Micky van de Ven, Crysencio Summerville et Memphis Depay devront éviter de recevoir un carton jaune lors du dernier match de groupe des Pays-Bas face à la Tunisie. Sanctionnés d’un avertissement supplémentaire, ils manqueraient le premier tour à élimination directe.

Les Néerlandais joueront dans la nuit de jeudi à vendredi leur dernier match de groupe de la Coupe du monde 2026.

Déjà éliminée, la Tunisie sera leur adversaire au Kansas City Stadium.

Ayant déjà été avertis lors du match nul 2-2 face au Japon, ils ne peuvent pas se permettre de récolter un second carton contre les Aigles de Carthage.

Lors de la large victoire contre la Suède (5-1), les Néerlandais n’avaient écopé d’aucun avertissement.

À l’issue de la phase de groupes, tous les cartons seront remis à zéro. Van de Ven, Summerville et Memphis repartiront alors avec un casier vierge.

Enfin, en raison de la longueur de la compétition, les avertissements seront également effacés après les quarts de finale.