Micky van de Ven, Crysencio Summerville et Memphis Depay devront éviter tout carton jaune lors du dernier match de groupe des Pays-Bas face à la Tunisie. Un nouveau avertissement les priverait automatiquement du premier tournoi à élimination directe.

Les Néerlandais clôtureront leur phase de groupes dans la nuit de jeudi à vendredi, lors de la Coupe du monde 2026.

Déjà éliminée, la Tunisie sera leur adversaire au Kansas City Stadium.

Ayant déjà été avertis lors du match nul 2-2 face au Japon, ils ne peuvent pas se permettre de récolter un second carton jaune contre les Aigles de Carthage.

Lors de la large victoire contre la Suède (5-1), les Néerlandais n’avaient écopé d’aucun avertissement.

À l’issue de la phase de groupes, tous les cartons seront effacés : les trois joueurs retrouveront alors un casier disciplinaire vierge.

En raison de la longueur accrue de la compétition, les avertissements seront également effacés après les quarts de finale.