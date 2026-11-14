Trois duels pour une place, deux changements certains et le doute autour de Calafiori : les choix de Mancini pour Belgique-Italie

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La Belgique et l’Italie jouent leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations lors de leur confrontation directe. Roberto Mancini a de nombreuses incertitudes sur sa composition d’équipe : il a perdu deux titulaires importants du match remporté contre la France et procédera à plusieurs changements.

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La belle victoire 3-1 obtenue à San Siro contre la France a offert à Roberto Mancini et à l’Italie la première place provisoire du groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations 2026/2027. Mais pour se qualifier pour les quarts de finale du tournoi, il faudra tout de même éviter la défaite lors du match décisif contre la Belgique, prévu au stade Roi Baudouin de Bruxelles dimanche 15 novembre à 20 h 45.



DEUX RÉSULTATS SUR TROIS - Pour se qualifier, il faudra terminer à l’une des deux premières places du groupe. L’Italie occupe actuellement la première place, à égalité de points avec la France avec 10 points, tandis que la Belgique suit avec 9 points. L’Italie peut donc se permettre de perdre si la France s’incline, ou de faire match nul (quel que soit le résultat des Français) contre l’équipe entraînée par Van Bommel.

En conférence de presse, Mancini a toutefois répondu au sélectionneur belge, qui appelait l’Italie à la prudence, en affirmant sa volonté d’adopter une approche très offensive : « Rester là à attendre ne fait pas partie de notre mentalité, d’autant que le risque est de voir l’équilibre changer en un instant et de ne plus réussir à revenir. Nous jouons toujours avec l’idée de gagner, parce que c’est le courage qui permet d’y parvenir. »

CAMBIAGHI ET FRATTESI : DEUX CHANGEMENTS FORCÉS - Mancini devrait donc aligner une équipe qui, dans la mesure du possible, ressemble à celle vue contre la France : un 4-3-3 de base, avec des joueurs de couloir entreprenants en attaque comme en défense. Deux changements seront inévitables, puisque Mancini a perdu Frattesi (problème musculaire) et Cambiaghi (douleur à la cheville) après le match.

CALAFIORI À ÉVALUER - Outre ces deux absences certaines, Mancini a confirmé en conférence de presse qu’un doute subsistait concernant un autre titulaire indiscutable : Riccardo Calafiori. Le défenseur d’Arsenal, désormais installé au poste d’arrière gauche avec l’Italie également, n’est pas au mieux de sa forme et aurait besoin de souffler. Son état sera évalué demain : « Calafiori fait partie des joueurs à évaluer. »

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LES CERTITUDES - Les certitudes de Mancini sont Donnarumma dans le but (confirmé comme capitaine malgré sa bourde contre la France), Bastoni (qui n’est pas suspendu, le carton jaune affiché à l’écran étant une erreur) et Scalvini en défense, Barella et Tonali au milieu, ainsi que Pio Esposito devant, véritable moteur de l’attaque.

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TROIS PLACES EN BALANCE - Deux duels restent d’abord ouverts : le premier au poste d’arrière droit, où Palestra tente de concurrencer Kayode, qui s’est pourtant montré entreprenant à San Siro ; le deuxième pour remplacer Frattesi. Doumbia a l’avantage pour une relève poste pour poste comme milieu relayeur, mais Fagioli gagne du terrain dans un rôle de meneur de jeu reculé, ce qui décalerait Tonali au poste de relayeur. Le troisième duel concerne le poste d’ailier droit : Vergara est prêt à remplacer Sebastiano Esposito, titulaire contre la France. Ce choix pourrait toutefois aussi dépendre du remplaçant de Cambiaghi.

LE RÔLE DE DIMARCO - Le remplacement de Cambiaghi est étroitement lié à la présence ou non de Calafiori sur le terrain. Mancini a rappelé qu’il envisage depuis longtemps de faire jouer Dimarco plus haut sur le côté. Si le latéral d’Arsenal joue, Dimarco occupera le poste d’ailier, avec Vergara de l’autre côté, où il pourra faire valoir son aisance en un contre un. Si Calafiori ne peut pas jouer, l’option la plus solide pourrait être de faire reculer Dimarco et de le cantonner au poste d’arrière latéral, avec devant lui un joueur à l’aise en un contre un : Vergara passerait alors à gauche (et Sebastiano Esposito à droite). Autre possibilité : la titularisation d’un très jeune joueur comme Alphadjo Cisse ou Mattia Liberali.

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BELGIQUE-ITALIE : LES COMPOSITIONS PROBABLES



BELGIQUE (4-3-3) : Lammens ; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper ; Tielemans, Raskin, De Bruyne ; Moreira, De Ketelaere, Doku. Sélectionneur : Van Bommel.



ITALIE (4-3-3) : Donnarumma ; Kayode/Palestra, Scalvini, Bastoni, Calafiori ; Doumbia/Fagioli, Tonali, Barella ; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Sélectionneur : Mancini.