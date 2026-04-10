Trois piliers incontournables pourraient manquer à l’appel lors de la rencontre entre Feyenoord et NEC

Le Feyenoord pourrait être privé de plusieurs joueurs clés pour ce match décisif sur la pelouse du NEC. Luciano Valente est quasiment certain de déclarer forfait à Nimègue, tandis que la participation d’Anel Ahmedhodzic et d’Anis Hadj Moussa reste incertaine.

Selon ESPN, la situation est particulièrement critique pour Valente : le milieu de terrain de 22 ans a dû quitter l’entraînement public du Feyenoord mardi.

Le milieu de terrain de 22 ans a ressenti une douleur à la cuisse et a dû cesser l’entraînement, ce qui compromet fortement sa participation à la rencontre de dimanche.

Le club n’a pas encore communiqué la nature exacte de sa blessure, mais son retour pour la rencontre au stade De Goffert semble peu probable.

Ahmedhodzic et Hadj Moussa, déjà absents contre le FC Volendam (0-0), demeurent également incertains.

Robin van Persie doit donc une nouvelle fois revoir sa composition. Les problèmes de blessures au Feyenoord restent une histoire qui se répète. Jeudi, on a appris que Casper van Eijck faisait son retour au De Kuip. On espère qu’il pourra aider le staff médical à mettre un terme à cette vague de blessures.

Vendredi après-midi, Van Persie se présentera à la conférence de presse du club et pourrait faire le point sur la situation des trois joueurs.