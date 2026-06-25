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Memphis DepayImago

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Trois internationaux néerlandais sont à la limite d’une suspension avant la rencontre de la Coupe du monde face à la Tunisie

Tunisie vs Pays-Bas
Tunisie
Pays-Bas
Coupe du monde
M. van de Ven
C. Summerville
M. Depay

Micky van de Ven, Crysencio Summerville et Memphis Depay devront éviter tout carton jaune lors du dernier match de groupe des Pays-Bas face à la Tunisie. Un nouveau avertissement les priverait automatiquement du premier tournoi à élimination directe.

Les Néerlandais clôtureront leur phase de groupes dans la nuit de jeudi à vendredi, lors de la Coupe du monde 2026.

Déjà éliminée, la Tunisie sera leur adversaire au Kansas City Stadium.

Ayant déjà été avertis lors du match nul 2-2 face au Japon, ils ne peuvent pas se permettre de récolter un second carton jaune contre les Aigles de Carthage.

Lors de la large victoire contre la Suède (5-1), les Néerlandais n’avaient écopé d’aucun avertissement.

Coupe du monde
Tunisie crest
Tunisie
TUN
Pays-Bas crest
Pays-Bas
PAB

À l’issue de la phase de groupes, tous les cartons seront effacés : les trois joueurs retrouveront alors un casier disciplinaire vierge.

En raison de la longueur accrue de la compétition, les avertissements seront également effacés après les quarts de finale.

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