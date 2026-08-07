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FC Bayern MünchenGetty Images
Christian Guinin

Traduit par

Trois joueurs particulièrement demandés : des noms surprenants parmi les meilleures ventes de la tournée asiatique du Bayern Munich

Bundesliga
Bayern Munich
J. Kimmich
M. Neuer
L. Diaz
A. Pavlovic
T. Bischof

Le FC Bayern Munich est actuellement en tournée en Asie. Trois joueurs semblent particulièrement sollicités par les supporters sur place.

Le directeur marketing du Bayern Munich, Rouven Kasper, a révélé que, durant le voyage actuel du club le plus titré d’Allemagne à travers la Corée du Sud et Hong Kong, ce sont surtout les maillots de Manuel Neuer, Joshua Kimmich et Luis Diaz qui se vendent bien.

En outre, les maillots de certains jeunes joueurs sont également demandés, comme ceux d’Aleksandar Pavlovic et de Tom Bischof. En revanche, Kasper n’a pas cité d’autres joueurs de renommée internationale comme la star offensive Harry Kane, Michael Olise ou Jamal Musiala.

Cela s’explique très probablement par le fait que Kane, Olise et Musiala n’ont tous pas participé au voyage des Munichois en Asie, pour différentes raisons.

Alors que Kane et Olise sont encore en vacances après une Coupe du monde longue et éprouvante avec l’Angleterre et la France respectivement, Musiala continue de son côté à composer avec de légères séquelles de sa grave blessure de l’année dernière. Lors d’une opération prévue, la plaque métallique lui a été retirée de la cheville touchée.

Le joueur international allemand s’entraîne donc individuellement à la Säbener Straße, à Munich, avec ses coéquipiers Serge Gnabry, Lennart Karl, Alphonso Davies, la recrue Ismael Saibari et Bryan Zaragoza.

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Le FC Bayern Munich disputera son premier match officiel contre le BVB

Mercredi, le Bayern a disputé son deuxième match amical de sa tournée asiatique à Hong Kong contre Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa. Le FCB avait remporté le premier test contre le club sud-coréen Jeju SK FC mardi dernier sur le score de 2-1.

Samedi, le Rekordmeister rentrera finalement à Munich, avant un autre match amical le 15 août contre le RB Leipzig, puis le premier match officiel de la nouvelle saison le 22 août en Supercoupe contre le BVB.

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