Trois clubs de l'Eredivisie sont furieux contre la KNVB : « C'est complètement absurde d'être pris en otage comme ça ! »

La décision de la KNVB de déroger à l’horaire habituel pour la 33^e journée de l’Eredivisie a provoqué un vif agacement chez plusieurs clubs. Alors que les rencontres sont normalement programmées à 14 h 30, toutes les rencontres du dimanche 10 mai débuteront à 16 h 45.

Habituellement, les deux dernières journées de championnat débutent simultanément à 14h30, mais cette fois la fédération fait une exception. Ce report en début de soirée est mal perçu par de nombreuses parties prenantes. Les dirigeants estiment qu’il s’agit d’une décision inutile et maladroite, contraire aux accords précédents.

Selon Frank van Mosselveld, directeur du FC Groningen, cette décision initiale devait initialement faciliter la tâche des clubs encore en lice sur la scène européenne. « Cela afin de faciliter la tâche des clubs qui jouent encore au niveau européen », explique-t-il dans le podcast De Bestuurskamer.

Depuis l’élimination de l’AZ face au Shakhtar Donetsk, aucun club néerlandais n’est plus engagé en coupes européennes, ce qui laissait pourtant une marge de manœuvre pour revenir à la norme. Van Mosselveld rappelle d’ailleurs que 14 h 30 est largement perçu comme l’horaire idéal pour les rencontres.

Malgré ces arguments, la KNVB maintient le coup d’envoi à 16 h 45, officiellement en raison de contraintes logistiques à Sittard et Breda, où les effectifs policiers seraient insuffisants. « Les municipalités n’ont pas réussi à mobiliser six agents deux heures plus tôt », regrette-t-il.

« À présent, toute la journée de matchs reste fixée à 16 h 45. Le monde du football est tellement étroit d’esprit et mesquin », s’indigne-t-il. Et d’ajouter : « C’est complètement absurde que nous soyons pris en otages de cette manière. »

Wilco van Schaik, directeur du NEC, avoue ne rien comprendre à cette situation et pointe l’impact sur les supporters : « Un groupe de cent, voire deux cents mille personnes va prendre la route vers 16 h 45, alors que nous aurions pu leur proposer un match à 14 h 30. Je n’ai jamais vu ça. »

Même Jan-Willem van Dop, ex-gardien devenu dirigeant de Go Ahead Eagles, peine à cacher son étonnement. Il regrette le choix initial de 16 h 45 et s’interroge : « Il suffisait de retenir 14 h 30, est-ce si compliqué ? C’est pour le moins curieux. »