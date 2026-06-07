Trois ans après sa relégation en troisième division, le Málaga CF franchit une étape décisive vers un retour en Liga

Dimanche, le Málaga CF a franchi une étape décisive vers la promotion en Liga. Les Andalous se sont imposés 0-1 sur la pelouse de l'UD Las Palmas lors du match aller des demi-finales des barrages. Le match retour est programmé mercredi.

En 2013, le club andalou avait frôlé le dernier carré de la Ligue des champions et espérait, grâce à des investissements ciblés, s’installer durablement dans la première partie du classement national.

Depuis, le club a oscillé entre le milieu de tableau et la zone de relégation, jusqu’à sa descente en deuxième division en 2018, après une dernière place synonyme de chute historique.

Pendant plusieurs années, un retour au plus haut niveau semblait hors de portée ; en 2023, le club a même été relégué en troisième division espagnole.

Malaga est toutefois parvenu à remonter en Liga 2 dès la saison 2023/24. Cette saison, le club a terminé à la quatrième place, synonyme de qualification pour les barrages.

Dans ces barrages, l’ancien club de Ruud van Nistelrooij, Isco et Santi Cazorla a pris un excellent départ. David Larrubia a inscrit l’unique but de la rencontre après un peu moins d’une heure de jeu.

Si les Andalous conservent cet avantage mercredi devant leur public, ils disputeront plus tard ce mois-ci la finale des barrages contre l’UD Almería ou le CD Castellón. Après un match aller conclu sur le score de 1-1, Almería aura l’avantage du terrain mardi.