Liverpool a officialisé le départ de ses trois adjoints, Sipke Hulshoff, Ruben Peeters et Giovanni van Bronckhorst. Le club a communiqué cette décision sur ses canaux officiels.

Le mois dernier, Slot a été soudainement limogé par la direction des Reds. Le Néerlandais a terminé cinquième de la Premier League la saison dernière et s’est ainsi qualifié pour la Ligue des champions, mais cela s’est avéré insuffisant.

Hulshoff (premier adjoint) et Peeters (préparateur physique) avaient suivi Slot lors de son arrivée à Liverpool en été 2024.

L’ancien international néerlandais Van Bronckhorst avait rejoint Liverpool l’été dernier pour intégrer le staff de Slot en tant qu’entraîneur adjoint.

« Tout le monde à Liverpool remercie Sipke, Ruben et Gio pour leur dévouement et leur contribution au club et leur souhaite le meilleur pour l’avenir », indique le club sur son site officiel.