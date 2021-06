Mercato - Trois indésirables du Barça clairement identifiés

Confronté à des dettes importantes, le Barça va devoir alléger sa masse salariale et sait déjà qui seront les joueurs concernés par ce chantier.

Philippe Coutinho, Miralem Pjanic et Samuel Umtiti font partie des joueurs que Barcelone va chercher à vendre cet été, alors que les géants catalans souhaitent réduire leurs coûts, comme Goal peut le confirmer. Le Barça fait actuellement face à des dettes supérieures à 1 milliard d'euros, ayant été l'un des clubs qui a le plus souffert de la perte de revenus liée à la pandémie de Covid-19. En conséquence, les Catalans vont devoir alléger leur réduction salariale, et donc se séparer de certains éléments.

En plus de Coutinho, Pjanic et Umtiti, le Barça est également prêt à écouter les offres pour Junior Firpo, Martin Braithwaite et Matheus Fernandes, qui ne seront tous autorisés à rester au Camp Nou que s'ils acceptent des baisses de salaire importantes. Le gardien de but remplaçant, Neto, a déjà informé le club qu'il souhaitait partir.

Réduire sa masse salariale, le grand chantier du Barça qui attend le Barça

Goal a appris que Pjanic et Umtiti gagnent respectivement 16 millions d'euros et 14 millions d'euros annuels, ce qui pourrait être un point de blocage dans les négociations avec des prétendants potentiels. Umtiti est également toujours aux prises avec un grave problème de genou, mais Firpo et Braithwaite devraient être plus faciles à vendre, le duo ayant été lié à des transferts en Premier League ces derniers mois, au contraire du défenseur central français, formé à l'Olympique Lyonnais.





L'article continue ci-dessous

L'ancienne star de Liverpool, Coutinho, quant à elle, a été liée à un retour en Angleterre, mais le Barça hésite à subir une perte énorme sur son investissement initial de 120 millions d'euros. Sergio Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto, Clement Lenglet et Antoine Griezmann perçoivent également des salaires lucratifs au Camp Nou, et le président du club Joan Laporta devrait s'asseoir avec chaque joueur individuellement pour discuter de la réduction de leurs revenus. Une nécessité.

Plusieurs joueurs considérés comme intouchables

Goal a appris que bien que le Barça préfère garder le quintette en raison de sa position dans le vestiaire, il sera ouvert à toutes les offres si elles se présentent cet été. Ousmane Dembele, Sergino Dest, Gerard Pique, Riqui Puig, Francisco Trincao et Emerson Royal peuvent également être en danger, mais le capitaine du club Lionel Messi, qui est en pourparlers sur un nouveau contrat, Ronald Araujo, Ansu Fati, Pedri et Frenkie de Jong sont considérés comme intouchables par le board barcelonais.

Pour rappel, le Barça a déjà recruté Sergio Aguero et Eric Garcia de Manchester City. Georginio Wijnaldum, libre de tout contrat depuis son départ de Liverpool, devait également les rejoindre, mais serait désormais sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain, qui a pu lui proposer un contrat de trois ans plus attrayant.