans, de nombreux autres joueurs figureraient sur la liste de recrues potentielles de Paris. Selon as, elle comprend notamment Gianluca Prestianni (Benfica Lisbonne), Estevao (Chelsea), Nico Williams (Athletic Bilbao), Julian Alvarez (Atlético de Madrid), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) et même Luis Diaz, du Bayern Munich.