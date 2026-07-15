Trois nouveaux clubs ont manifesté leur intérêt auprès de Feyenoord pour le joueur Anis Hadj Moussa

Selon Feyenoord Transfermarkt, Anis Hadj Moussa suscite l’intérêt du Como 1907, du Paris FC et de Sunderland.

L’ailier de 24 ans est sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2030. Selon Transfermarkt, sa valeur atteint 23 millions d’euros.

Mais le club de Rotterdam ne compte pas le laisser partir pour ce prix et viserait un montant record de 37 millions d’euros.

Le club a déjà rejeté une offre astronomique en provenance d’Arabie saoudite, et le joueur souhaite rester en Europe.

Plusieurs championnats de premier plan s’intéressent donc à lui, mais il faudra qu’un de ces clubs passe à l’action avec une offre concrète.

Le joueur, qui compte dix-huit sélections avec l’Algérie, est né à Paris et pourrait ainsi revenir dans la ville où il a vu le jour.

Le Paris FC n’est certes pas un poids lourd du football français, mais il dispose de solides moyens financiers, tout comme le Como. Sunderland, pensionnaire de Premier League, peut également se montrer très ambitieux sur le plan financier.