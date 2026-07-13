Trois minutes qui ont changé la donne… Les coulisses des pauses hydratation de la Coupe du monde

Les pauses d’hydratation ne sont plus de simples intervalles où les joueurs reprennent leur souffle et s’hydratent malgré la chaleur ; lors de la Coupe du monde 2026, elles se sont imposées comme l’une des décisions les plus cruciales pour l’avenir économique et commercial du football.

Ce qui avait commencé comme une mesure médicale visant à protéger les joueurs contre le coup de chaleur est devenu, en l’espace de quelques semaines, au cœur d’un débat mondial s’étendant des terrains aux chaînes de télévision, et des supporters aux grands annonceurs, ces quelques minutes ayant ouvert la voie à des recettes de plusieurs centaines de millions de dollars.

Pour la première fois, le football, longtemps pénalisé par un manque d’opportunités publicitaires en raison de son jeu continu, dispose d’un espace commercial précieux au cœur du temps de jeu. De nombreux experts estiment d’ailleurs qu’il s’agit du plus grand bouleversement économique de l’histoire des Coupes du monde depuis des décennies.

Une mesure sanitaire… aux retombées économiques sans précédent

La décision de la Fédération internationale de football (FIFA) d’uniformiser les pauses d’hydratation pour tous les matchs de la Coupe du monde 2026 fait suite aux conditions climatiques dans lesquelles se déroulera le tournoi, notamment du fait que les États-Unis, le Mexique et le Canada accueilleront les rencontres pendant l’été, période où les températures sont élevées dans un grand nombre de villes hôtes.

En conséquence, les rencontres sont désormais interrompues deux fois environ, la première après la 22e minute et la seconde après la 67e, pour une durée d’environ trois minutes à chaque fois, afin de permettre aux joueurs de s’hydrater et de reprendre des forces.

Si la justification médicale paraît évidente et recueille l’assentiment des spécialistes, c’est surtout en dehors du terrain que l’impact se fait sentir : ces précieuses minutes sont devenues un créneau publicitaire inédit dans le football.

Cette décision n’est toutefois pas exempte de critiques : beaucoup estiment que ces pauses perturbent le rythme des matchs et nuisent au plaisir des spectateurs, comme le rapporte le journal espagnol « Marca ».

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a été l’un des principaux détracteurs, affirmant qu’une interruption de trois minutes paralysait tout sur le terrain.

Il a souligné que les véritables bénéficiaires sont l’industrie du football et la publicité, au point que l’on a désormais l’impression que les matchs se jouent en quatre mi-temps au lieu de deux.

Les propos de Deschamps traduisent une inquiétude grandissante : les impératifs commerciaux pourraient peu à peu redessiner les contours du jeu lui-même.

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Le football découvre un nouveau trésor publicitaire

Pendant des décennies, le football a représenté un casse-tête pour les agences de publicité par rapport à des sports comme le basket-ball ou le football américain, en raison de la rareté des pauses naturelles au cours d’un match.

Désormais, ces temps d’arrêt constituent le premier espace publicitaire fixe et structuré au sein du temps de jeu, ce qui permet aux chaînes de télévision de vendre de nouveaux spots à des prix très élevés, à l’image de ce qui se pratique depuis longtemps en NBA.

Pour les spécialistes des médias sportifs, cette évolution modifie la nature même du produit télévisuel football et accroît sa valeur commerciale comme jamais auparavant.

Selon les données d’« iSpot » relayées par Forbes, la Coupe du monde en cours illustre déjà l’ampleur de ce basculement sur le marché publicitaire télévisé.

Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, disputée en plein cœur de la saison sportive américaine, la compétition n’a représenté que 2,77 % des publicités télévisées en direct aux États-Unis. En revanche, pour l’édition 2026, ce pourcentage a bondi à 13 %, une progression spectaculaire qui atteste de l’expansion de la présence publicitaire de la Coupe du monde.

Deux facteurs majeurs expliquent cette progression : l’augmentation du nombre de matchs, qui est passé de 64 à 104 après l’élargissement du tournoi à 48 équipes, et, deuxièmement, l’introduction des pauses de rafraîchissement, qui ont créé des centaines de minutes supplémentaires consacrées à la publicité, entraînant un doublement du nombre de visionnages de publicités télévisées aux États-Unis par rapport à l’édition précédente.

Des tarifs publicitaires records

Ce phénomène ne s’est pas limité aux États-Unis : il a également gagné les marchés européens. En France, un spot TV de 20 secondes diffusé pendant une pause hydratation a atteint environ 425 000 euros, devenant ainsi le deuxième créneau publicitaire le plus onéreux du match, juste derrière les images diffusées pendant les prolongations ou les tirs au but.

Sans surprise, les sponsors officiels de la FIFA, comme Coca-Cola et Aramco, ont été prioritaires pour s’offrir ces créneaux à forte valeur ajoutée.

En revanche, les comparaisons entre grands événements sportifs mettent en évidence une différence notable ; Les Jeux olympiques de Paris, qui comptaient 84 sponsors officiels, n’en ont montré que 30 à l’écran pendant la retransmission, tandis que la Coupe du monde, bien qu’étalée sur une période plus longue, ne comptait que 21 sponsors, lesquels ont toutefois bénéficié d’une exposition médiatique et publicitaire plus intense et plus percutante.

La chaîne américaine « Fox » a été l’un des principaux bénéficiaires de ce nouveau système. Elle a obtenu les droits de diffusion des éditions 2022 et 2026 à un coût inférieur aux prévisions, la Coupe du monde au Qatar se déroulant en pleine saison de la Ligue américaine de football (NFL), ce qui a temporairement fait baisser leur valeur.

Mais la Coupe du monde 2026 a changé la donne. Selon « The Hollywood Reporter », le prix d’un spot TV de 30 secondes pendant les matchs oscille entre 200 000 et 750 000 dollars.

Avec 104 matchs et deux pauses publicitaires par rencontre, le total atteint environ 624 minutes d’écrans publicitaires, soit un espace dont la valeur pourrait dépasser 500 millions de dollars, dépassant ainsi les 485 millions de dollars déboursés par la chaîne pour les droits de diffusion.

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Les droits de diffusion entrent dans une nouvelle ère

Selon les estimations de « Forbes », la valeur des droits aux États-Unis pourrait démarrer à un milliard de dollars lors de la prochaine vente aux enchères, avec la possibilité d’atteindre entre 1,5 et 2 milliards de dollars si les éditions 2030 et 2034 étaient vendues dans le cadre d’un seul contrat.

Des entreprises qui ne s’intéressaient pas auparavant aux droits du football, comme Netflix, YouTube, Apple, Amazon, Disney et ESPN, se positionnent désormais en vue de la prochaine attribution, convaincues par le potentiel publicitaire démontré par le système des « pauses publicitaires ».

Toutefois, toutes les chaînes n’ont pas adopté la même stratégie. Aux États-Unis, Fox a rempli chaque minute de ces pauses d’annonces publicitaires, tandis que Telemundo, en espagnol, a préféré continuer à montrer l’action sur le terrain, ce qui lui a attiré de meilleures audiences auprès d’une partie du public.

Cette divergence a suscité des tensions entre les deux diffuseurs, poussant la FIFA à envisager de regrouper les droits de diffusion en anglais et en espagnol pour les prochaines éditions et éviter ainsi une nouvelle disparité.

En Europe, des diffuseurs comme DAZN, TVE, M6 et beIN Sports ont monétisé ces pauses, tandis que d’autres, à l’image d’ITV (Royaume-Uni), Globo (Brésil) et des chaînes publiques allemandes ARD et ZDF, refusant d’interrompre la diffusion en direct par de la publicité, soit en raison de contraintes réglementaires, soit par respect d’une tradition télévisuelle qui rejette la coupure des matchs.

L’Espagne observe et se demande si ce modèle s’imposera à l’échelle mondiale.

En Espagne, l’intérêt pour les droits de la Coupe du monde s’accroît. Si le coût de la compétition constituait autrefois un frein pour de nombreuses chaînes, l’émergence d’une nouvelle plateforme publicitaire représente désormais un atout économique majeur.

La chaîne publique RTVE a déboursé environ 57 millions d’euros pour un bouquet restreint de rencontres, tandis que la plateforme DAZN a acquis l’intégralité des 104 matchs dans le cadre d’un accord dont le montant n’a pas été révélé.

Selon des sources internes, les performances financières de DAZN sont conformes aux prévisions initiales, ce qui laisse présager une nouvelle hausse des tarifs avant que l’Espagne n’accueille la Coupe du monde 2030.

À ce jour, l’UEFA affirme ne pas envisager d’appliquer ce dispositif en Ligue des champions ni lors du Championnat d’Europe.

Toutefois, des signaux émanant d’Amérique du Sud indiquent que cette pratique pourrait s’étendre à d’autres compétitions, la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) ayant déjà annoncé l’introduction de pauses de 90 secondes pour s’hydrater lors de la Copa Libertadores et de la Copa Sudamericana à partir de 2026.

Cette évolution montre qu’une mesure sanitaire initiale peut se muer en un modèle économique prometteur, susceptible d’être adopté par l’ensemble des compétitions internationales, d’autant plus que l’expérience a déjà démontré sa rentabilité lors de la Coupe du monde.

Au final, ces pauses d’hydratation illustrent parfaitement comment une décision médicale initiale peut se transformer en un tournant économique majeur, redéfinissant la relation entre le football et la publicité, faisant grimper la valeur des droits de diffusion à des sommets inédits et ouvrant la voie à l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché de la diffusion télévisée.

Si certains y voient une mesure de protection des joueurs, d’autres y perçoivent le signe d’une primauté grandissante des intérêts commerciaux sur l’esprit du jeu. Une chose est sûre : le football entre dans une nouvelle ère dont les contours s’esquissent déjà pour les années à venir.