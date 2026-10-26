Trois lions marocains sauvent l'honneur des Arabes lors de la cérémonie du Ballon d'Or

Les ambitions du Maroc lors de la cérémonie du Ballon d'Or se répartissent entre trois trajectoires différentes : Achraf Hakimi aspire à concourir pour les plus prestigieuses distinctions individuelles, tandis que Yassine Bounou vise à décrocher le trophée du meilleur gardien de but, et Ayoub Bouaddi espère confirmer sa place parmi les plus grands jeunes talents du football mondial.

Le trio marocain se distingue au sein des listes de nominations dévoilées par le magazine « France Football » pour la saison 2025-2026, une présence qui reflète la diversité des noms marocains entre stars de premier plan, gardiens de but et talents montants.

La nomination de Hakimi repose sur une saison remarquable sous le maillot du Paris Saint-Germain, après avoir inscrit 8 buts et délivré 10 passes décisives, et contribué au sacre du club dans des compétitions majeures, au premier rang desquelles le Championnat de France, la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs, s'assurant ainsi une place dans la course au Ballon d'Or.

Quant à Bounou, il dispute la course au trophée « Yachine » du meilleur gardien de but, porté par ses prestations avec Al-Hilal en Saudi Pro League, ainsi que par sa participation à la Coupe du monde 2026, où il était appelé à faire face à des attaques puissantes et à des situations décisives devant sa cage.

Dans la catégorie du meilleur jeune joueur figure le nom d'Ayoub Bouaddi, qui a attiré l'attention par sa capacité à assumer les tâches défensives et à contribuer à la construction des attaques.

La présence de Bouaddi, qui n'a pas encore dépassé les 18 ans, confère à la participation marocaine à ces récompenses une dimension d'avenir, puisqu'il incarne une génération montante qui cherche à s'imposer parmi les talents qui bénéficient d'un large suivi sur la scène européenne.



