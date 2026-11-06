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Trois personnes ont été arrêtées pour avoir jeté des objets sur la pelouse alors que des supporters de Manchester United manifestaient contre les propriétaires du club lors de la victoire 3-2 face à la Roma en Ligue des champions, mardi. Des balles de tennis ont plu depuis le Stretford End alors que l’équipe de Michael Carrick était menée 2-0. Le jeu a été interrompu le temps que les joueurs les retirent de la pelouse, avant une remontée spectaculaire en seconde période.

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Les supporters de Manchester United ciblent les Glazer avec des balles de tennis et des ballons

Les protestations ont commencé avant même le coup d’envoi. Pendant que retentissait l’hymne de la Ligue des champions, des centaines de ballons verts et jaunes, les couleurs utilisées pour contester la propriété de United par la famille Glazer, ont été brandis et se sont mis à rebondir dans les tribunes.

Puis, à la 20e minute, alors que l’équipe de Gian Piero Gasperini menait 2-0, des supporters du Stretford End ont jeté des balles de tennis vertes sur la pelouse. Le jeu a été interrompu le temps que les joueurs de United les retirent, tandis que des chants contre les Glazer et l’actionnaire minoritaire Sir Jim Ratcliffe ont également retenti dans Old Trafford.

La police confirme 11 arrestations après le match contre la Roma

La police du Grand Manchester a confirmé à The Athletic que 11 arrestations avaient été effectuées à la suite de divers incidents survenus lors du match, dont trois pour des objets jetés sur la pelouse. Quatre autres concernaient des faits de violence, notamment une agression contre un membre des services d’urgence, deux des troubles à l’ordre public, une une fraude et une une infraction liée aux stupéfiants.

Les supporters de United protestent contre les Glazer depuis le début des 21 années de présence de la famille au club. Les deux derniers matches à domicile, la défaite 3-0 contre Bournemouth et la victoire contre la Roma, ont été marqués par la colère envers les propriétaires, le directeur du football Jason Wilcox et le directeur général Omar Berrada.

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Carrick réclame de la régularité après la fin de la série sans victoire

L’ambiance ne s’est améliorée qu’après la pause, lorsque United a renversé la situation pour mettre fin à une série de neuf matches sans victoire qui remontait à septembre. Carrick veut désormais beaucoup plus de régularité et a déclaré vendredi : « Nous devons simplement mieux faire les choses, plus longtemps. Il y a des périodes, des moments dans certains matches où l’on regarde, où l’on aime ce que l’on fait, puis où l’on revient dessus en se demandant ce qu’on aurait pu améliorer, ce qu’on doit améliorer, ce qui nous a manqué.

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« Ce sont certains instants, de petits moments dans les matches auxquels nous n’avons peut-être pas été tout à fait prêts, où nous n’avons pas pris les bonnes décisions. Cela fait partie du football. Mais nous pouvons y parvenir. Nous pouvons faire preuve de régularité. Et bien sûr, quand nous sommes arrivés en janvier, alors que ceci ou cela n’avait jamais été fait auparavant, comme je viens de le dire, tout est possible et nous pouvons gagner davantage de matches. Mais nous devons le mériter et faire en sorte d’y parvenir. »

Quelle est la suite pour Manchester United ?

United retrouvera Old Trafford dimanche pour recevoir Aston Villa en Premier League à 16 h 30, heure britannique.

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L’équipe de Carrick risque d’aborder la trêve internationale dans la zone de relégation et espère retrouver, pour cet autre match capital, le soutien qu’elle a reçu en seconde période contre la Roma.