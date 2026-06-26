Trois nouvelles affiches sont officialisées pour le tour des 16es de finale de la Coupe du monde

À l’issue de la deuxième journée de la phase de groupes, la Fédération internationale de football (FIFA) a officialisé trois nouvelles affiches pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Lors de la première journée de cette phase, l’Afrique du Sud (deuxième du groupe 1) avait déjà vu son billet pour le match face au Canada (deuxième du groupe 2) validé ; la rencontre est programmée dimanche prochain en soirée.

Les contours des seizièmes de finale se sont davantage précisés après cette deuxième journée, et les nouvelles affiches, telles qu’annoncées par la FIFA, sont les suivantes :

Le Brésil (tête de série du groupe 3) défiera le Japon (deuxième du groupe 6) lundi soir.

Les Pays-Bas (tête de série du groupe 6) affronteront le Maroc (deuxième du groupe 3) mardi prochain à l’aube.

Les États-Unis (tête de série du groupe D) défieront la Bosnie-Herzégovine (troisième du groupe B) jeudi prochain, toujours au petit matin.

Onze autres équipes sont déjà qualifiées pour le deuxième tour, mais elles ignorent encore l’identité de leurs futurs adversaires, qui sera connue dans les prochaines heures.

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