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L’entraîneur de l’Ajax, Míchel Sánchez, a retrouvé jeudi une grande partie de son effectif à De Toekomst. Mais l’Espagnol a dû se passer de Tolu Arokodare, Oscar Gloukh et Abdellah Ouazane à l’entraînement.

L’Ajax indique que les trois joueurs sont rentrés à Amsterdam peu avant l’entraînement de jeudi et qu’ils n’ont donc pas pu y participer. Leur présence dimanche face à l’ADO La Haye ne semble ainsi pas menacée, même si Míchel devrait apporter des précisions vendredi.

Tolu et Ouazane ont tous deux connu une trêve internationale réussie. Le premier a prolongé son excellente forme à l’Ajax avec le Nigeria, qu’il a mené à la victoire contre la Tanzanie grâce à deux buts inscrits après son entrée en jeu ( 3-1) .

Quatre jours plus tard, Tolu a été récompensé par une place de titulaire contre cette même Tanzanie, mais même lui n’a pas pu empêcher cette nouvelle confrontation en qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations de se terminer sur un nul 0-0.

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De son côté, Ouazane, qui n’a encore que 17 ans, a réussi de très belle manière sa première titularisation avec le Maroc. Quelques jours après ses débuts contre le Niger ( 5-1 ), il a offert au Maroc une victoire 1-0 lors du « match à l’extérieur » contre le Niger, disputé à Rabat.

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Ouazane est ainsi devenu le plus jeune buteur de l’histoire du Maroc. Il a également contribué à la cinquième place historique du Maroc au classement mondial de la FIFA.

Contrairement à Tolu et Ouazane, Gloukh n’a pas vraiment réussi à marquer de son empreinte les matches d’Israël. Après deux nuls contre le Kosovo (0-0) et l’Autriche (1-1), sa sélection a terminé dernière de son groupe de Ligue des nations.

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Ces trois joueurs sont des éléments importants pour Míchel, qui espère dimanche contre l’ADO voir son équipe prolonger sa bonne forme d’avant la trêve internationale. L’Ajax avait remporté cinq de ses six derniers matches avant la trêve.

L’ADO semble être l’adversaire idéal pour permettre à l’Ajax de gagner en confiance. Le club de La Haye occupe la dix-septième place, même s’il a remporté son dernier match (3-1 contre le Sparta Rotterdam). L’ancien entraîneur de l’Ajax Maurice Steijn s’apprête par ailleurs à retrouver le bord du terrain avec l’ADO.