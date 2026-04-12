À deux mois du coup d’envoi de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la polémique fait toujours rage autour de l’avenir du Français Hervé Renard, sélectionneur de l’équipe nationale saoudienne.

Selon des sources bien informées citées mardi par le journal « Al-Sharq Al-Awsat », la probabilité d’un départ de Renard avoisinerait 30 %. une hypothèse qui bute toutefois sur la prudence de la fédération, soucieuse de ne pas décider hâtivement à deux mois seulement du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026.

Dimanche, le quotidien a publié un nouveau article indiquant, toujours sous couvert d’informations privilégiées, que la Fédération saoudienne aurait déjà constitué un dossier de cinq entraîneurs (dont les noms n’ont pas été dévoilés) pour remplacer le technicien français en cas de départ acté avant le Mondial.

Selon ces mêmes sources, la short-list comprend trois techniciens actuellement en poste dans des clubs de Saudi Pro League ainsi que deux entraîneurs étrangers n’ayant jamais travaillé dans le royaume, une démarche préventive engagée par la fédération en cas de départ acté.

Les mêmes sources ont toutefois refusé de confirmer les réunions qui auraient eu lieu la semaine dernière avec plusieurs techniciens, dont le Grec Donis, actuellement à la tête du club Al-Khaleej, précisant que la Fédération réexamine périodiquement les dossiers des entraîneurs de sa short-list lorsque nécessaire.

Parallèlement, l’évaluation de l’encadrement technique en place se poursuit ; ses conclusions devraient être rendues publiques d’ici dix jours si une décision définitive est prise, tandis que le bilan du sélectionneur français fait l’objet d’une analyse approfondie couvrant la période écoulée.

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