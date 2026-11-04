Se déplacer chez l’Atlético de Madrid : dans le football européen, il est difficile d’imaginer tâche plus ingrate. Pendant près de 30 ans, toutes les équipes allemandes y avaient échoué, plus ou moins lamentablement. Jusqu’à ce qu’un Bayern Munich très éprouvé à bien des égards signe, en ce mardi de novembre 2026, une remarquable victoire 2-0 à l’Estadio Metropolitano.

Pour les Munichois, la situation aurait difficilement pu être pire avant le match. Ces dernières semaines, les mauvaises nouvelles de toutes sortes se sont abattues presque sans répit sur le Bayern Munich. La mort du père de Joshua Kimmich, l’effondrement de l’entraîneur Vincent Kompany, une série de blessures qui a particulièrement décimé le secteur offensif. S’y sont ajoutés des revers sportifs, comme les faux pas contre le FC Augsbourg et Viking Stavanger, ainsi que l’égalisation tardive concédée samedi lors du choc de Bundesliga face au Borussia Dortmund.

Et puis, à Madrid, l’équipe de l’entraîneur intérimaire Aaron Dank a soudain joué comme si ses automatismes étaient parfaitement rodés depuis des semaines et qu’elle restait sur une série de victoires. Un peu comme le Bayern Munich pendant une grande partie de la saison dernière.

Après des débats houleux, Lennart Karl répond sur le terrain

« C’était tout simplement une prestation de classe mondiale », s’est enthousiasmé ensuite le directeur sportif Max Eberl. Son équipe aurait « presque tout fait correctement, de la première à la dernière minute ». Le capitaine Manuel Neuer, remis de sa blessure, a estimé : « Nous avons totalement dominé de la première à la 93e minute. Quoi que l’Atlético nous ait opposé, nous avons toujours eu une réponse. »

Les Munichois ne se sont pas laissé entraîner dans les escarmouches dont l’Atlético est coutumier, empêchant ainsi les supporters du Metropolitano, volontiers frénétiques, de s’enflammer. Ils ne se sont pas non plus laissé perturber par le fait que l’Atlético jouait par moments à douze, l’entraîneur Diego Simeone quittant régulièrement sa zone technique pour arpenter le terrain avec sa fougue habituelle. Ils ne se sont pas davantage laissé troubler par leur difficulté à se procurer des occasions, et encore moins à marquer, pendant longtemps malgré une domination écrasante dès le début.

La délivrance est finalement venue de Lennart Karl à la 54e minute. Karl, précisément, dont on a davantage parlé ces dernières semaines que de tout autre joueur du Bayern Munich. Trop de réseaux sociaux, pas assez d’humilité, et ainsi de suite. Le président d’honneur Uli Hoeneß avait annoncé une « discussion sérieuse » avec le joueur de 18 ans. Karl a répondu sur le terrain. Premier motif de grande satisfaction pour le Bayern Munich.

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Le Bayern Munich peut aussi briller sans Kane et Olise au sommet de leur forme

C’est finalement le latéral droit Konrad Laimer qui a scellé la victoire à la 74e minute en portant le score à 2-0. Ce qui signifie aussi que les deux stars Harry Kane et Michael Olise n’ont pas marqué. Comme lors du 2-2 face à Dortmund, où Laimer et Dayot Upamecano avaient également trouvé le chemin des filets.

Kane attend même désormais un but depuis trois matches. Après avoir gâché ses occasions contre le BVB, le meilleur joueur du monde n’a marqué sur aucun de ses cinq tirs à Madrid. Il a tout de même offert la passe décisive à Laimer pour le 2-0. Olise avait terminé le match contre Dortmund diminué. Il lui a donc manqué sa vivacité habituelle à Madrid. Le Français s’est certes montré volontaire et a souvent touché le ballon, mais ses dribbles ont régulièrement été stoppés, le poussant à faire demi-tour ou à tomber.

On pourrait évidemment s’inquiéter de la forme des deux joueurs. Mais leur classe exceptionnelle et leur régularité ces derniers mois devraient inspirer une confiance profonde dans leur capacité à retrouver très vite leur meilleur niveau, presque naturellement. Reste donc surtout un deuxième motif particulièrement réjouissant : le Bayern Munich peut battre de grands adversaires même sans que ses deux stars soient au sommet de leur forme. Et, soit dit en passant, même sans Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry et Ismael Saibari.

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Le Bayern Munich ne concède pas de but pour la première fois après sept matches

Enfin, troisième motif de satisfaction : après avoir encaissé au moins un but lors de chacun de ses sept derniers matches, le Bayern Munich a de nouveau gardé sa cage inviolée à Madrid. Le principal artisan de cette performance a été le patron de la défense Dayot Upamecano, meilleur Munichois sur la pelouse du Metropolitano.

Son partenaire en défense centrale Jonathan Tah, en difficulté récemment, a haussé son niveau de jeu après un début de match laborieux et s’est ainsi relancé dans sa concurrence avec Min-Jae Kim. Les deux latéraux, Laimer et Josip Stanisic, se sont montrés très portés vers l’attaque sans négliger leur travail défensif. Le gardien Manuel Neuer n’a donc pratiquement rien eu à faire pour son retour.

Grâce à cette victoire, le Bayern Munich est remonté, au moins provisoirement, à la huitième place du classement, qui lui permettrait de se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Après tous les revers des dernières semaines, les Munichois ont confirmé leur statut de grands favoris pour le titre en Ligue des champions. Si le Bayern Munich revient au Metropolitano le 5 juin 2027 pour la finale, cette victoire pourra peut-être être considérée rétrospectivement comme le tournant émotionnel de sa saison.

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