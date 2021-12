Trois matchs, 17 buts : Manchester City montre pourquoi Guardiola n'a pas besoin d'un attaquant en janvier

Manchester City semble avoir surmonté ses difficultés à marquer des buts. Un total de 17 buts en trois matches en est la preuve. Cela fait une grande différence si vous avez un problème inexplicable, comme ce fut le cas contre Leicester City - trois buts encaissés en l'espace de 10 minutes - mais nous y reviendrons plus tard. Six buts contre Leicester, quatre à l'extérieur contre Newcastle et sept contre Leeds, pour un Noël remarquable et riche en buts.

City-Leicester (6-3) : vive le Boxing Day !!

C'est une réponse parfaite, car la menace pour la défense du titre de Manchester City a toujours été liée à l'absence d'un buteur confirmé, l'entraîneur Pep Guardiola admettant que Manchester City doit se débrouiller sans un attaquant capable de marquer 30 fois par saison. Le technicien de City voulait un attaquant, bien sûr, mais l'échec dans sa quête estivale de faire venir Harry Kane l'a obligé une fois de plus à relever le défi en utilisant un mélange de faux-neuf, d'ailiers inversés et de milieux offensifs. Il y a eu quelques victoires faciles en début de saison, mais de nombreuses victoires ont été plus serrées que les scores confortables qui sont devenus la norme sous le règne de Guardiola.

Un secteur offensif enfin rôdé

Il a même été question que les champions de Premier League se mettent à la recherche d'un attaquant en janvier, après le départ de Ferran Torres pour le FC Barcelone, mais Guardiola a rapidement mis fin à cette éventualité à la veille de Noël, en déclarant : "Non, nous n'allons pas faire venir d'attaquant en janvier". Avec tout ce qui semble maintenant se mettre en place, il a probablement eu raison de le faire. Les joueurs de Manchester City partagent la responsabilité de marquer des buts à un moment de la saison où cela compte vraiment, notamment avec un pic de Covid qui cause des ravages dans le calendrier des rencontres.

Manchester City : Jack Grealish promet de monter en puissance

Contre Leicester, cinq noms différents ont été inscrits sur la feuille de match. Au total, 19 joueurs ont marqué pour le club cette saison. Raheem Sterling a inscrit deux buts contre les Foxes - il a maintenant marqué lors de quatre matchs de Premier League consécutifs - pour souligner un retour impressionnant à sa meilleure forme. Un joueur qui, il n'y a pas si longtemps, menaçait de partir à la recherche de temps de jeu, est à nouveau devenu indéboulonnable. "Il a été tellement agressif dans les un contre un, son engagement pour arriver dans la surface, il a été vraiment bon", a déclaré Guardiola.

Des menaces de toutes part

Les autres buts ont été marqués par Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Ilkay Gundogan et Aymeric Laporte. Comme si cela ne suffisait pas, il y a eu cinq autres buteurs différents lors des victoires contre Leeds et Newcastle. Au début du mois, on a demandé à Pep Guardiola s'il craignait que le manque de buts puisse coûter le titre à City. Manchester City comptait un point d'avance en tête de la Premier League, mais sa différence de buts était inférieure à celle de Chelsea et de Liverpool. En effet, ils avaient neuf buts de retard sur l'équipe de Jurgen Klopp qui marque beaucoup de buts, et maintenant ils en ont trois de plus.

Guardiola était resté remarquablement indifférent, insistant sur le fait que les buts viendraient et préférant se concentrer sur les occasions créées plutôt que ratées. Ces occasions sont toujours créées et maintenant elles sont transformées. Leicester était incapable de faire face aux mouvements dévastateurs de Sterling, De Bruyne, Bernardo Silva et Mahrez sur la ligne d'attaque. Mais ensuite est venue la partie exceptionnellement bâclée, Manchester City se faisant surprendre à encaisser trois buts en contre-attaque alors que les Foxes menaçaient de réaliser une incroyable remontée.

L'article continue ci-dessous

Lorsque les adversaires réussissent leurs contre-attaques, ils peuvent causer des problèmes à Manchester City et, bien que Guardiola ait essayé d'ignorer ces 10 minutes douteuses, derrière des portes closes, ce sera une préoccupation et sans aucun doute un travail sur le retour au terrain d'entraînement. "C'était un match du lendemain de Noël", a-t-il déclaré à BBC Sport. "C'était un match agréable à regarder et trois points de plus. Nous continuons sur notre lancée. La qualité des joueurs que nous avons produit cette quantité d'actions pour marquer des buts. Aucun manager et aucune tactique ne peuvent résoudre ce problème sans la qualité."

Guardiola veut le mélange parfait de beaucoup de buts marqués et aucun encaissé, mais il est difficile de ne pas se concentrer sur les points positifs à l'approche de la nouvelle année. Manchester City a six points d'avance en tête du classement, même s'il a joué un match de plus que Liverpool, et a remporté neuf victoires consécutives en Premier League. L'équipe de Guardiola commence à avoir l'air très inquiétante.