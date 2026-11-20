Le monde sportif irakien est en deuil après le décès, hier, du culturiste Sajjad Jawad, survenu seulement trois jours après un exploit continental majeur : son sacre de champion d'Asie dans la catégorie des 90 kg. Une fin de parcours douloureuse pour celui qui venait de hisser les couleurs de son pays sur le podium d'un championnat où il a brillé, à Pattaya, en Thaïlande.
Jawad avait remporté la première place dans la catégorie des 90 kg lors du championnat d'Asie de culturisme, organisé en Thaïlande, sous les couleurs de la sélection irakienne. Il s'était ainsi adjugé le titre continental, ajoutant une nouvelle ligne au palmarès de la discipline dans son pays.
Sa victoire avait suscité l'enthousiasme du public sportif irakien, qui voyait dans ce sacre le fruit des efforts consentis par l'athlète pour atteindre un tel niveau.
Le décès est survenu quelques jours seulement après cet exploit, alors que le milieu sportif n'avait pas encore fini de célébrer le titre du culturiste. La fierté a laissé place à la tristesse et à l'affliction.
Sa disparition a provoqué un choc parmi ses admirateurs et les sportifs irakiens, d'autant que la nouvelle est tombée peu de temps après son apparition sur le podium, le titre asiatique en main.
La Fédération nationale irakienne de culturisme et de fitness s'est empressée de rendre hommage à l'athlète, exprimant sa tristesse après sa disparition et présentant ses condoléances à sa famille, à ses proches et à l'ensemble de la famille sportive irakienne.
Ce communiqué de condoléances traduit l'émotion suscitée par la disparition d'un athlète qui avait offert au sport irakien un moment de célébration continentale quelques jours seulement avant sa mort.
Concernant la cause du décès, les informations officielles disponibles ne comportent aucun détail médical documenté permettant d'établir les circonstances de sa disparition.
Si certains rapports ont évoqué une maladie dont aurait souffert l'athlète, ces informations n'ont fait l'objet d'aucune confirmation officielle claire. Il est donc impossible, au vu des éléments disponibles, de déterminer la cause du décès ou de la relier à un quelconque facteur de santé.
Certains rapports ont également fait état d'un malaise soudain, ou encore d'un épuisement physique et d'un changement brutal de régime alimentaire après le championnat.
Voir le profil de l'auteur
Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.