Triste record en Premier League : Florian Wirtz essuie une nouvelle salve de critiques

Après la prestation mitigée de l’ancien joueur de Leverkusen lors du 0-0 des Reds face à Fulham en Premier League ce week-end, l’ex-international anglais et désormais consultant pour Sky Sports Paul Merson a rendu un verdict radical : « Je ne sais pas combien de temps ils peuvent encore attendre Florian Wirtz. »

Wirtz a de nouveau joué au poste de milieu offensif face aux Cottagers, mais il est resté discret et n’a pas pu empêcher le nouveau match nul de Liverpool. Merson doute désormais de l’adéquation de Wirtz au jeu du club 20 fois champion : « Je suis un grand fan de lui et je pense que c’est un joueur spécial. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne tout simplement pas. »

L’adaptation de ce technicien de haut vol à la Premier League a récemment été remise en question par plusieurs anciens professionnels. Liverpool avait recruté Wirtz en 2025 pour 125 millions d’euros en provenance du Werkself, avant une première saison mitigée sur l’île. Même sous les ordres du nouvel entraîneur Andoni Iraola, Wirtz laisse certes entrevoir son talent par moments, mais il reste encore très loin de sa forme de gala de l’époque où il évoluait à Leverkusen.

Cette saison, le joueur de 23 ans attend encore son premier but. Il ne compte qu’une maigre passe décisive après cinq matches officiels. De plus, selon WhoScored, avec 53 pertes de balle, Wirtz est le joueur de Premier League qui a le plus souvent perdu le ballon cette saison.

Au vu de ces chiffres et de l’absence d’évolution, Mick Brown estime que Liverpool serait ouvert à une vente de Wirtz après cette saison. L’ancien recruteur du grand rival des Reds, Manchester United, a expliqué à Football Insider que Liverpool allait « dans tous les cas examiner la possibilité de récupérer une partie de l’indemnité de transfert versée à l’été 2025 ».

Jusqu’à quand Florian Wirtz est-il encore sous contrat avec le Liverpool FC ?

Car : « Quand on dépense autant d’argent pour un joueur, on veut aussi qu’il soit performant chaque semaine, qu’il marque des buts et délivre des passes décisives, et qu’il aide l’équipe à gagner. Il n’a absolument pas encore été à la hauteur de son prix. Certes, ce n’est pas forcément de sa faute si ce prix (le prix, ndlr) pèse sur lui, mais malgré tout, le club ne sera pas satisfait de son investissement. »

Wirtz est encore sous contrat à Anfield jusqu’en 2030. Avant la trêve internationale, deux rencontres attendent encore lui et ses coéquipiers : mardi soir, Liverpool reçoit à domicile le rival de championnat Tottenham Hotspur en Carabao Cup. Suivra dimanche un déplacement sur la pelouse de l’AFC Bournemouth.



