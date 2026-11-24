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Le PSG devrait être privé de deux de ses joueurs les plus importants jusqu’à la fin de la saison. Le marché hivernal pourrait donc intéresser les Parisiens de près.

Quelques instants plus tôt, il avait exulté après avoir donné provisoirement l’avantage aux visiteurs, 2-1, lors de la victoire 3-2 du Paris Saint-Germain à Nice, samedi en début de soirée. Mais à la 39e minute, tout cela n’avait plus aucune importance.

Sur une action particulièrement malheureuse, Desire Doue s’est tordu le genou sans contact avec un adversaire et a crié de douleur , tandis que ses coéquipiers appelaient rapidement le staff médical. Tout le monde a vite compris que Doue s’était gravement blessé. Le lendemain, le diagnostic a confirmé les craintes du joueur de 21 ans et du PSG : presque un mois jour pour jour après Khvicha Kvaratskhelia, touché en octobre par la même blessure, Doue s’est lui aussi rompu les ligaments croisés .

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« Reste fort, mon frère », a écrit Kvaratskhelia à Doue dans sa story Instagram peu après l’annonce de ce diagnostic accablant, désormais commun aux deux stars. « Nous allons traverser cette épreuve, bientôt retrouver le terrain ensemble, rire et faire ce que nous aimons le plus. Nous sommes tous à tes côtés. »

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Le PSG privé pendant des mois de deux piliers de ses deux sacres en Ligue des champions

Paris devrait donc se passer pour le reste de la saison en cours de deux piliers de ses deux dernières saisons couronnées de succès, et de ses deux sacres consécutifs en Ligue des champions. Dans le cas de Kvaratskhelia seulement, il reste un espoir de le voir revenir lors de la phase finale, fin mai.

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Quoi qu’il en soit, une question se pose : comment le PSG va-t-il réagir à l’absence pendant plusieurs mois de deux joueurs absolument essentiels à Luis Enrique, deux acteurs majeurs de la force offensive du champion de France ? Les Parisiens, connus pour ne pas regarder à la dépense, profiteront-ils du prochain mercato hivernal pour renforcer encore leur attaque ?

Commençons par les solutions dont dispose déjà le PSG. Avec Ousmane Dembele, un seul membre du redouté trio offensif parisien est encore apte à jouer. Mais le lauréat du Ballon d’Or 2025 est souvent gêné par des blessures. Dernièrement, c’est encore sa cuisse qui l’a fait souffrir : Dembele n’a été titularisé que cinq fois depuis le début de la saison.

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Après les blessures de Kvaratskhelia et de Doue, il serait d’autant plus important pour le PSG que Dembele parvienne à surmonter ses problèmes physiques. Vu de l’extérieur, il sera également très intéressant de voir quel effet cette responsabilité accrue aura sur les autres attaquants.

Quelles solutions le PSG possède-t-il en interne ?

Car les options de haut niveau ne manquent pas, même si l’effectif a été largement remanié l’été dernier. Le départ de Bradley Barcola pour Liverpool, auquel les Parisiens ont consenti , apparaît évidemment très regrettable avec le recul. L’international français serait aujourd’hui un titulaire indiscutable, ce qu’il souhaitait être pour rester à Paris. Mais, souvent relégué derrière Dembele, Doue et Kvaratskhelia lors des plus grandes affiches, Barcola est parti chercher un nouveau défi à Liverpool.

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Trois autres joueurs offensifs ont quitté la capitale française l’été dernier : Goncalo Ramos, parti à Milan, Ibrahim Mbaye, formé au club et transféré à Aston Villa, ainsi que Kang-in Lee, parti à l’Atletico Madrid. Au total, le PSG a encaissé près de 290 millions d’euros grâce à ces départs en attaque. À peine la moitié de cette somme a été réinvestie, principalement pour recruter les successeurs de Barcola et des autres partants.

Sur les ailes, le club a recruté deux jeunes joueurs prometteurs et enthousiasmants, dotés d’un fort potentiel : Mika Godts, 21 ans, arrivé de l’Ajax Amsterdam pour 45 millions d’euros, et Maghnes Akliouche, 24 ans, acheté à l’AS Monaco pour 50 millions d’euros. Tous deux se sont déjà illustrés, mais Akliouche a montré davantage de constance.

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L’international français semble s’adapter plus facilement à l’effectif de stars du PSG et s’est déjà distingué à plusieurs reprises, surtout en Ligue des champions. Il a notamment inscrit un but spectaculaire lors de la victoire 4-2 sur le terrain de Manchester City en octobre, puis délivré deux passes décisives lors du succès 6-0 à Villarreal début novembre.

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Si Akliouche a donc déjà montré par moments qu’il pouvait remplacer efficacement Kvaratskhelia et Doue, Godts, souvent brillant à l’Ajax, n’a pas encore franchi de manière satisfaisante le cap entre l’Eredivisie et ce qui est peut-être actuellement la meilleure équipe du monde. L’international belge cherche encore ses marques au PSG. De son côté, le champion du monde Ferran Torres, arrivé du FC Barcelone pour 48,5 millions d’euros, n’a pas encore convaincu régulièrement dans son nouveau club.

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Plusieurs joueurs d’avenir peuvent espérer davantage de temps de jeu et d’occasions de faire leurs preuves. C’est notamment le cas de Senny Mayulu, 20 ans, qui s’est fait remarquer avec quatre buts et deux passes décisives lors de ses cinq derniers matches officiels. Quentin Ndjantou, 19 ans et lui aussi formé au club, attend également sa chance, tout comme Dro Fernandez, 18 ans, arrivé du Barça à Paris au début de l’année.

Le PSG espère-t-il trouver un nouveau Kvaratskhelia ?

Il est néanmoins tout à fait envisageable qu’Enrique souhaite une recrue offensive supplémentaire en janvier, face à cette situation exceptionnelle et à cette cascade de blessures. Il y a près de deux ans, le PSG a réussi un mercato hivernal marquant : en janvier 2025, les Français ont fait venir Kvaratskhelia du SSC Naples pour 80 millions d’euros. Dans les mois qui ont suivi, le Géorgien est devenu l’une des pièces décisives du premier sacre en Ligue des champions de l’histoire du club, longtemps attendu.

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Selon toute vraisemblance, Kvaratskhelia ne pourra pas contribuer à la conquête d’une troisième Ligue des champions consécutive. Un autre joueur d’exception, arrivé en cours de saison, pourrait-il prendre le relais ? Junior Kroupi coûterait probablement aussi cher que Kvaratskhelia.

Le Français de l’AFC Bournemouth pourrait être le nom qui circule le plus au PSG parmi les possibles recrues hivernales, après ce mois cauchemardesque pour les Parisiens. Kroupi brille par ses dribbles, son toucher de balle remarquable, son sens du but et son immense vitesse. Il est également polyvalent : généralement utilisé comme avant-centre à Bournemouth, il peut aussi évoluer sans problème sur l’aile gauche.

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C’est d’ailleurs à ce poste qu’il a récemment joué en équipe de France, avec laquelle le grand Zinedine Zidane lui a offert ses débuts à la mi-novembre lors de la défaite 3-1 en Italie. Trois jours plus tard, Kroupi est entré en jeu sur le côté gauche pour un peu moins d’une demi-heure lors de la victoire 2-1 contre la Turquie. Il en a profité pour inscrire son premier but en sélection.

Marco Rose doit-il craindre de perdre Junior Kroupi ?

Formé au FC Lorient avant de rejoindre Bournemouth en 2025, le joueur de 20 ans est très convoité. Plusieurs poids lourds de Premier League seraient sur les rangs, tout comme le PSG et le FC Barcelone. Comme l’a récemment rapporté The Athletic , le nouvel international pencherait plutôt pour un départ d’Angleterre. Le Barça serait même sa destination rêvée.

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Reste à savoir si les Catalans, en difficulté financière, pourraient payer l’indemnité de transfert de Kroupi, sous contrat avec Bournemouth jusqu’en 2030. La porte serait donc ouverte à une intervention du PSG, surtout s’il passait à l’action dès cet hiver.

Mais cela ne plairait pas du tout à un entraîneur allemand qui connaît le succès : Marco Rose, qui vient d’enchaîner neuf victoires en matches officiels avec Bournemouth et occupe la cinquième place de Premier League , aimerait intégrer de plus en plus Kroupi à son équipe. Le Français, doté d’un immense potentiel, a manqué les deux premiers mois de la saison en raison d’une blessure au pied et reprend progressivement depuis fin octobre.

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Kroupi pourrait apporter une nouvelle dimension au jeu déjà très efficace de l’équipe de Rose. Un passage à l’action du PSG après les blessures de ses deux stars serait donc d’autant plus contrariant pour les Cherries.

Bonne nouvelle pour Bournemouth : les Parisiens ont évidemment sorti de leurs dossiers plusieurs autres noms d’attaquants réputés et semblent observer la Bundesliga de très près. Le journal espagnol as cite Antonio Nusa, du RB Leipzig, parmi les principaux candidats envisagés par le PSG pour réagir à cette double rupture des ligaments croisés. Aux côtés de Kroupi et du Norvégien de 21 ans, la liste des recrues potentielles parisiennes comprendrait de nombreux autres joueurs. Selon as, il s’agit notamment de Gianluca Prestianni (Benfica Lisbonne), Estevao (Chelsea), Nico Williams (Athletic Bilbao), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) et même Luis Diaz, du Bayern Munich.