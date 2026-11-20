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Le monde sportif irakien est en deuil après le décès, hier, du culturiste Sajjad Jawad, survenu seulement trois jours après un exploit continental majeur : son sacre de champion d'Asie dans la catégorie des 90 kg. Une fin de parcours douloureuse pour celui qui venait de hisser les couleurs de son pays sur le podium d'un championnat où il a brillé, à Pattaya, en Thaïlande.

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Jawad avait remporté la première place dans la catégorie des 90 kg lors du championnat d'Asie de culturisme, organisé en Thaïlande, sous les couleurs de la sélection irakienne. Il s'était ainsi adjugé le titre continental, ajoutant une nouvelle ligne au palmarès de la discipline dans son pays.

Sa victoire avait suscité l'enthousiasme du public sportif irakien, qui voyait dans ce sacre le fruit des efforts consentis par l'athlète pour atteindre un tel niveau.

Le décès est survenu quelques jours seulement après cet exploit, alors que le milieu sportif n'avait pas encore fini de célébrer le titre du culturiste. La fierté a laissé place à la tristesse et à l'affliction.

Sa disparition a provoqué un choc parmi ses admirateurs et les sportifs irakiens, d'autant que la nouvelle est tombée peu de temps après son apparition sur le podium, le titre asiatique en main.

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La Fédération nationale irakienne de culturisme et de fitness s'est empressée de rendre hommage à l'athlète, exprimant sa tristesse après sa disparition et présentant ses condoléances à sa famille, à ses proches et à l'ensemble de la famille sportive irakienne.

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Ce communiqué de condoléances traduit l'émotion suscitée par la disparition d'un athlète qui avait offert au sport irakien un moment de célébration continentale quelques jours seulement avant sa mort.

Concernant la cause du décès, les informations officielles disponibles ne comportent aucun détail médical documenté permettant d'établir les circonstances de sa disparition.

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Si certains rapports ont évoqué une maladie dont aurait souffert l'athlète, ces informations n'ont fait l'objet d'aucune confirmation officielle claire. Il est donc impossible, au vu des éléments disponibles, de déterminer la cause du décès ou de la relier à un quelconque facteur de santé.

Certains rapports ont également fait état d'un malaise soudain, ou encore d'un épuisement physique et d'un changement brutal de régime alimentaire après le championnat.